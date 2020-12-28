Давай на Танай: обзор второго по популярности у новосибирцев горнолыжного курорта — цены, трассы и особенности

Редакция НГС продолжает серию публикаций про горнолыжные комплексы вблизи Новосибирска. В первом выпуске мы рассказали про оккупированный москвичами Шерегеш. В этом мы расскажем про Танай — второй по популярности у новосибирцев горнолыжный курорт в соседнем регионе. Для новосибирцев его главный плюс — расстояние от города. Два с половиной часа на машине, и вы у подножия горы со смешным названием. В этом обзоре вы узнаете, как доехать до Таная, сколько стоят подъемники, что взять с собой, чтобы не испортить отдых, и чем заняться отдыхающим, которые не любят экстрим.
Этот ролик мы снимали в середине декабря, когда курорт только начал работу в этом сезоне. После просмотра видео вы наверняка захотите отправиться в горы, которые к тому же вовсе недалеко.
Танай — горнолыжный курорт в Кемеровской области, у подножия горы Слизун Салаирского кряжа. Новосибирцы любят его за то, что он недалеко, во всяком случае если сравнивать с Шерегешем. Поездка на машине займет всего два с половиной часа (можно сориентироваться на три, чтобы точно рассчитать свой график). Весь день катаетесь, наслаждаетесь горным воздухом, бродите по парку дикой природы, а вечером можно уехать домой.
Транспорт
Если вы приехали на машине, будьте готовы к платном въезду на территорию —
Из Новосибирска можно приехать и на рейсовом автобусе. С прошлого года автобус до Белово довозит пассажиров прямо до территории экокомплекса «Танай». Билет, по данным сайта новосибирского автовокзала, стоит
Кроме того, из Новосибирска есть автобусные туры выходного дня. Трансфер Новосибирск — Танай — Новосибирск стоит
Трассы и подъемники
Сезон на Танае открылся в конце ноября. Трассы запускают постепенно, в зависимости от количества снега. К
Всего на Танае
По словам инструктора комплекса Алексея Мухарева, самые любимые трассы у туристов — это
— Они достаточно протяженные, с очень хорошим уклоном. То есть достаточно ровные по отношению к другим трассам, у которых есть резкий переход, — объяснил он. — Также это связано с тем, что на
Как рассказали в администрации экокомплекса «Танай», цены в этом году не повысили. Сейчас ски-пасс на весь день стоит 1100 рублей, на четыре часа — 900 рублей, разовый (кресельный и бугельный) — 100 рублей.
Пока курорт работает по облегченному графику, так что, если хотите кататься до позднего вечера, выбирайте пятницу или субботу. В эти два дня подъемники работают с 10:00 до 20:30 (
Завсегдатаи Таная в курсе, что здесь есть искусственное оснежение, поэтому снег может показаться довольно жестким — катальщики даже в шутку называют трассу бетонной и говорят, что со снегом здесь так всегда. Фрирайдерам, кстати, здесь делать нечего — в лесу нет таких мест, где можно кататься по пухляку, как в Шерегеше.
Гостиница и прокси-карта
На Танае, по сути, одна гостиница — санаторий «Танай». Здание большое, красивое, но проблема в том, что нет конкуренции. Приготовьтесь к долгому заселению, очередям на пополнение карт, отсутствию сдачи (во всяком случае с этим столкнулась съемочная группа НГС).
Вообще, собираясь на Танай, лучше взять с собой побольше налички. Дело в том, что все расчеты на базе — в том числе и подъем, и прокат — по так называемым прокси-картам. То есть покупаешь карту (деньги за нее не возвращают, стоит она порядка
Если на карте не хватит денег и нужно оплатить еще один подъем, придется снова подойти на ресепшен (по словам гостей, в выходные очереди выходят даже на улицу). На территории комплекса есть терминалы для пополнения этих прокси-карт, там же можно посмотреть свой баланс. Но есть небольшая загвоздка — терминалы принимают только наличные и сдачу не дают. Так что больше разных бумажных рублей. Чтобы элементарно не стоять в очереди.
Прокат
На территории комплекса три проката (напоминаем, оплата только по прокси-картам). Комплект лыжи/сноуборд стоит 600 рублей в день. Также в прокат можно взять шлем (80 рублей), очки (50 рублей) — по новым правилам их должны обрабатывать после каждого использования.
Большой плюс курорта в том, что на территории сервисного центра есть камеры хранения.
Инструкторы
Танай подходит для начинающих. Здесь есть специальные подъемники для новичков, пологая трасса и целая служба инструкторов, которые научат кататься. Цены — на уровне Шерегеша. Одно занятие с инструктором стоит 2000 рублей, причем вне зависимости от того, сколько учеников в группе. Кроме того, приготовьтесь платить за каждый подъем на учебной трассе (один подъем —
Большой плюс курорта в том, что, кроме катания, здесь есть много других развлечений. Поэтому отдых здесь подходит для семей с маленькими детьми — один катается, другой гуляет с ребенком. Тем более есть где: на территории комплекса каток, смотровая площадка, парк дикой природы.
Парк дикой природы — это вообще изюминка комплекса. Олени, медведи, волки, кабаны — настоящий зоопарк под открытым небом и красивое место для долгих прогулок.
Еда и вечерние развлечения
Уютных кофеен и киосков с гамбургерами на Танае вы не найдете. Заведений немного, и все они в помещении. Съемочная группа НГС была на Танае в будний день — рядом с горой нет ни глинтвейна, ни шашлыков, ни чая (может быть, конечно, нам просто не повезло). Кафе тоже почему-то были закрыты. Вообще общепит экокомплекса — это кафе «Кристалл», ресторан «Фьюжн», бар «Куршавель», ресторан «Купеческий». На горе числится кафе «Снежинка», но на момент съемок оно не работало. Если будете отдыхать в будни, лучше взять еду с собой и побольше. В здании гостиницы есть магазин, но выбор там довольно скудный — в основном пиво, консервы, чипсы, растворимая лапша.
В кафе обед или ужин придется заказывать. То есть прийти, открыть меню и заказать то, что хочется, не получится, объяснили сотрудники кафе. Нужно делать предварительный заказ повару, желательно за несколько часов. И будет обязательно комплекс. Комплексный ужин обойдется примерно в
В отличие от Шерегеша, на Танае всё понятно — не нужно разбираться в названиях операторов канаток, именах трасс и секторах. Здесь всё предельно ясно, к тому же у подножия большая яркая карта с планом комплекса, на территории есть указатели.
В ближайшие дни начнутся морозы, а при температуре от -30 подъемники не работают. Как только чуть потеплеет, можно навострить лыжи и вперед — покорять вершину горы Слизун.
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