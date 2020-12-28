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Давай на Танай: обзор второго по популярности у новосибирцев горнолыжного курорта — цены, трассы и особенности

Здесь в парке дикой природы гуляют медведи и волки, но проблемы с едой и безналичным расчетом

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Горнолыжный сезон на Танае открылся <nobr class="_">28 ноября</nobr>

Горнолыжный сезон на Танае открылся 28 ноября

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Редакция НГС продолжает серию публикаций про горнолыжные комплексы вблизи Новосибирска. В первом выпуске мы рассказали про оккупированный москвичами Шерегеш. В этом мы расскажем про Танай — второй по популярности у новосибирцев горнолыжный курорт в соседнем регионе. Для новосибирцев его главный плюс — расстояние от города. Два с половиной часа на машине, и вы у подножия горы со смешным названием. В этом обзоре вы узнаете, как доехать до Таная, сколько стоят подъемники, что взять с собой, чтобы не испортить отдых, и чем заняться отдыхающим, которые не любят экстрим.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Этот ролик мы снимали в середине декабря, когда курорт только начал работу в этом сезоне. После просмотра видео вы наверняка захотите отправиться в горы, которые к тому же вовсе недалеко.

Танай — горнолыжный курорт в Кемеровской области, у подножия горы Слизун Салаирского кряжа. Новосибирцы любят его за то, что он недалеко, во всяком случае если сравнивать с Шерегешем. Поездка на машине займет всего два с половиной часа (можно сориентироваться на три, чтобы точно рассчитать свой график). Весь день катаетесь, наслаждаетесь горным воздухом, бродите по парку дикой природы, а вечером можно уехать домой.

На Танае 7 трасс разной сложности

На Танае 7 трасс разной сложности

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Транспорт

Если вы приехали на машине, будьте готовы к платном въезду на территорию — 100 рублей с человека (если заселяетесь в санаторий — платить не нужно). Дети до 5 лет — бесплатно. То есть, по сути, просто платите за то, что приехали. Но можно, конечно, воспринимать это как оплату парковки.

Из Новосибирска можно приехать и на рейсовом автобусе. С прошлого года автобус до Белово довозит пассажиров прямо до территории экокомплекса «Танай». Билет, по данным сайта новосибирского автовокзала, стоит 460 рублей.

Кроме того, из Новосибирска есть автобусные туры выходного дня. Трансфер Новосибирск — Танай — Новосибирск стоит 800 рублей с человека. Выезд — в 07:30 с Речного вокзала, возвращение в город — в 20:00.

Танай находится в 160 километрах от Новосибирска

Танай находится в 160 километрах от Новосибирска

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Трассы и подъемники

Сезон на Танае открылся в конце ноября. Трассы запускают постепенно, в зависимости от количества снега. К 25 декабря заработали трассы № 1 (средней сложности), № 2 (часть трассы средней сложности, спуск — учебная трасса 300 метров). Также открыли трассу № 6 (средней сложности).

Всего на Танае 7 трасс разных уровней: легкие, трассы средней сложности, сложные и очень сложные трассы комплекса (на карте они помечены разными цветами). Один четырехместный подъемник, два бугеля, безопорный подъемник (для сноутюбинга — 100 рублей один подъем), конвейерный подъемник — для начинающих. Протяженность трасс — от 1100 до 1600 метров, учебных — от 100 до 300 метров.

На Танае есть искусственное оснежение трасс

На Танае есть искусственное оснежение трасс

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По словам инструктора комплекса Алексея Мухарева, самые любимые трассы у туристов — это № 6 и 7.

— Они достаточно протяженные, с очень хорошим уклоном. То есть достаточно ровные по отношению к другим трассам, у которых есть резкий переход, — объяснил он. — Также это связано с тем, что на 6-й и 7-й трассах используется бугельный подъемник. Он поднимается быстрее, чем канатная дорога, соответственно, люди там больше всего катаются.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Как рассказали в администрации экокомплекса «Танай», цены в этом году не повысили. Сейчас ски-пасс на весь день стоит 1100 рублей, на четыре часа — 900 рублей, разовый (кресельный и бугельный) — 100 рублей.

Ски-пасс на день стоит <nobr class="_">1100 рублей</nobr>

Ски-пасс на день стоит 1100 рублей

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Пока курорт работает по облегченному графику, так что, если хотите кататься до позднего вечера, выбирайте пятницу или субботу. В эти два дня подъемники работают с 10:00 до 20:30 (1-я, 2-я трассы освещаются), в остальные дни — с 10:00 до 17:30. В праздничные дни работа подъемников — по режиму выходного дня. Под время работы подъемников подстраивается и прокат — всего на территории базы три пункта выдачи оборудования.

В новогодние праздники (с <nobr class="_">31 декабря</nobr> по <nobr class="_">2 января</nobr>) номер на двоих в санатории «Танай» стоит от <nobr class="_">27 000</nobr> рублей. Цена включает проживание, питание, новогодний банкет

В новогодние праздники (с 31 декабря по 2 января) номер на двоих в санатории «Танай» стоит от 27 000 рублей. Цена включает проживание, питание, новогодний банкет

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Завсегдатаи Таная в курсе, что здесь есть искусственное оснежение, поэтому снег может показаться довольно жестким — катальщики даже в шутку называют трассу бетонной и говорят, что со снегом здесь так всегда. Фрирайдерам, кстати, здесь делать нечего — в лесу нет таких мест, где можно кататься по пухляку, как в Шерегеше.

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Гостиница и прокси-карта

На Танае, по сути, одна гостиница — санаторий «Танай». Здание большое, красивое, но проблема в том, что нет конкуренции. Приготовьтесь к долгому заселению, очередям на пополнение карт, отсутствию сдачи (во всяком случае с этим столкнулась съемочная группа НГС).

В будни будьте готовы к неработающим кафе

В будни будьте готовы к неработающим кафе

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Вообще, собираясь на Танай, лучше взять с собой побольше налички. Дело в том, что все расчеты на базе — в том числе и подъем, и прокат — по так называемым прокси-картам. То есть покупаешь карту (деньги за нее не возвращают, стоит она порядка 100 рублей), кладешь на нее деньги, причем не какую-то сумму, а, например, за 3 подъема или отдельно сумму за прокат. Если на карте остались деньги, вернут их только по заявлению. Возмущенных гостей на ресепшен утешают тем, что «приедете в следующий раз и потратите».

Если на карте не хватит денег и нужно оплатить еще один подъем, придется снова подойти на ресепшен (по словам гостей, в выходные очереди выходят даже на улицу). На территории комплекса есть терминалы для пополнения этих прокси-карт, там же можно посмотреть свой баланс. Но есть небольшая загвоздка — терминалы принимают только наличные и сдачу не дают. Так что больше разных бумажных рублей. Чтобы элементарно не стоять в очереди.

Прокат

На территории комплекса три проката (напоминаем, оплата только по прокси-картам). Комплект лыжи/сноуборд стоит 600 рублей в день. Также в прокат можно взять шлем (80 рублей), очки (50 рублей) — по новым правилам их должны обрабатывать после каждого использования.

На территории комплекса работает три проката

На территории комплекса работает три проката

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Большой плюс курорта в том, что на территории сервисного центра есть камеры хранения. 3 часа100 рублей. Время отсчета начинается с момента закрытия дверцы. Только помните, что оплата сгорает, если ячейку придется открыть (так что забывать вещи там не стоит) — в этом случае готовьте еще сотню, чтобы все-таки оставить там вещи.

Инструкторы

На территории комплекса есть подъемники для учеников. Один подъем стоит <nobr class="_">50 рублей</nobr>

На территории комплекса есть подъемники для учеников. Один подъем стоит 50 рублей

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Танай подходит для начинающих. Здесь есть специальные подъемники для новичков, пологая трасса и целая служба инструкторов, которые научат кататься. Цены — на уровне Шерегеша. Одно занятие с инструктором стоит 2000 рублей, причем вне зависимости от того, сколько учеников в группе. Кроме того, приготовьтесь платить за каждый подъем на учебной трассе (один подъем — 50 рублей). Если у вас уже есть хоть какие-то навыки катания, лучше подняться на вершину горы, так как учебная трасса всего 300 метров.

На территории парка есть услуга — катание на лошадях (300 рублей с человека). А на оленей можно посмотреть в парке дикой природы

На территории парка есть услуга — катание на лошадях (300 рублей с человека). А на оленей можно посмотреть в парке дикой природы

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Большой плюс курорта в том, что, кроме катания, здесь есть много других развлечений. Поэтому отдых здесь подходит для семей с маленькими детьми — один катается, другой гуляет с ребенком. Тем более есть где: на территории комплекса каток, смотровая площадка, парк дикой природы.

Парк дикой природы — это вообще изюминка комплекса. Олени, медведи, волки, кабаны — настоящий зоопарк под открытым небом и красивое место для долгих прогулок.

В парке дикой природы на территории комплекса живут дикие животные — волки, рыси, медведи

В парке дикой природы на территории комплекса живут дикие животные — волки, рыси, медведи

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Еда и вечерние развлечения

Уютных кофеен и киосков с гамбургерами на Танае вы не найдете. Заведений немного, и все они в помещении. Съемочная группа НГС была на Танае в будний день — рядом с горой нет ни глинтвейна, ни шашлыков, ни чая (может быть, конечно, нам просто не повезло). Кафе тоже почему-то были закрыты. Вообще общепит экокомплекса — это кафе «Кристалл», ресторан «Фьюжн», бар «Куршавель», ресторан «Купеческий». На горе числится кафе «Снежинка», но на момент съемок оно не работало. Если будете отдыхать в будни, лучше взять еду с собой и побольше. В здании гостиницы есть магазин, но выбор там довольно скудный — в основном пиво, консервы, чипсы, растворимая лапша.

Въезд на территорию комплекса — 100 рублей с человека (если нет брони в санатории)

Въезд на территорию комплекса — 100 рублей с человека (если нет брони в санатории)

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В кафе обед или ужин придется заказывать. То есть прийти, открыть меню и заказать то, что хочется, не получится, объяснили сотрудники кафе. Нужно делать предварительный заказ повару, желательно за несколько часов. И будет обязательно комплекс. Комплексный ужин обойдется примерно в 400 рублей на человека.

Если вы не катаетесь на лыжах или сноуборде, можно кататься на «плюшках» — для сноутюбинга есть специальная трасса с подъемником&nbsp;

Если вы не катаетесь на лыжах или сноуборде, можно кататься на «плюшках» — для сноутюбинга есть специальная трасса с подъемником 

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В отличие от Шерегеша, на Танае всё понятно — не нужно разбираться в названиях операторов канаток, именах трасс и секторах. Здесь всё предельно ясно, к тому же у подножия большая яркая карта с планом комплекса, на территории есть указатели.

Танай находится у подножия горы Слизун

Танай находится у подножия горы Слизун

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В ближайшие дни начнутся морозы, а при температуре от -30 подъемники не работают. Как только чуть потеплеет, можно навострить лыжи и вперед — покорять вершину горы Слизун.

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Танайгорнолыжный курортзимний отдых
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