Давай на Танай: обзор второго по популярности у новосибирцев горнолыжного курорта — цены, трассы и особенности

Вообще, собираясь на Танай, лучше взять с собой побольше налички. Дело в том, что все расчеты на базе — в том числе и подъем, и прокат — по так называемым прокси-картам. То есть покупаешь карту (деньги за нее не возвращают, стоит она порядка 100 рублей ), кладешь на нее деньги, причем не какую-то сумму, а, например, за 3 подъема или отдельно сумму за прокат. Если на карте остались деньги, вернут их только по заявлению. Возмущенных гостей на ресепшен утешают тем, что «приедете в следующий раз и потратите».

Если на карте не хватит денег и нужно оплатить еще один подъем, придется снова подойти на ресепшен (по словам гостей, в выходные очереди выходят даже на улицу). На территории комплекса есть терминалы для пополнения этих прокси-карт, там же можно посмотреть свой баланс. Но есть небольшая загвоздка — терминалы принимают только наличные и сдачу не дают. Так что больше разных бумажных рублей. Чтобы элементарно не стоять в очереди.



Прокат

На территории комплекса три проката (напоминаем, оплата только по прокси-картам). Комплект лыжи/сноуборд стоит 600 рублей в день. Также в прокат можно взять шлем (80 рублей), очки (50 рублей) — по новым правилам их должны обрабатывать после каждого использования.