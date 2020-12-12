Где сейчас можно покататься на лыжах и сколько это стоит: обзор парков и баз Новосибирска

НГС подготовил обзор мест, где можно взять напрокат лыжи
В Новосибирске наконец-то выпало достаточно снега для того, чтобы открыть лыжный сезон, — в начале декабря толщина снега не достигала необходимого минимума, поэтому пункты прокатов лыж ждали обильных снегопадов. На этой неделе стало известно о том, что заработала лыжня в центре Новосибирска — в этом году покататься на лыжах можно в Нарымском сквере. Мы составили список пунктов проката лыж в зимний сезон, а также выяснили, во сколько это обойдется, — смотрите подробности в обзоре НГС.
1. Михайловская набережная
Набережная — первый пункт в нашем списке мест, где можно покататься на лыжах. В этом году каток здесь не работает, зато будет подготовлена лыжня. Вот только прокат там не предусмотрен, поэтому приходить нужно со своими лыжами. Также напоминаем, что прохода со стороны парка «Городское начало» сейчас временно нет, на набережную можно спуститься в районе станции метро «Речной вокзал».
2. Лыжня в Нарымском сквере
Этой зимой в Нарымском сквере впервые заработала лыжня протяженностью один километр — она находится рядом с теннисными кортами на углу улиц Советской и 1905 года. После сильных снегопадов, которые обрушились на город накануне, в сквере появилось достаточно снега для того, чтобы открыть лыжный сезон.
— Горожане долгое время просили у нас лыжню, некоторые энтузиасты сами прокладывали ее в парке. Мы же нарезаем лыжню при помощи специального приспособления и снегохода. Трасса у нас классическая, не для конькового хода, она круговая, — рассказал Александр Лысак, руководитель пресс-центра МАУ «Стадион».
Адрес: Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 93, корпус 2.
Время работы: с 11:00 до 20:00.
Прокат: трасса будет бесплатной, а вот лыжи можно взять в аренду. Для детей до
Также необходимо помнить, что за аренду лыж необходимо оставить залог —
3. Лыжная база «Первая городская лыжня»
Покататься на лыжах можно в Заельцовском парке. На территории лыжной базы есть большая парковка, а также кафе. На ее территории действуют коронавирусные ограничения, в том числе соблюдение масочного режима и дистанции в очередях.
Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Тимирязева, 5.
Время работы: со вторника по пятницу — с 09:00 до 18:00; в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00. Понедельник — выходной.
Прокат: комплект лыжного инвентаря —
Как добраться: автобус
Телефон: +7 383 255-81-42.
4. Лыжная база «Локомотив»
Лыжная база находится в глубине Заельцовского парка. Прокат лыж уже работает. Также на территории базы есть каток, прокат снегоходов и кафе.
Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Заельцовский Парк, 1.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым
Как добраться: автобус
Телефон: +7 383 229-57-99.
5. Лыжная база «Динамо»
На территории базы есть трассы протяженностью
Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, Дачное шоссе, 4.
Время работы: вторник — воскресенье с 09:00 до 17:00, кроме понедельника.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым
Как добраться: маршрутка
Телефон: +7 383 240 31 99.
6. Прокат лыж в парке «Бугринская роща»
На территории парка подготовлены трассы на 1, 2, 3 и
Адрес: Новосибирск, Кировский район, ул. Саввы Кожевникова, 39.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (прокат лыж до 17:00).
Прокат: комплект лыжного инвентаря от 120 до
Как добраться: автобусы
Телефон: +7 383 213-86-52.
7. Лыжная база в парке «Сосновый бор»
На территории парка «Сосновый бор» проложена пятикилометровая трасса.
Адрес: Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 49.
Время работы: понедельник, вторник, среда и четверг с 10:00 до 20:00, в пятницу и в выходные с 10:00 до 21:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым
Как добраться: трамвай
Телефон: +7 383 271-59-77.
8. Лыжная база «Сибирь»
Трассы — 1 км, 2 км, 3 км, 5 км. На территории базы есть бесплатная парковка.
Адрес: Новосибирск, Кировский район, ул. Западная, 2а.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 17:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым
Как добраться: троллейбусы
Телефон: +7 (383) 314-42-60.
9. Лыжная база СО РАН им. Алика Тульского
Трассы — 500 метров, 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км, 15 км, 30 км. Нужно помнить, что трасса не освещается, имеется парковка.
Адрес: Новосибирск, Советский район, Ионосферная, 3.
Время работы: среда — пятница с 09:00 до 16:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым от
Как добраться: автобусы
Телефон: +7 383 333-15-99.
10. Прокат лыж в парке «У моря Обского»
Прокат лыж заработал в парке с
Адрес: Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 15.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 17:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым и детям —
Как добраться: автобусы
Телефон: +7 383 209-10-87.
11. Прокат лыж в экопарке «Чкаловские дачи»
На территории экопарка есть трассы разной протяженности от
Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дом отдыха Мочище, микрорайон 4.
Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым
Как добраться: автобусы
Телефон: +7 383 327-0000.
12. Лыжная база ПКиО «Березовая роща»
На территории лыжной базы есть трасса
Адрес: Новосибирск, Дзержинский район, ул. Планетная, 53, остановка «Березовая роща».
Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
Прокат: пластиковые лыжи —
Телефон: +7 383 279-40-47.
13. Спорткомплекс Новосибирского стрелочного завода
Адрес: Новосибирск, Первомайский район, ул. Аксенова, 7, к. 2.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Прокат: прокат беговых лыж — от
Телефон: +7 383 337-55-31.
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