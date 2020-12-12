Где сейчас можно покататься на лыжах и сколько это стоит: обзор парков и баз Новосибирска

Адрес: Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 93, корпус 2.

Время работы: с 11:00 до 20:00.

Прокат: трасса будет бесплатной, а вот лыжи можно взять в аренду. Для детей до 13 лет стоимость составит 80 рублей в час, для взрослых — 150 рублей в час. Первую партию инвентаря в Нарымский сквер уже доставили — более 20 пар лыж и ботинок. Кроме того, на территории сквера будет работать теплая раздевалка.

Также необходимо помнить, что за аренду лыж необходимо оставить залог — 2000 рублей . Документы в прокате не принимают.



3. Лыжная база «Первая городская лыжня»

Покататься на лыжах можно в Заельцовском парке. На территории лыжной базы есть большая парковка, а также кафе. На ее территории действуют коронавирусные ограничения, в том числе соблюдение масочного режима и дистанции в очередях.