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Где сейчас можно покататься на лыжах и сколько это стоит: обзор парков и баз Новосибирска

Изучайте, какие трассы есть в вашем районе и где они освещены

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Прежде чем выдвигаться в пункт проката лыж, свяжитесь с администратором и уточните время работы пункта и наличие нужного вам лыжного снаряжения&nbsp;

Прежде чем выдвигаться в пункт проката лыж, свяжитесь с администратором и уточните время работы пункта и наличие нужного вам лыжного снаряжения 

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НГС подготовил обзор мест, где можно взять напрокат лыжи

В Новосибирске наконец-то выпало достаточно снега для того, чтобы открыть лыжный сезон, — в начале декабря толщина снега не достигала необходимого минимума, поэтому пункты прокатов лыж ждали обильных снегопадов. На этой неделе стало известно о том, что заработала лыжня в центре Новосибирска — в этом году покататься на лыжах можно в Нарымском сквере. Мы составили список пунктов проката лыж в зимний сезон, а также выяснили, во сколько это обойдется, — смотрите подробности в обзоре НГС.

1. Михайловская набережная

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Набережная — первый пункт в нашем списке мест, где можно покататься на лыжах. В этом году каток здесь не работает, зато будет подготовлена лыжня. Вот только прокат там не предусмотрен, поэтому приходить нужно со своими лыжами. Также напоминаем, что прохода со стороны парка «Городское начало» сейчас временно нет, на набережную можно спуститься в районе станции метро «Речной вокзал».

2. Лыжня в Нарымском сквере

Если у вас есть свои лыжи, то вы можете покататься здесь бесплатно<br>

Если у вас есть свои лыжи, то вы можете покататься здесь бесплатно

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Этой зимой в Нарымском сквере впервые заработала лыжня протяженностью один километр — она находится рядом с теннисными кортами на углу улиц Советской и 1905 года. После сильных снегопадов, которые обрушились на город накануне, в сквере появилось достаточно снега для того, чтобы открыть лыжный сезон.

— Горожане долгое время просили у нас лыжню, некоторые энтузиасты сами прокладывали ее в парке. Мы же нарезаем лыжню при помощи специального приспособления и снегохода. Трасса у нас классическая, не для конькового хода, она круговая, — рассказал Александр Лысак, руководитель пресс-центра МАУ «Стадион».

Прокат в Нарымском сквере работает ежедневно с 11:00 до 20:00&nbsp;<br>

Прокат в Нарымском сквере работает ежедневно с 11:00 до 20:00 

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Адрес: Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 93, корпус 2.
Время работы: с 11:00 до 20:00.
Прокат: трасса будет бесплатной, а вот лыжи можно взять в аренду. Для детей до 13 лет стоимость составит 80 рублей в час, для взрослых — 150 рублей в час. Первую партию инвентаря в Нарымский сквер уже доставили — более 20 пар лыж и ботинок. Кроме того, на территории сквера будет работать теплая раздевалка.

Также необходимо помнить, что за аренду лыж необходимо оставить залог — 2000 рублей. Документы в прокате не принимают.

3. Лыжная база «Первая городская лыжня»

Покататься на лыжах можно в Заельцовском парке. На территории лыжной базы есть большая парковка, а также кафе. На ее территории действуют коронавирусные ограничения, в том числе соблюдение масочного режима и дистанции в очередях.

Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Тимирязева, 5.
Время работы: со вторника по пятницу — с 09:00 до 18:00; в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00. Понедельник — выходной.
Прокат: комплект лыжного инвентаря — 150 руб./час, 600 руб./день. Дети до 10 лет80 руб./час.
Как добраться: автобус № 95 (остановка «Обувной комбинат "Корс"»); маршрутки № 19, 25, 28 (остановка «Обувной комбинат "Корс"»).
Телефон: +7 383 255-81-42.

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4. Лыжная база «Локомотив»

Лыжная база находится в глубине Заельцовского парка. Прокат лыж уже работает. Также на территории базы есть каток, прокат снегоходов и кафе.

Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Заельцовский Парк, 1.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым 150 руб./час, дети до 10 лет100 руб./час. В качестве залога необходимо оставить документ, подтверждающий личность.
Как добраться: автобус № 95 (остановка «ПКиО Заельцовский»); маршрутки № 19, 25, 2 (остановка «ПКиО Заельцовский»).
Телефон: +7 383 229-57-99.

5. Лыжная база «Динамо»

На территории базы есть трассы протяженностью 1 км, 3 км и 5 км. Также в этом году собираются сделать трассу 1 км с освещением, поэтому кататься на лыжах можно будет после того, как стемнеет.

Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, Дачное шоссе, 4.
Время работы: вторник — воскресенье с 09:00 до 17:00, кроме понедельника.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым 200 руб./час, детям до 10 лет150 руб./час. В залог необходимо оставить паспорт или водительское удостоверение.
Как добраться: маршрутка № 17 (остановка «Дачи»).
Телефон: +7 383 240 31 99.

6. Прокат лыж в парке «Бугринская роща»

Прокатиться на лыжах в Бугринской роще можно по трассам разной протяженности

Прокатиться на лыжах в Бугринской роще можно по трассам разной протяженности

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На территории парка подготовлены трассы на 1, 2, 3 и 5 километров.

Адрес: Новосибирск, Кировский район, ул. Саввы Кожевникова, 39.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (прокат лыж до 17:00).
Прокат: комплект лыжного инвентаря от 120 до 180 руб./час в зависимости от размера.
Как добраться: автобусы № 9, 11, 20 (остановка «Бугринская роща»); маршрутки № 15, 317, 331 (остановка «Бугринская роща»).
Телефон: +7 383 213-86-52.

Взять напрокат снаряжение можно ежедневно до 17:00

Взять напрокат снаряжение можно ежедневно до 17:00

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7. Лыжная база в парке «Сосновый бор»

На территории парка «Сосновый бор» проложена пятикилометровая трасса.

Адрес: Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 49.
Время работы: понедельник, вторник, среда и четверг с 10:00 до 20:00, в пятницу и в выходные с 10:00 до 21:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым 200 руб./час и 700 руб./сутки, дети до 10 лет, льготники — 150 руб./час и 400 руб./день.
Как добраться: трамвай № 11 (остановка «Новая заря»); троллейбусы № 13, 24 (остановка «Учительская»); автобусы № 13, 14, 27, 28, 34, 42, 97, 106 (остановка «Учительская»); маршрутки № 8, 30, 34, 73 (остановка «Учительская»).
Телефон: +7 383 271-59-77.

8. Лыжная база «Сибирь»

Трассы — 1 км, 2 км, 3 км, 5 км. На территории базы есть бесплатная парковка.

Адрес: Новосибирск, Кировский район, ул. Западная, 2а.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 17:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым 200 руб./час, 600 руб./день, дети до 10 лет150 руб./час.
Как добраться: троллейбусы № 29, 29к (остановка «Лыжная база»); автобусы № 11, 12, 20, 29, 57, 88, 96, 112, 226 (остановка «Лыжная база»); маршрутки № 5, 15, 29, 32, 54, 317, 331, 364, 365 (остановка «Лыжная база»).
Телефон: +7 (383) 314-42-60.

9. Лыжная база СО РАН им. Алика Тульского

Трассы — 500 метров, 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км, 15 км, 30 км. Нужно помнить, что трасса не освещается, имеется парковка.

Адрес: Новосибирск, Советский район, Ионосферная, 3.
Время работы: среда — пятница с 09:00 до 16:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым от 150 руб./час до 170 руб./час, детям — 70 руб./час. Снаряжение выдается на основании документа: паспорта или водительского удостоверения.
Как добраться: автобусы № 107, 107к, 716д (остановка «База Тульского»). До базы можно дойти за 10 минут от остановки «Морской проспект» либо доехать на машине, свернув у здания администрации Советского района на проспекте Лаврентьева в сторону Ключей. Перед зданием базы предусмотрена возможность бесплатной парковки автомобилей.
Телефон: +7 383 333-15-99.

10. Прокат лыж в парке «У моря Обского»

Прокат лыж заработал в парке с 21 ноября. Трасса — 2 км с освещением. Также с 5 декабря заработает каток и прокат коньков.

Адрес: Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 15.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 17:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым и детям — 100 руб./час.
Как добраться: автобусы № 45, 48, 115, 115В (остановка «ПКиО "У моря Обского"»); маршрутки № 5, 327 (остановка «ПКиО "У моря Обского"»).
Телефон: +7 383 209-10-87.

11. Прокат лыж в экопарке «Чкаловские дачи»

На территории экопарка есть трассы разной протяженности от 700 метров до 5 километров.

Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дом отдыха Мочище, микрорайон 4.
Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00.
Прокат: комплект лыжного инвентаря взрослым 300 руб./час, дети до 12 лет150 руб./час. Вход на трассу — 100 рублей в день. Для аренды при себе необходимо иметь документ, который можно оставить в залог.
Как добраться: автобусы № 147 (остановка «Дом отдыха Мочище»); маршрутка № 347 (остановка «Дом отдыха Мочище»).
Телефон: +7 383 327-0000.

12. Лыжная база ПКиО «Березовая роща»

На территории лыжной базы есть трасса 500 метров, а также 1,7 км.

Адрес: Новосибирск, Дзержинский район, ул. Планетная, 53, остановка «Березовая роща».
Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
Прокат: пластиковые лыжи — 150 руб./час, деревянные — 100 руб./час; детям, студентам, пенсионерам — 100 руб./час. Гардероб — 50 руб.
Телефон: +7 383 279-40-47.

13. Спорткомплекс Новосибирского стрелочного завода

Адрес: Новосибирск, Первомайский район, ул. Аксенова, 7, к. 2.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Прокат: прокат беговых лыж — от 160 руб./час.
Телефон: +7 383 337-55-31.

Также смотрите обзор горнолыжных комплексов — мы выяснили, в какую сумму выльется отдых.

Если лыжам вы предпочитаете коньки, то посмотрите наш тест-драйв самого большого катка в Новосибирске. Мы узнали, сколько стоит аренда коньков и много ли людей катается тут в будние дни — смотрите, как это было.

Кроме катка на «Спартаке» покататься этой зимой можно еще на 21 площадкевот карта, где они находятся.

На днях мэрия также назвала дату открытия елочных базаров в Новосибирске. Мы публиковали, где они будут работать.

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Новосибирсклыжняпрокат лыж
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