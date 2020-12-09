В центре Новосибирска впервые открыли лыжню — где она находится и сколько стоит прокат

Этой зимой в Нарымском сквере впервые заработала лыжня протяженностью один километр — она находится рядом с теннисными кортами на углу улиц Советской и 1905 года. После сильных снегопадов, которые обрушились на город накануне, в сквере появилось достаточно снега для того, чтобы открыть лыжный сезон.



— Горожане долгое время просили у нас лыжню, некоторые энтузиасты сами прокладывали ее в парке. Мы же нарезаем лыжню при помощи специального приспособления и снегохода. Трасса у нас классическая, не для конькового хода, она круговая, — рассказал Александр Лысак, руководитель пресс-центра МАУ «Стадион».