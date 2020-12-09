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Тема дняНовая справка для водителей с 1 января 2021 года

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В центре Новосибирска впервые открыли лыжню — где она находится и сколько стоит прокат

Километровая трасса заработала в Нарымском сквере

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Если у вас есть свои лыжи, то вы можете покататься здесь бесплатно

Если у вас есть свои лыжи, то вы можете покататься здесь бесплатно

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В центре Новосибирска впервые открыли лыжню

Этой зимой в Нарымском сквере впервые заработала лыжня протяженностью один километр — она находится рядом с теннисными кортами на углу улиц Советской и 1905 года. После сильных снегопадов, которые обрушились на город накануне, в сквере появилось достаточно снега для того, чтобы открыть лыжный сезон.

— Горожане долгое время просили у нас лыжню, некоторые энтузиасты сами прокладывали ее в парке. Мы же нарезаем лыжню при помощи специального приспособления и снегохода. Трасса у нас классическая, не для конькового хода, она круговая, — рассказал Александр Лысак, руководитель пресс-центра МАУ «Стадион».

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На территории сквера работает прокат лыж. Для детей до 13 лет стоимость составит 80 рублей в час, для взрослых — 150 рублей в час. Первую партию инвентаря в Нарымский сквер уже доставили — более 20 пар лыж и ботинок. На территории сквера также работает теплая раздевалка. Есть и нюанс: за аренду лыж необходимо оставить залог — 2000 рублей. Документы в прокате не принимают.

Прокат работает ежедневно с 11 до 20 в Железнодорожном районе по адресу улица Советская, 93, корпус 2

Прокат работает ежедневно с 11 до 20 в Железнодорожном районе по адресу улица Советская, 93, корпус 2

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Если лыжам вы предпочитаете коньки, то посмотрите наш тест-драйв самого большого катка в Новосибирске. Мы узнали, сколько стоит аренда коньков и много ли людей катается тут в будние дни — смотрите, как это было.

Помимо катка на «Спартаке», покататься этой зимой можно еще на 21 площадке — вот карта, где они находятся.

На днях мэрия также назвала дату открытия елочных базаров в Новосибирске. Мы публиковали, где они будут работать.

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Нарымский сквербеговые лыжипрокат лыж
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