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Тест-драйв самого большого катка в Новосибирске (он уже открыт): график работы, цены и качество льда

Сколько стоит арендовать коньки? И хороший ли там лед? Катаемся вместе с Алиной Каур

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Кататься можно и без масок, но некоторые посетители всё же предпочитают их не снимать

Кататься можно и без масок, но некоторые посетители всё же предпочитают их не снимать

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В Новосибирске открылся самый большой каток

На стадионе «Спартак» заработал самый большой каток Новосибирска. К открытию здесь готовились две недели, на заливку льда ушло 150 кубометров воды. Как выглядит каток в этом году, сколько стоит аренда коньков и много ли людей катается тут в будние дни — мы проверили в прямом эфире нашего инстаграма. Смотрите, как это было.

Так выглядит главный вход, на который нужно ориентироваться. Здесь же указан график работы катка: до 21:00 в будние дни и воскресенье, до 22:00 в пятницу и субботу

Так выглядит главный вход, на который нужно ориентироваться. Здесь же указан график работы катка: до 21:00 в будние дни и воскресенье, до 22:00 в пятницу и субботу

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Каток находится на территории стадиона «Спартак», прямо в центре города, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Сибирская».

Вход на каток — через теплую раздевалку, где можно взять напрокат коньки и оставить в бесплатной камере хранения свои вещи. Если вы приходите со своими коньками, то можете кататься хоть весь день за 100 рублей, а дети до 10 лет и пенсионеры — за 50 рублей. С арендованными коньками выйдет дороже: час катания взрослым обойдется в 150 рублей, а детям и пенсионерам — в 70 рублей.

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На территории катка действует масочный режим, поэтому в здание пускают только в защитных масках. На входе стоит охранник, который напомнит вам о маске, если вы вдруг про нее забыли

На территории катка действует масочный режим, поэтому в здание пускают только в защитных масках. На входе стоит охранник, который напомнит вам о маске, если вы вдруг про нее забыли

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О масках лучше позаботиться заранее — здесь их не продают. Еще лучше взять с собой несколько, потому что если кто-то из друзей ее забудет, придется бегать по ближайшим аптекам.

На входе также стоит санитайзер, которым можно и нужно обработать руки.

Коньки можно арендовать прямо на стадионе — их там более 400 пар. Размерный ряд очень широкий — от 28-го до 47-го размера

Коньки можно арендовать прямо на стадионе — их там более 400 пар. Размерный ряд очень широкий — от 28-го до 47-го размера

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В помещении проката много места, на скамейки нанесены отметки, напоминающие о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Кстати, все сотрудники — от кассира до охранника — тоже в масках.

Ко всем конькам&nbsp;прилагаются одноразовые носки. После каждого посетителя коньки обрабатывают антибактериальными средствами

Ко всем конькам прилагаются одноразовые носки. После каждого посетителя коньки обрабатывают антибактериальными средствами

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Вместе с прокатными коньками здесь бесплатно дают ключ от камеры хранения, где можно оставить свои вещи. Но имейте в виду, что камер здесь чуть больше 50. Если вы придете на выходных, то может оказаться, что все заняты.

В прокате можно заточить свою пару коньков. Стоимость услуги — 150 рублей

В прокате можно заточить свою пару коньков. Стоимость услуги — 150 рублей

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Надели коньки и готовы покорять лед? Приготовьтесь к полосе препятствий — вам необходимо пройти по резиновым коврикам до катка.

Даже вечером в будний день здесь немало людей. Интересно, что будет в выходные?

Даже вечером в будний день здесь немало людей. Интересно, что будет в выходные?

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По периметру есть подсветка, которую включают после наступления темноты. Впрочем, даже при включенном освещении тут немного темновато

По периметру есть подсветка, которую включают после наступления темноты. Впрочем, даже при включенном освещении тут немного темновато

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Заместитель директора рассказала, что каток на&nbsp;«Спартаке» не только самый большой, но и самый старый в городе

Заместитель директора рассказала, что каток на «Спартаке» не только самый большой, но и самый старый в городе

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Первые новосибирцы, которые пришли покататься на каток, оценили ледовое покрытие на четверку — кое-где лед всё-таки пока неровный.

В середине декабря здесь появится яркая новогодняя елка

В середине декабря здесь появится яркая новогодняя елка

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Уже в первые часы после официального открытия на каток пришли несколько десятков подростков и родителей с детьми. Скорее всего, на выходных людей будет еще больше, потому что пока это единственный работающий каток в Новосибирске.

В ближайшие выходные сильных морозов не передают, но стоит помнить, что при температуре -25 градусов и ниже каток закрывается

В ближайшие выходные сильных морозов не передают, но стоит помнить, что при температуре -25 градусов и ниже каток закрывается

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График работы катка на стадионе «Спартак»:

  • вторник, среда и четверг с 16:00 до 21:00;
  • пятница с 16:00 до 22:00;
  • суббота и воскресенье с 11:00 до 21:00;
  • понедельник — выходной.

Со своими коньками без ограничения времени можно прокатиться за 100 рублей, а детям до 10 лет и пенсионерам — за 50 рублей. С арендованными коньками выйдет дороже: взрослым придется отдать 150 рублей за час катания, а детям и пенсионерам — 70 рублей.

Помимо катка на «Спартаке» покататься этой зимой можно еще на 21 площадке — смотрите карту, где они находятся. Помимо платных катков для новосибирцев подготовят 52 муниципальные хоккейные коробки.

На днях мэрия также назвала дату открытия елочных базаров в Новосибирске. Мы публиковали, где они будут работать.

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