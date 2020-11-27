Тест-драйв самого большого катка в Новосибирске (он уже открыт): график работы, цены и качество льда

В Новосибирске открылся самый большой каток
На стадионе «Спартак» заработал самый большой каток Новосибирска. К открытию здесь готовились две недели, на заливку льда ушло 150 кубометров воды. Как выглядит каток в этом году, сколько стоит аренда коньков и много ли людей катается тут в будние дни — мы проверили в прямом эфире нашего инстаграма. Смотрите, как это было.
Каток находится на территории стадиона «Спартак», прямо в центре города, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Сибирская».
Вход на каток — через теплую раздевалку, где можно взять напрокат коньки и оставить в бесплатной камере хранения свои вещи. Если вы приходите со своими коньками, то можете кататься хоть весь день за 100 рублей, а дети до 10 лет и пенсионеры — за 50 рублей. С арендованными коньками выйдет дороже: час катания взрослым обойдется в 150 рублей, а детям и пенсионерам — в 70 рублей.
О масках лучше позаботиться заранее — здесь их не продают. Еще лучше взять с собой несколько, потому что если кто-то из друзей ее забудет, придется бегать по ближайшим аптекам.
На входе также стоит санитайзер, которым можно и нужно обработать руки.
В помещении проката много места, на скамейки нанесены отметки, напоминающие о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Кстати, все сотрудники — от кассира до охранника — тоже в масках.
Вместе с прокатными коньками здесь бесплатно дают ключ от камеры хранения, где можно оставить свои вещи. Но имейте в виду, что камер здесь чуть больше 50. Если вы придете на выходных, то может оказаться, что все заняты.
Надели коньки и готовы покорять лед? Приготовьтесь к полосе препятствий — вам необходимо пройти по резиновым коврикам до катка.
Первые новосибирцы, которые пришли покататься на каток, оценили ледовое покрытие на четверку — кое-где лед всё-таки пока неровный.
Уже в первые часы после официального открытия на каток пришли несколько десятков подростков и родителей с детьми. Скорее всего, на выходных людей будет еще больше, потому что пока это единственный работающий каток в Новосибирске.
График работы катка на стадионе «Спартак»:
- вторник, среда и четверг с 16:00 до 21:00;
- пятница с 16:00 до 22:00;
- суббота и воскресенье с 11:00 до 21:00;
- понедельник — выходной.
Со своими коньками без ограничения времени можно прокатиться за 100 рублей, а детям до 10 лет и пенсионерам — за 50 рублей. С арендованными коньками выйдет дороже: взрослым придется отдать 150 рублей за час катания, а детям и пенсионерам — 70 рублей.
Помимо катка на «Спартаке» покататься этой зимой можно еще на 21 площадке — смотрите карту, где они находятся. Помимо платных катков для новосибирцев подготовят 52 муниципальные хоккейные коробки.
На днях мэрия также назвала дату открытия елочных базаров в Новосибирске. Мы публиковали, где они будут работать.