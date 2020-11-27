Тест-драйв самого большого катка в Новосибирске (он уже открыт): график работы, цены и качество льда

О масках лучше позаботиться заранее — здесь их не продают. Еще лучше взять с собой несколько, потому что если кто-то из друзей ее забудет, придется бегать по ближайшим аптекам.



На входе также стоит санитайзер, которым можно и нужно обработать руки.