Когда откроются горнолыжные комплексы и во сколько обойдется отдых (Шерегеш атаковали москвичи)

Шерегеш

В Шерегеше уже вовсю катаются. Неофициально на главном сибирском горнолыжном курорте сезон открыли еще в начале ноября. Официальное торжественное открытие состоялось в прошлые выходные.

Коронавирус сыграл на руку кузбасскому курорту. А вот новосибирцев ждет неприятный сюрприз — цены повысили, а жилье уже почти всё забронировано москвичами чуть ли не до весны.



— Много «дальних» броней, — говорит руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов. — Раньше с ближними городами как было? За неделю начинают искать какое-то проживание. В этом году Москва бронировала всё еще в августе-сентябре вплоть до марта. Поэтому сейчас, когда местные пытаются ехать, уже сильно большого выбора нет.

Цены, по его словам, выросли совершенно несоизмеримо инфляции. Причем на всё: и на подъемники, и на жилье. Что касается размещения, то в отелях это не сильно заметно, а вот на коттеджи цены просто взвинтили.