Когда откроются горнолыжные комплексы и во сколько обойдется отдых (Шерегеш атаковали москвичи)

В Новосибирской области открываются горнолыжные комплексы
Город наконец-то засыпало снегом. Кому-то, наверное, это «наконец-то» покажется странным, но только не лыжникам и сноубордистам, которые уже атаковали администрации местных горнолыжных базы вопросами об открытии сезона. Пока в Новосибирске и его окрестностях только начинают готовить трассы, в Шерегеше сезон уже в полном разгаре. Правда, в этом году сибирякам будет не так комфортно. Цены выросли, а жилье на Новый год уже практически занято из-за наплыва москвичей. Когда откроются горнолыжные комплексы и в какую сумму выльется отдых — в обзоре НГС.
Шерегеш
В Шерегеше уже вовсю катаются. Неофициально на главном сибирском горнолыжном курорте сезон открыли еще в начале ноября. Официальное торжественное открытие состоялось в прошлые выходные.
Коронавирус сыграл на руку кузбасскому курорту. А вот новосибирцев ждет неприятный сюрприз — цены повысили, а жилье уже почти всё забронировано москвичами чуть ли не до весны.
— Много «дальних» броней, — говорит руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов. — Раньше с ближними городами как было? За неделю начинают искать какое-то проживание. В этом году Москва бронировала всё еще в августе-сентябре вплоть до марта. Поэтому сейчас, когда местные пытаются ехать, уже сильно большого выбора нет.
Цены, по его словам, выросли совершенно несоизмеримо инфляции. Причем на всё: и на подъемники, и на жилье. Что касается размещения, то в отелях это не сильно заметно, а вот на коттеджи цены просто взвинтили.
— Например, в том году «Новый год» продавался за 25 тысяч, в этом — уже 45 тысяч, — приводит в пример цифры руководитель туристско-информационного центра. — Другой гостевой дом в прошлом году сдавали за 10 тысяч, в этом уже за 30 тысяч.
Подорожали и подъемники. Если раньше цены на скипасс (абонемент на большинство подъемников) в Шерегеше были значительно ниже, чем сочинском «Роза Хутор», то сейчас они примерно на том же уровне, говорит Вячеслав Анисимов (в Шерегеше скипасс теперь стоит 2400 рублей, в прошлом был 1400 рублей).
Цены так смело накручиваются как раз из-за роста спроса туристов из европейской части страны, которые не поехали за границу. Для них эти колебания большой роли не сыграют, объясняет Вячеслав Анисимов.
— В этом году у нас будет европейская часть больше кататься. А местные, видимо, будут ждать следующего сезона. Кто-то, конечно, поедет, но европейской части будет гораздо больше, чем в прошлые сезоны. Потому что и забронировать успели, и для них это не те деньги.
Кстати, кроме москвичей в Шерегеш едут жители других городов, в том числе из Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода.
По словам Вячеслава Анисимова, сейчас в Шерешеге как раз начинаются плотные заезды — уже много снега, но еще тепло, нет морозов. Вся инфраструктура готова — и кафе, и прокат. Туристов не меньше, чем в прошлом сезоне.
Кстати, по поводу проката — нужно иметь ввиду, что теперь из-за коронавируса в Шерегеше, по требованию Роспотребнадзора, не будут выдавать шлемы, очки, перчатки. Только лыжи и ботинки. Есть, конечно, и другие, уже привычные ограничения, но они, скорее, условные. Требование соблюдать социальную дистанцию особо никто не выполняет — толпа лыжников стоит как в старые добрые времена. А роль маски успешно играет балаклава.
Не секрет, что у Шерегеша есть неплохая альтернатива среди курортов Кемеровской области. Горнолыжный комплекс «Танай» находится еще ближе, в 130 километрах от Новосибирска, и уже объявил дату открытия сезона. Осталось подождать чуть больше недели — туристов здесь ждут с 28 ноября. На «Танае» 9 трасс разной сложности — подойдут как для начинающих, так и для опытных туристов, подъемники и кресельный, и бугельный. Скипасс на весь день стоит 1100 рублей.
Когда у нас?
В Новосибирской области снег только выпал, поэтому горнолыжные комплексы еще готовят трассы.
В администрации туристического комплекса «Юрманка» сообщили, что открытие планируют ориентировочно через 2 недели, так как здесь естественный снег и его пока недостаточно, чтобы начать ратрачить трассы. Цены на подъемники (есть и бугельный, и кресельный) пока не повышали. Абонемент на весь день стоит 700 рублей в будни и 1100 рублей в выходные. Разовый подъем стоит 60 рублей в будни и 70 в выходные. Прежние цены и на бронирование (домик на 6 человек — от 4500 рублей в сутки).
Сосед «Юрманки» — комплекс «Новососедово» — в этом году не откроется. Так сказал его директор Дмитрий Каменев. Причины закрытия он решил не озвучивать. Но сказал, что в следующем сезоне планируют запускаться. 18 ноября прошлого года на сайте парка «Новососедово» разместили объявление, что горнолыжный комплекс временно закрыт на ремонт.
Для тех, кто хочет попробовать что-то не сильно популярное, в 2,5 часа езды от Новосибирска, в Тогучинском районе, есть горнолыжный комплекс «Пихтовый гребень». Здесь нет искусственного оснежения, поэтому открытие сезона пока в перспективе. Как сообщили в администрации, цены останутся прошлогодними. Работает один бугельный подъемник (50 рублей — разовый подъем, абонемент на полдня стоит 500 рублей, на весь день — 800 рублей). Кататься можно на 3 трассах, а канатная дорога освещается в ночное время. Горнолыжный комплекс позиционирует себя как место для начинающих и для любителей неэкстремального катания.
В городе
В ближайшие выходные может открыться сезон в горнолыжном клубе «Иня» (в районе Ключ-Камышенского плато). Примерная дата открытия — с 22 по 25 ноября. Во всяком случае, в администрации клуба сказали, что сейчас работает пушка, готовятся склоны.
Цены в этом году здесь менять не будут. Подъемник на «Ине» (бугель) стоит 50 рублей в будни, 70 рублей — в выходные. В будни есть абонементы: 2 часа — 500 рублей, 4 часа — 1000 рублей.
Не исключено, что в конце недели состоится техническое открытие горнолыжного комплекса «Ключи» (за Академгородком).
— Нам для того, чтобы подготовить трассу, нужно минимум 50 сантиметров снега. Чтобы можно было отратрачить. Если снегопады будут всю неделю идти, то успеем запустить хотя бы один склон, — озвучила предварительные планы креативный директор горнолыжного комплекса «Ключи» Мила Образцова.
Всего здесь три склона (на каждом бугельный подъемник), 9 трасс. В сезон будет каток на озере (его подготовят, когда будут устойчивые минусовые температуры), трасса для сноутюбинга и 5-километровая трасса для беговых лыж.
Цены в этом сезоне поднимать не будут. Пока комплекс в привычном режиме готовится к открытию с надеждой на то, что не будет новых постановлений об ограничениях из-за коронавируса.
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