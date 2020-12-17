Шерегеш засыпало снегом и туристами из Москвы — что происходит на самом популярном в Сибири горнолыжном курорте

В этом видео вы почувствуете атмосферу кемеровского горнолыжного курорта и узнаете впечатления туристов, которые уже открыли сезон в Шерегеше.

Туризм и пандемия

В Шерегеше эпидемиологическая ситуация, можно сказать, не давит. Все отдыхают, настроение хорошее, поэтому о негативном развитии событий как-то не думается. Раз уж приехали, отдыхаем — свежий воздух, спорт, всё нормально. Да, во время подъема бодрый женский голос говорит про социальную дистанцию, рекомендацию не выходить из дома, если есть признаки ОРВИ, — то, что за полгода уже все хорошо выучили. На дверях прокатов и магазинов висят красивые объявления о том, что без маски нельзя, но нарушителей не выгоняют. Тем более у многих балаклавы, а спорить о понятиях никому не интересно или просто не хочется. Внутри помещений пол «разлинован» цветным скотчем — видимо, для соблюдения безопасного расстояния. А у подножья горы висит баннер с надписью «Наш йети советует вам носить маску и держаться подальше от людей».