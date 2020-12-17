Шерегеш засыпало снегом и туристами из Москвы — что происходит на самом популярном в Сибири горнолыжном курорте

Москвичи и сибиряки разобрали жилье в Шерегеше до марта
Новогодние туры к морю, экскурсии по музеям Санкт-Петербурга или прогулки по рождественской Европе — пока эти планы придется отложить, в лучшем случае до следующего года. В этом сезоне будем наслаждаться сибирской природой — елками, снегом, ветром и белыми далями. На первый взгляд, звучит сомнительно, но только не для лыжников и сноубордистов (или любителей покататься на «ватрушках» и встать на коньки). В Сибири давно начался горнолыжный сезон, так что самое время рассказать о том, как и где покататься. Редакция НГС начинает серию публикаций про горнолыжные комплексы вблизи (всё относительно, конечно) Новосибирска. Первый выпуск мы решили посвятить Шерегешу — самому популярному горнолыжному курорту в Сибири. Еще недавно туристы жаловались, что здесь мало снега, но со дня приезда съемочной группы НГС снег как будто вспомнил, что нужно падать, и теперь не может остановиться. В этом обзоре вы узнаете про цены Шерегеша, работу новых подъемников, состояние трасс и настроения приезжих, которые уже вовсю катают.
В этом видео вы почувствуете атмосферу кемеровского горнолыжного курорта и узнаете впечатления туристов, которые уже открыли сезон в Шерегеше.
Туризм и пандемия
В Шерегеше эпидемиологическая ситуация, можно сказать, не давит. Все отдыхают, настроение хорошее, поэтому о негативном развитии событий как-то не думается. Раз уж приехали, отдыхаем — свежий воздух, спорт, всё нормально. Да, во время подъема бодрый женский голос говорит про социальную дистанцию, рекомендацию не выходить из дома, если есть признаки ОРВИ, — то, что за полгода уже все хорошо выучили. На дверях прокатов и магазинов висят красивые объявления о том, что без маски нельзя, но нарушителей не выгоняют. Тем более у многих балаклавы, а спорить о понятиях никому не интересно или просто не хочется. Внутри помещений пол «разлинован» цветным скотчем — видимо, для соблюдения безопасного расстояния. А у подножья горы висит баннер с надписью «Наш йети советует вам носить маску и держаться подальше от людей».
Съемочная группа НГС была в Шерегеше в будни — традиционные очереди на подъемниках пока не такие длинные, на кресла все усаживаются в обычном порядке. В кафе и барах царит праздничная атмосфера, персонал (он точно в масках) только успевает подавать глинтвейн и всякие вкусности.
Ещё на прошлой неделе снега отдыхающим явно было мало, на горе можно было запросто «встретить» камень или проехать по торчащим веткам. Но за несколько дней Шерегеш буквально засыпало — восторги от долгожданного пухляка заполонили все соцсети.
Трассы и подъемники
В этом году в Шерегеше запустили новые подъемники.
— Две канатных дороги новые, — рассказал руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов. — Это «Учебную» «Каскад» запустил и канатную дорогу «Запад». Плюс отремонтировали «Рыжую» — она несколько лет стояла. Такая тоже легендарная дорога. Снова в строю, действует, можно кататься.
«Рыжая» — гондольно-канатный подъемник с яркими оранжевыми четырехместными кабинками закрытого типа. Это довольно комфортный подъемник. Примерно за
Разовый подъем стоит 250 рублей, ски-пасс на
«Запад» — это новая
Считается, что эта трасса подходит для новичков, но на выкате (по наблюдению корреспондента НГС) почему-то многие падают. Разовый подъем стоит
Вообще, для тех, кто впервые в Шерегеше или бывает здесь не так часто, разобраться во всех этих названиях — та еще задача. Что за «Каскад», что за «Малка», почему говорят идти к «Белке» («Белка» — комплекс Ski resort Belka, находится на нижней станции подъемника Sky Fly; Malka — название гостиницы, оператор канатной дороги). И где найти эти секторы: А, В, Е.
Навигации на горе, прямо скажем, нет. Если не пользоваться картами и приложениями — не разобраться. Никаких вывесок, указателей (за редким исключением), в кассах ничего толком не скажут. В лучшем случае покажут рукой, куда идти (куда-то подальше от кассы).
Итак, небольшой ликбез. Курорт Шерегеш — это три горы: Зелёная, Мустаг и Утуя. Большая часть подъемников — на горе Зелёной. Канатки обслуживают несколько операторов (кому идут ваши деньги). Большинство принадлежат «Каскаду» — эти подъемники расположены в секторах А и В. Там же самые пологие трассы для новичков.
— Какие операторы? Их шесть. «Каскад», «Сектор Е», «Малка», «Фристайл», у «Спортотеля» есть бугель, у гостиницы «Ольга» есть бугель, и у них совместная дорога — «ФлайГеш», кабинки идут от «Белки» — горнолыжного сервисного центра, — объяснил Вячеслав Анисимов. — У нас на карте три основные трассы, но она одна фактически. А от нее идут ответвления, поэтому в целом я бы выделил
Цены
В этом году на подъемники подняли цены. Самый дорогой ски-пасс (абонемент) стоит
Подъемники работают с 9 до 17. Около
Прокатов в Шерегеше полно, как у горы, так и в поселке. В поселке, как правило, дешевле. На горе комплект (ботинки, лыжи, палки/сноуборд и ботинки) стоит
Жилье в Шерегеше
Цены на жилье выросли, говорит Вячеслав Анисимов, а к Новому году повысятся еще примерно в два раза. Цены хорошо растут еще и благодаря повышенному спросу со стороны туристов западной части страны, которые в этом году — главные клиенты Шерегеша.
— Бюджетный вариант — квартира за полторы-две тысячи никуда не ушла. Причем есть очень хорошие ремонты в квартирах, современные. Если раньше говорили, что в большинстве квартир — запах подвала, сейчас всё убрано, заходишь — всё чистенько, — говорит Вячеслав Анисимов. — Хостелы на горе — наверное, от
Во время подъема на гору для туристов часто звучит объявление по громкой связи о том, что нужно быть осторожнее при бронировании квартир на Avito, так как можно попасть на мошенников.
Если вы решите поехать в Шерегеш спонтанно, с жильем могут быть проблемы. На момент публикации сервис Booking предложил лишь
Бары и развлечения
Из-за ковидных ограничений барам и ресторанам можно работать только до
По-прежнему самые популярные заведения у туристов — бар Grelka, AYS BUNKER и The Rooks, — говорит Вячеслав Анисимов. Ужин в «Грелке» обойдется примерно в
На горе, кроме кафе, много киосков с разной едой и напитками. Легендарные «Шашлыки у Виталика» стоят
Для жителей столиц, которые в этом сезоне составляют основной поток туристов (на Красной Поляне пока нет снега, а в Европу путь закрыт), цены вполне приемлемые, хотя к сервису есть вопросы (у кого и когда их нет?).
— Мы здесь всего третий день, очень рады, что здесь есть снег. Нам повезло, начался снегопад в последние несколько дней, поэтому пока получаем огромное удовольствие, все в восторге, — поделился впечатлениями Виталий из Санкт-Петербурга. — Есть, конечно, определенные вопросы. Но в общем и целом получаем удовольствие, поэтому нас ничем не запугать, ничем не смутить. Вопросы — по работе подъемников. Например, вчера половина подъемников вообще не работала, хотя не скажу, что погода сильно отличалась от сегодняшней.
— Я была здесь еще в 2018 году. Поехали в Шерегеш, потому что, во-первых, Европа закрыта, из русских курортов это, наверное, один из самых лучших, особенно по снегу, по трассам. В Сочи нет такой природы, как здесь. Плюс Сибирь — это немножко аутентично, — говорит Ксения из Москвы.
Аутентичный значит настоящий, оригинальный, подлинный. По прогнозу погоды в ближайшую неделю в Шерегеше продолжится самый настоящий снегопад. Все-таки идет настоящая зима в настоящей Сибири.
Горные лыжи и сноуборд — это далеко не все варианты зимнего отдыха. В Новосибирске немало трасс, где можно покататься на беговых лыжах, там даже есть прокаты. В конце ноября в Новосибирске открылся самый большой каток.