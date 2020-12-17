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Шерегеш засыпало снегом и туристами из Москвы — что происходит на самом популярном в Сибири горнолыжном курорте

В этом сезоне выросли цены на жилье и подъемники и появились новые трассы

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В этом сезоне в Шерегеше меньше сибиряков, больше жителей европейской части

В этом сезоне в Шерегеше меньше сибиряков, больше жителей европейской части

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Москвичи и сибиряки разобрали жилье в Шерегеше до марта

Новогодние туры к морю, экскурсии по музеям Санкт-Петербурга или прогулки по рождественской Европе — пока эти планы придется отложить, в лучшем случае до следующего года. В этом сезоне будем наслаждаться сибирской природой — елками, снегом, ветром и белыми далями. На первый взгляд, звучит сомнительно, но только не для лыжников и сноубордистов (или любителей покататься на «ватрушках» и встать на коньки). В Сибири давно начался горнолыжный сезон, так что самое время рассказать о том, как и где покататься. Редакция НГС начинает серию публикаций про горнолыжные комплексы вблизи (всё относительно, конечно) Новосибирска. Первый выпуск мы решили посвятить Шерегешу — самому популярному горнолыжному курорту в Сибири. Еще недавно туристы жаловались, что здесь мало снега, но со дня приезда съемочной группы НГС снег как будто вспомнил, что нужно падать, и теперь не может остановиться. В этом обзоре вы узнаете про цены Шерегеша, работу новых подъемников, состояние трасс и настроения приезжих, которые уже вовсю катают.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В этом видео вы почувствуете атмосферу кемеровского горнолыжного курорта и узнаете впечатления туристов, которые уже открыли сезон в Шерегеше.

Туризм и пандемия

В Шерегеше эпидемиологическая ситуация, можно сказать, не давит. Все отдыхают, настроение хорошее, поэтому о негативном развитии событий как-то не думается. Раз уж приехали, отдыхаем — свежий воздух, спорт, всё нормально. Да, во время подъема бодрый женский голос говорит про социальную дистанцию, рекомендацию не выходить из дома, если есть признаки ОРВИ, — то, что за полгода уже все хорошо выучили. На дверях прокатов и магазинов висят красивые объявления о том, что без маски нельзя, но нарушителей не выгоняют. Тем более у многих балаклавы, а спорить о понятиях никому не интересно или просто не хочется. Внутри помещений пол «разлинован» цветным скотчем — видимо, для соблюдения безопасного расстояния. А у подножья горы висит баннер с надписью «Наш йети советует вам носить маску и держаться подальше от людей».

В Шерегеше 15 трасс и больше <nobr class="_">20 подъемников</nobr>

В Шерегеше 15 трасс и больше 20 подъемников

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Съемочная группа НГС была в Шерегеше в будни — традиционные очереди на подъемниках пока не такие длинные, на кресла все усаживаются в обычном порядке. В кафе и барах царит праздничная атмосфера, персонал (он точно в масках) только успевает подавать глинтвейн и всякие вкусности.

В будни не так много народу, но всё равно есть очереди

В будни не так много народу, но всё равно есть очереди

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Ещё на прошлой неделе снега отдыхающим явно было мало, на горе можно было запросто «встретить» камень или проехать по торчащим веткам. Но за несколько дней Шерегеш буквально засыпало — восторги от долгожданного пухляка заполонили все соцсети.

Уже неделю в Шерегеше почти каждый день идет снег

Уже неделю в Шерегеше почти каждый день идет снег

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Трассы и подъемники

В этом году в Шерегеше запустили новые подъемники.

— Две канатных дороги новые, — рассказал руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов. — Это «Учебную» «Каскад» запустил и канатную дорогу «Запад». Плюс отремонтировали «Рыжую» — она несколько лет стояла. Такая тоже легендарная дорога. Снова в строю, действует, можно кататься.

«Рыжая» — гондольно-канатный подъемник с яркими оранжевыми четырехместными кабинками закрытого типа. Это довольно комфортный подъемник. Примерно за 12 минут (в зависимости от погоды) он поднимает на высоту 2500 метров горы Зелёной. Трасса, которую обслуживает этот подъемник, подойдет для опытных лыжников и сноубордистов.

В этом году запустили трассу, которая ждала ремонта несколько лет

В этом году запустили трассу, которая ждала ремонта несколько лет

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Разовый подъем стоит 250 рублей, ски-пасс на 4 часа1350 рублей, на весь день (с 09:00 до 16:30) — 1750 рублей.

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«Запад» — это новая 4-местная канатная дорога в секторе В оператора «Каскад». Посадка на повороте к комплексу Belka. Канатка высаживает там же, где находится канатная дорога «Булочка». И там же начинается канатная дорога «Мустаг», названная именем горы.

Самый дорогой ски-пасс стоит <nobr class="_">2400 рублей</nobr>

Самый дорогой ски-пасс стоит 2400 рублей

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Считается, что эта трасса подходит для новичков, но на выкате (по наблюдению корреспондента НГС) почему-то многие падают. Разовый подъем стоит 200 рублей, ски-пасс на 4 часа — 1350. Единый ски-пасс на все подъемники «Каскад» стоит 2400 рублей.

В Шерегеше трассы разной сложности, на картах они обозначаются разными цветами

В Шерегеше трассы разной сложности, на картах они обозначаются разными цветами

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Вообще, для тех, кто впервые в Шерегеше или бывает здесь не так часто, разобраться во всех этих названиях — та еще задача. Что за «Каскад», что за «Малка», почему говорят идти к «Белке» («Белка» — комплекс Ski resort Belka, находится на нижней станции подъемника Sky Fly; Malka — название гостиницы, оператор канатной дороги). И где найти эти секторы: А, В, Е.

В этом сезоне в Шерегеше много туристов из западной части страны

В этом сезоне в Шерегеше много туристов из западной части страны

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Навигации на горе, прямо скажем, нет. Если не пользоваться картами и приложениями — не разобраться. Никаких вывесок, указателей (за редким исключением), в кассах ничего толком не скажут. В лучшем случае покажут рукой, куда идти (куда-то подальше от кассы).

На спусках слабая навигация, поэтому те, кто впервые в Шерегеше, могут запутаться

На спусках слабая навигация, поэтому те, кто впервые в Шерегеше, могут запутаться

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Итак, небольшой ликбез. Курорт Шерегеш — это три горы: Зелёная, Мустаг и Утуя. Большая часть подъемников — на горе Зелёной. Канатки обслуживают несколько операторов (кому идут ваши деньги). Большинство принадлежат «Каскаду» — эти подъемники расположены в секторах А и В. Там же самые пологие трассы для новичков.

— Какие операторы? Их шесть. «Каскад», «Сектор Е», «Малка», «Фристайл», у «Спортотеля» есть бугель, у гостиницы «Ольга» есть бугель, и у них совместная дорога — «ФлайГеш», кабинки идут от «Белки» — горнолыжного сервисного центра, — объяснил Вячеслав Анисимов. — У нас на карте три основные трассы, но она одна фактически. А от нее идут ответвления, поэтому в целом я бы выделил 15 трасс.

На территории курорта уже привычные всем ограничения, но носят они скорее рекомендательный характер

На территории курорта уже привычные всем ограничения, но носят они скорее рекомендательный характер

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Цены

В этом году на подъемники подняли цены. Самый дорогой ски-пасс (абонемент) стоит 2400 рублей (10 канаток операторов «Каскад», «Сектор Е», GeshFly). За 800 рублей (самый бюджетный ски-пасс) можно весь день кататься на канатной дороге «Фристайл». Это кресельный подъемник с левой стороны основного склона в секторе А. 1300 стоит ски-пасс на 4 часа подъемников оператора «Каскад» (10 канаток). В 1200 обойдется 4-часовой ски-пасс на 4 канатки оператора «Малка» и 4 канатных дороги в секторе Е. Дети до 8 лет катаются бесплатно (на «Малке» — до 7).

До начала марта большая часть жилья в Шерегеше уже забронирована

До начала марта большая часть жилья в Шерегеше уже забронирована

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Подъемники работают с 9 до 17. Около 17 часов у подножья горы выстраивается очередь лыжников и сноубордистов. У таксистов своя очередь — машины резво подъезжают за очередным клиентом. Неважно, сколько человек сядут в машину, цена поездки до поселка — от 150 до 200 рублей (вторая цена — если есть оборудование). Если вы приехали на своей машине, приготовьтесь оплатить парковку — 200 рублей, вне зависимости от того, сколько времени простоит машина.

Цены на прокат оборудования — от <nobr class="_">500 до</nobr> <nobr class="_">1000 рублей</nobr> за комплект в сутки

Цены на прокат оборудования — от 500 до 1000 рублей за комплект в сутки

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Прокатов в Шерегеше полно, как у горы, так и в поселке. В поселке, как правило, дешевле. На горе комплект (ботинки, лыжи, палки/сноуборд и ботинки) стоит 800–1000 рублей на день, в поселке можно найти за 500. Цены, конечно, могут варьироваться. Так же, как и возможность взять напрокат шлем, перчатки, костюм и очки. Официально эти вещи в прокат не дают из-за эпидемиологической ситуации. Но договориться можно (проверено на себе).

Услуги инструктора в среднем стоят <nobr class="_">2000 рублей</nobr> в час. Если заниматься вдвоем — 1800, втроем — <nobr class="_">1500 рублей</nobr>

Услуги инструктора в среднем стоят 2000 рублей в час. Если заниматься вдвоем — 1800, втроем — 1500 рублей

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Жилье в Шерегеше

Цены на жилье выросли, говорит Вячеслав Анисимов, а к Новому году повысятся еще примерно в два раза. Цены хорошо растут еще и благодаря повышенному спросу со стороны туристов западной части страны, которые в этом году — главные клиенты Шерегеша.

Ближайший к Шерегешу крупный город — Новокузнецк

Ближайший к Шерегешу крупный город — Новокузнецк

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— Бюджетный вариант — квартира за полторы-две тысячи никуда не ушла. Причем есть очень хорошие ремонты в квартирах, современные. Если раньше говорили, что в большинстве квартир — запах подвала, сейчас всё убрано, заходишь — всё чистенько, — говорит Вячеслав Анисимов. — Хостелы на горе — наверное, от 1000 рублей можем найти варианты. Самое дорогое проживание — тысяч, наверное, 20 на двоих. Коттедж в среднем стоит 20 тысяч в сутки. В новогодние даты цена повышается в 2 раза.

<nobr class="_">+7 903 985-99-48</nobr> — запишите важный номер. По нему можно вызвать спасателей

+7 903 985-99-48 — запишите важный номер. По нему можно вызвать спасателей

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Во время подъема на гору для туристов часто звучит объявление по громкой связи о том, что нужно быть осторожнее при бронировании квартир на Avito, так как можно попасть на мошенников.

Если вы решите поехать в Шерегеш спонтанно, с жильем могут быть проблемы. На момент публикации сервис Booking предложил лишь 4 варианта размещения в Шерегеше на ближайшие выходные (с 18 по 20 декабря). Это квартира за 5 тысяч, гостиница за 8 тысяч и два коттеджа от 25 до 32 тысяч рублей за 2 ночи.

Вечером у подножья горы уже праздничная атмосфера

Вечером у подножья горы уже праздничная атмосфера

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Бары и развлечения

Из-за ковидных ограничений барам и ресторанам можно работать только до 23:00. Так что никаких дискотек и ночной жизни. Но до этого времени всё как обычно — многолюдно и весело. Днем в самых излюбленных заведениях свободных мест практически нет.

В кафе и барах довольно многолюдно даже в будни

В кафе и барах довольно многолюдно даже в будни

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По-прежнему самые популярные заведения у туристов — бар Grelka, AYS BUNKER и The Rooks, — говорит Вячеслав Анисимов. Ужин в «Грелке» обойдется примерно в 800–1500 рублей на человека без учета алкоголя. Например, цыпленок табака (300 г) стоит 680 рублей, картофель гриль (200 г) — 150 рублей, три шота «Бехеровки» предлагают за 750 рублей.

Развлекательные заведения в этом сезоне работают только до <nobr class="_">23:00</nobr>

Развлекательные заведения в этом сезоне работают только до 23:00

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На горе, кроме кафе, много киосков с разной едой и напитками. Легендарные «Шашлыки у Виталика» стоят 300 рублей (свинина, 200 г). Напитки — в среднем от 50 до 300 рублей, в зависимости от градуса (от обычного зеленого чая до горячительного грога, например). Можно перекусить выпечкой, мантами и кукурузой.

Батут в секторе Е. На «Ешку» — так называют сектор Е — предлагают отвезти на снегоходе из сектора А (<nobr class="_">1000–1200 рублей</nobr> с человека)

Батут в секторе Е. На «Ешку» — так называют сектор Е — предлагают отвезти на снегоходе из сектора А (1000–1200 рублей с человека)

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Для жителей столиц, которые в этом сезоне составляют основной поток туристов (на Красной Поляне пока нет снега, а в Европу путь закрыт), цены вполне приемлемые, хотя к сервису есть вопросы (у кого и когда их нет?).

В этом году у туристов появилась возможность пополнять ски-пасс онлайн. Таблички с <nobr class="_">QR-кодами</nobr> развешены по всей территории комплекса

В этом году у туристов появилась возможность пополнять ски-пасс онлайн. Таблички с QR-кодами развешены по всей территории комплекса

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— Мы здесь всего третий день, очень рады, что здесь есть снег. Нам повезло, начался снегопад в последние несколько дней, поэтому пока получаем огромное удовольствие, все в восторге, — поделился впечатлениями Виталий из Санкт-Петербурга. — Есть, конечно, определенные вопросы. Но в общем и целом получаем удовольствие, поэтому нас ничем не запугать, ничем не смутить. Вопросы — по работе подъемников. Например, вчера половина подъемников вообще не работала, хотя не скажу, что погода сильно отличалась от сегодняшней.

В прошлом году Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест России, сообщил на странице во «ВКонтакте» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв

В прошлом году Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест России, сообщил на странице во «ВКонтакте» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв

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— Я была здесь еще в 2018 году. Поехали в Шерегеш, потому что, во-первых, Европа закрыта, из русских курортов это, наверное, один из самых лучших, особенно по снегу, по трассам. В Сочи нет такой природы, как здесь. Плюс Сибирь — это немножко аутентично, — говорит Ксения из Москвы.

Сезон в Шерегеше открылся <nobr class="_">14 ноября</nobr>

Сезон в Шерегеше открылся 14 ноября

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Аутентичный значит настоящий, оригинальный, подлинный. По прогнозу погоды в ближайшую неделю в Шерегеше продолжится самый настоящий снегопад. Все-таки идет настоящая зима в настоящей Сибири.

Горные лыжи и сноуборд — это далеко не все варианты зимнего отдыха. В Новосибирске немало трасс, где можно покататься на беговых лыжах, там даже есть прокаты. В конце ноября в Новосибирске открылся самый большой каток.

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Шерегешзимний отдыхлыжисноуборд
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