Огонь-гора: обзор неизведанных новосибирцами горнолыжек. Рядом городок с красивой набережной и парками

В будни подъемники работают с 12 до 22 часов , с пятницы по воскресенье — с 10 до 22 часов . Но на кассе предупреждают, что если будет меньше 5 человек , то кресельный подъемник запускать не будут. Так что в одиночестве покататься не удастся.



Надо сказать, что трассы довольно комфортные, работает пушка, а снега было достаточно даже в начале сезона. Кресельный подъемник небыстрый — на гору подниматься около 10 минут . Но зато есть время насладиться прекрасным. Природа сказочная — канатка проходит между полосами хвойных деревьев. Кажется, что можно дотронуться до пушистых веток.

