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Огонь-гора: обзор неизведанных новосибирцами горнолыжек. Рядом городок с красивой набережной и парками

Вечером можно кататься под звездами, но нет скипассов

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Вечером трассы хорошо освещаются

Вечером трассы хорошо освещаются

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НГС изучил горнолыжные курорты Югус и Топаз в Кемеровской области

Середина зимы — самое время расчехлить лыжи, тем более на следующей неделе потеплеет. Редакция НГС продолжает серию обзоров горнолыжных комплексов, куда можно съездить на выходные из Новосибирска. В первых двух выпусках мы рассказывали про «Шерегеш» и «Танай» — самые популярные у новосибирцев кемеровские курорты. В третьей серии расскажем про «Югус» в Междуреченске. Это ближе, чем «Шерегеш», примерно на 100 километров, к тому же за одну поездку в Междуреченск можно посетить сразу несколько комплексов, которые находятся недалеко друг от друга. Здесь освещенные трассы и недорогие подъемники, а ночью можно погулять по симпатичному городку, увешанному гирляндами. Так что если хочется исследовать новые места, самое время прочитать наш обзор.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Цены на подъемники — от 40 до <nobr class="_">80 рублей</nobr>

Цены на подъемники — от 40 до 80 рублей

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Этот ролик мы снимали еще до Нового года, через пару недель после открытия сезона. Сейчас больше снега и больше туристов — посмотрите, какие еще места можно смело добавлять в план поездок.

«Югус» — горнолыжный комплекс в Кемеровской области. Расположен на окраине Междуреченска. В этом есть свои плюсы: жилье можно снять в самом городе и не искать базы у подножья горы. К тому же вечером есть где прогуляться.

В будни вечером больше народу — многие приезжают покататься после работы

В будни вечером больше народу — многие приезжают покататься после работы

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Трассы и подъемники

Кстати, такое название город получил потому, что окружен двумя реками — Томь и Уса. Поэтому зимой к подножью горы идут по замерзшей реке или переправляются на гондольной канатной дороге. Правда, зимой она не всегда работает. Но туристов это не смущает, потому что идти по замерзшей реке несколько минут — вообще не беда, особенно для тех, у кого есть цель. К тому же так не нужно платить. Канатка стоит 100 рублей (50 — туда, 50 — обратно).

Зимой до горы идут пешком через реку или переправляются на гондольной канатной дороге&nbsp;

Зимой до горы идут пешком через реку или переправляются на гондольной канатной дороге 

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Высота горы Югус — 550 метров над уровнем моря. Перепад высот — 300–400 метров. Трассы достаточно широкие — 50–60 метров. Четыре трассы (максимальная длина — 1400 метров) обслуживают два подъемника — бугель (40 рублей в будни и 60 рублей в выходные) и парнокресельный (стоимость одного подъема — 80 рублей).

Чтобы купить подъем на канатке, нужно заплатить 100 рублей за электронную карту (рассчитаться за нее можно только наличкой). Правда, сами подъемы потом можно будет оплачивать по безналу. По традиции горнолыжных курортов Кемеровской области, купленные карты не возвращаются — говорят: «Приезжайте снова, карта у вас уже будет, а это удобно».

Комплект любого снаряжения стоит <nobr class="_">800 рублей</nobr> на день. Есть и почасовая оплата

Комплект любого снаряжения стоит 800 рублей на день. Есть и почасовая оплата

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В будни подъемники работают с 12 до 22 часов, с пятницы по воскресенье — с 10 до 22 часов. Но на кассе предупреждают, что если будет меньше 5 человек, то кресельный подъемник запускать не будут. Так что в одиночестве покататься не удастся.

Надо сказать, что трассы довольно комфортные, работает пушка, а снега было достаточно даже в начале сезона. Кресельный подъемник небыстрый — на гору подниматься около 10 минут. Но зато есть время насладиться прекрасным. Природа сказочная — канатка проходит между полосами хвойных деревьев. Кажется, что можно дотронуться до пушистых веток.

На горнолыжном комплексе «Югос» часто проходят областные и городские соревнования&nbsp;<br><br>

На горнолыжном комплексе «Югос» часто проходят областные и городские соревнования 

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Цены

Скипассов здесь нет, но на кассе предусмотрительно висит табличка с информацией о том, сколько будут стоить 2 подъема (160 рублей), 3 подъема (240 рублей) и так далее. Мелочь, но приятно. Местные завсегдатаи говорят, что начинающим достаточно взять 6 подъемов. Те, кто хорошо катается, поднимутся не меньше 20 раз.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Инфраструктура курорта простая, но всё понятно, всё на виду, не запутаешься. Тут же прокат, рядом кафе. Туалет — на вершине и у подножья горы (есть еще в кафе, где нужно попросить ключик и заплатить 20 рублей).

Занятие с инструктором стоит <nobr class="_">1000 рублей</nobr> в час

Занятие с инструктором стоит 1000 рублей в час

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Цены проката: первый час — 300 рублей за комплект, дальше — 200 рублей в час. Если брать оборудование на весь день (с 10 до 22), 800 рублей за комплект. Есть камеры хранения (50 рублей одно место). Заточка, оплавка лыж и сноубордов — от 700 рублей.

Если нужен инструктор, лучше поискать заранее, так как не все могут быть на месте. Цена за занятие — 1000 рублей.

В темное время трасса освещается, поэтому кататься можно до <nobr class="_">22 часов</nobr>

В темное время трасса освещается, поэтому кататься можно до 22 часов

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Самое главное кафе здесь называется «Три пескаря». В меню есть супы, горячее, но на момент съемок нам предложили только выпечку и напитки. Глинтвейн оказался сомнительным (продавался как алкогольный, по факту — вряд ли). Как выяснилось, знающие люди покупают здесь для сугрева стопку самогона за 100 рублей.

В будни подъемники начинают работать с полудня

В будни подъемники начинают работать с полудня

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Кататься до ночи

Изюминка «Югуса» в том, что как только начинает смеркаться, включают фонари. Поэтому можно кататься до 10 вечера. Освещение трассы достаточно яркое, так что будет вполне комфортно даже начинающим. Главное, опять же, чтобы было больше 5 человек.

Вечерний променад

В отличие от «Шерегеша», где рядом с горнолыжными трассами всего лишь поселок, здесь целый шахтерский город с населением около 100 тысяч. История города началась в 50-х годах, что заметно по застройке главных улиц. Здесь уютная набережная, парки и продуманное освещение, так что вечером можно запросто найти места для прогулок.

Центр города хорошо освещен

Центр города хорошо освещен

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«Топаз»

«Топаз» — так местные жители называют место рядом с одноименным санаторием недалеко от поселка Мыски (примерно в 20 километрах от Междуреченска). Здесь работает горнолыжный комплекс «Мрас-Су». Трассы пологие и широкие, поэтому хороши для детей и начинающих. Работает двухместный бугельный подъемник — с понедельника по пятницу подъем стоит 50 рублей, в выходные — 60. Так же, как и на «Югосе», в будни, с понедельника по четверг, канатки работают с 12 до 22 часов, с пятницы по воскресенье — с 10 до 22 часов. Правда, в информации о часах работы уточнение: после 21:00 канатная дорога работает, если катается не меньше 3 человек.

В Кемеровской области больше <nobr class="_">10 горнолыжных</nobr> комплексов

В Кемеровской области больше 10 горнолыжных комплексов

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На этом горнолыжные комплексы Кемеровской области не заканчиваются. Например, в Тисульском районе Кемеровской области находятся горнолыжный комплекс «Горная Саланга», горнолыжный комплекс «Ягодка» под Новокузнецком. Всего на Кузбассе наберется не меньше десятка комплексов, но в следующих выпусках «горнолыжных» публикаций мы вернемся в Новосибирскую область. У нас горнолыжный сезон начинается позже, чем у соседей, но сейчас он уже в самом разгаре.

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