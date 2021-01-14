Огонь-гора: обзор неизведанных новосибирцами горнолыжек. Рядом городок с красивой набережной и парками

НГС изучил горнолыжные курорты Югус и Топаз в Кемеровской области
Середина зимы — самое время расчехлить лыжи, тем более на следующей неделе потеплеет. Редакция НГС продолжает серию обзоров горнолыжных комплексов, куда можно съездить на выходные из Новосибирска. В первых двух выпусках мы рассказывали про «Шерегеш» и «Танай» — самые популярные у новосибирцев кемеровские курорты. В третьей серии расскажем про «Югус» в Междуреченске. Это ближе, чем «Шерегеш», примерно на
Этот ролик мы снимали еще до Нового года, через пару недель после открытия сезона. Сейчас больше снега и больше туристов — посмотрите, какие еще места можно смело добавлять в план поездок.
«Югус» — горнолыжный комплекс в Кемеровской области. Расположен на окраине Междуреченска. В этом есть свои плюсы: жилье можно снять в самом городе и не искать базы у подножья горы. К тому же вечером есть где прогуляться.
Трассы и подъемники
Кстати, такое название город получил потому, что окружен двумя реками — Томь и Уса. Поэтому зимой к подножью горы идут по замерзшей реке или переправляются на гондольной канатной дороге. Правда, зимой она не всегда работает. Но туристов это не смущает, потому что идти по замерзшей реке несколько минут — вообще не беда, особенно для тех, у кого есть цель. К тому же так не нужно платить. Канатка стоит
Высота горы Югус — 550 метров над уровнем моря. Перепад высот —
Чтобы купить подъем на канатке, нужно заплатить
В будни подъемники работают с 12 до
Надо сказать, что трассы довольно комфортные, работает пушка, а снега было достаточно даже в начале сезона. Кресельный подъемник небыстрый — на гору подниматься около
Цены
Скипассов здесь нет, но на кассе предусмотрительно висит табличка с информацией о том, сколько будут стоить
Инфраструктура курорта простая, но всё понятно, всё на виду, не запутаешься. Тут же прокат, рядом кафе. Туалет — на вершине и у подножья горы (есть еще в кафе, где нужно попросить ключик и заплатить
Цены проката: первый час — 300 рублей за комплект, дальше —
Если нужен инструктор, лучше поискать заранее, так как не все могут быть на месте. Цена за занятие —
Самое главное кафе здесь называется «Три пескаря». В меню есть супы, горячее, но на момент съемок нам предложили только выпечку и напитки. Глинтвейн оказался сомнительным (продавался как алкогольный, по факту — вряд ли). Как выяснилось, знающие люди покупают здесь для сугрева стопку самогона за
Кататься до ночи
Изюминка «Югуса» в том, что как только начинает смеркаться, включают фонари. Поэтому можно кататься до
Вечерний променад
В отличие от «Шерегеша», где рядом с горнолыжными трассами всего лишь поселок, здесь целый шахтерский город с населением около
«Топаз»
«Топаз» — так местные жители называют место рядом с одноименным санаторием недалеко от поселка Мыски (примерно в
На этом горнолыжные комплексы Кемеровской области не заканчиваются. Например, в Тисульском районе Кемеровской области находятся горнолыжный комплекс «Горная Саланга», горнолыжный комплекс «Ягодка» под Новокузнецком. Всего на Кузбассе наберется не меньше десятка комплексов, но в следующих выпусках «горнолыжных» публикаций мы вернемся в Новосибирскую область. У нас горнолыжный сезон начинается позже, чем у соседей, но сейчас он уже в самом разгаре.
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