Носики в инее: 10 очень милых фото с заезда собак в аномальные морозы

В Новосибирске прошел первый этап Кубка России по гонкам на собаках
В воскресенье, 3 января, в Бердске прошла десятая гонка «Рождественский заезд» — соревнование по ездовому спорту. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на заезде и снял самых смешных и умилительных собак — публикуем трогательную и красивую подборку.
— Сегодня был первый этап Кубка России по снежным дисциплинам ездового спорта. Было 5 делегаций, 18 участников — это все участники, которые вошли в сборные в своих регионах. Завтра будет второй этап и будет понятно, кто из них победит, — рассказала организатор гонки Галина Милых.
В этом году зимняя гонка проходит десятый раз — тут можно посмотреть, какой она была прошлой зимой.