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Носики в инее: 10 очень милых фото с заезда собак в аномальные морозы

Десятки собак и спортсменов сражались за звание самых быстрых

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В соревновании приняли участие несколько десятков спортсменов и собак&nbsp;

В соревновании приняли участие несколько десятков спортсменов и собак 

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В Новосибирске прошел первый этап Кубка России по гонкам на собаках

В воскресенье, 3 января, в Бердске прошла десятая гонка «Рождественский заезд» — соревнование по ездовому спорту. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на заезде и снял самых смешных и умилительных собак — публикуем трогательную и красивую подборку.

— Сегодня был первый этап Кубка России по снежным дисциплинам ездового спорта. Было 5 делегаций, 18 участников — это все участники, которые вошли в сборные в своих регионах. Завтра будет второй этап и будет понятно, кто из них победит, — рассказала организатор гонки Галина Милых.

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Спортсмены соревновались по нескольким дисциплинам: лыжи-спринт и нарта-спринт с двумя, четырьмя и шестью собаками&nbsp;

Спортсмены соревновались по нескольким дисциплинам: лыжи-спринт и нарта-спринт с двумя, четырьмя и шестью собаками 

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По словам Галины Милых, в сборные входят самые сильные спортсмены, которые бегают и тренируют собак в любую погоду, поэтому их не испугал мороз

По словам Галины Милых, в сборные входят самые сильные спортсмены, которые бегают и тренируют собак в любую погоду, поэтому их не испугал мороз

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В сегодняшних соревнованиях участвовали спортсмены из Новосибирской, Омской, Тюменской, Иркутской и Кемеровской областей&nbsp;

В сегодняшних соревнованиях участвовали спортсмены из Новосибирской, Омской, Тюменской, Иркутской и Кемеровской областей 

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Участвовать в соревнованиях могут только спортсмены без противопоказаний&nbsp;

Участвовать в соревнованиях могут только спортсмены без противопоказаний 

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Это любовь!&nbsp;

Это любовь! 

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Перед гонкой все участники проходят технический и ветеринарный контроль&nbsp;

Перед гонкой все участники проходят технический и ветеринарный контроль 

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Когда за окном -32, выходить не очень хочется&nbsp;

Когда за окном -32, выходить не очень хочется 

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К собакам, участвующим в соревнованиях, тоже есть требования.&nbsp;К нарта-спринту и детским стартам допускаются собаки от 12 месяцев,&nbsp;в лыжи-спринт — с 18 месяцев

К собакам, участвующим в соревнованиях, тоже есть требования. К нарта-спринту и детским стартам допускаются собаки от 12 месяцев, в лыжи-спринт — с 18 месяцев

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Второй этап гонки пройдет завтра, 4 января&nbsp;

Второй этап гонки пройдет завтра, 4 января 

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В этом году зимняя гонка проходит десятый раз — тут можно посмотреть, какой она была прошлой зимой.

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