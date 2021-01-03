Носики в инее: 10 очень милых фото с заезда собак в аномальные морозы

В воскресенье, 3 января, в Бердске прошла десятая гонка «Рождественский заезд» — соревнование по ездовому спорту. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на заезде и снял самых смешных и умилительных собак — публикуем трогательную и красивую подборку.

— Сегодня был первый этап Кубка России по снежным дисциплинам ездового спорта. Было 5 делегаций, 18 участников — это все участники, которые вошли в сборные в своих регионах. Завтра будет второй этап и будет понятно, кто из них победит, — рассказала организатор гонки Галина Милых.