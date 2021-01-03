Тест-драйв самых крутых ледяных и снежных горок Новосибирска: фото, видео, адреса и цены

Салаты съедены, желания загаданы, «Ирония судьбы» и «Гарри Поттер» пересмотрены — и что теперь делать в оставшиеся дни январских каникул? Например, отправиться с друзьями или детьми кататься на горках! И пусть морозы, которые пришли в Новосибирск на днях, вас не пугают — в конце концов, мы уже прошли испытание 40-градусными морозами в декабре. Главное — тепло одеться и взять с собой термос с горячим чаем.

Мы протестировали самые популярные горки в Новосибирске, чтобы рассказать вам о плюсах и минусах. Записывайте адреса и выбирайтесь поскорее из дома!