Тест-драйв самых крутых ледяных и снежных горок Новосибирска: фото, видео, адреса и цены

В Новосибирске устроили тест-драйв самым крутым и высоким горкам
Салаты съедены, желания загаданы, «Ирония судьбы» и «Гарри Поттер» пересмотрены — и что теперь делать в оставшиеся дни январских каникул? Например, отправиться с друзьями или детьми кататься на горках! И пусть морозы, которые пришли в Новосибирск на днях, вас не пугают — в конце концов, мы уже прошли испытание 40-градусными морозами в декабре. Главное — тепло одеться и взять с собой термос с горячим чаем.
Мы протестировали самые популярные горки в Новосибирске, чтобы рассказать вам о плюсах и минусах. Записывайте адреса и выбирайтесь поскорее из дома!
Как прошел тест-драйв — смотрите в этом видео (и будьте осторожны!):
Карта новосибирских горок — записывайте адреса.
1. База отдыха «Локомотив»
На территории базы отдыха в Заельцовском парке традиционно работает горка для катания на тюбингах — в этом году территорию огородили, а вход сделали платным. Цена небольшая — стоимость входа со своим тюбингом составит 100 рублей.
Тюбинг можно взять в аренду — стоимость 200 рублей в час. Склон горки очень приятный, у края сделана безопасная тропа для тех, кто поднимается в горку. На тюбингах кататься могут как дети, так и взрослые. При хорошей погоде в парке можно провести весь день, потому что рядом с горкой располагается каток и лыжня, предусмотрена парковка. Время работы горки — с 10:00 до 21:00.
Адрес: Заельцовский парк территория, 1.
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2. Парк культуры и отдыха «Заельцовский»
В этом году в парке около главной сцены появилась зона развлечений — здесь залили каток и сделали бесплатный ледяной городок для маленьких посетителей. Дети смогут покататься на ледянке с горки, но она здесь всего одна.
Также ребята смогут побродить по снежному лабиринту. По всей площади развлекательной зоны развешаны новогодние гирлянды, поэтому вечером здесь становится особенно красиво. А если вы вдруг замерзнете, то согреться можно будет в кофейне.
Адрес: Заельцовский район, ул. Парковая, 88;
Сайт: Parksib.ru.
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3. Ледовый городок на Михайловской набережной
Традиционный ледовый городок открылся на набережной 30 декабря. Стоимость посещения до 10 января составит 350 рублей. Планируется, что ледовый городок проработает до марта 2021 года.
На входе в ледовый городок работает прокат ледянок — 20 рублей. В залог придется оставить 100 рублей. Если вы придете в городок со своей ледянкой, то нужно помнить, что допустимы только ледянки из мягкого пластика, без бортов.
На территории городка залиты горки для посетителей самых разных возрастов. Самая высокая горка достигает в высоту восьми метров. Длина ската — 80 метров. А если вы замерзнете, то рядом с городком работает кофейня, в которой можно согреться и выпить чай или кофе.
Адрес: Михайловская набережная.
Сайт: Vk.com/ledshowpark.
4. Центр зимних видов спорта
На территории стадиона работают две деревянные горки разной протяженности, кататься на которых можно бесплатно. Ватрушки в этом году в прокат не выдают, но можно приходить со своими.
Адрес: Заельцовский район, ул. Тимирязева, 5.
Телефон:
Сайт: Vk.com/pervayagorodskaya.
5. Парк «Березовая роща»
На территории парка есть две небольшие горки для детей, одна из которых платная. Стоимость катания со своим тюбингом — 100 рублей в час, в аренду — 150 рублей в час со своим тюбингом.
Адрес: улица Плановая, 53.
6. Центральный парк
В Центральном парке появилась маленькая горка для детей, поэтому на прогулку можно смело брать с собой ледянки. Но нужно быть готовым к тому, что придется стоять в небольшой очереди.
Адрес: улица Мичурина, 8.
7. Бугринская роща
В парке сделали горку для маленьких детей. Большого спуска на ватрушках в этом году не будет.
Адрес: улица Саввы Кожевникова, 39.
Телефон:
8. Парк культуры и отдыха «Первомайский»
В парке есть горка, но она совсем небольшая, располагается на главном входе.
Адрес: улица Маяковского, 5а.
9. Парк культуры и отдыха «У моря Обского»
На территории парка есть две горки: одна большая — для взрослых и одна горка для детей. С 1 января будет работать прокат ватрушек. Стоимость проката большой ватрушки — 250 рублей в час. Маленькой — 150 рублей в час.
Адрес: ул. Софийская, 15.
Телефон: (
Сайт: парк-у-моря-обского.рф.
10. Парк культуры и отдыха имени
В парке есть одна небольшая детская горка, проката ватрушек нет.
Телефон:
Адрес: улица Станиславского, 1а.
11. Кудряшовская заимка
Покататься можно на плюшках на Кудряшовской заимке — здесь достаточно крутой склон, поэтому будет весело и взрослым, и детям. Здесь же можно взять напрокат беговые лыжи. Аренда плюшек для катания — 200 рублей в час. Единственный недостаток этого места — оно находится далеко от города. Но это не станет проблемой для тех, у кого есть автомобиль.
Адрес: поселок Приобский, улица Лесная поляна, 3а.
Телефон:
СЮЖЕТ
А если вы хотите покататься на коньках, то смотрите наш тест-драйв самого большого катка в Новосибирске. Помимо катка на «Спартаке», покататься этой зимой можно еще на 21 площадке — вот карта, где они находятся.