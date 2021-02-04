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Вот так Кокуя: лыжный фоторепортаж с видом на Телецкое озеро — на этой горе 7 трасс и простор для фрирайда

В самом озере занимаются дайвингом даже зимой, а в сказочном лесу можно заглянуть в необычный этнопарк

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К сожалению, сфотографировать такой же вид журналисту НГС не удалось из-за сильного тумана во время поездки, но в ясные дни вы им точно насладитесь

К сожалению, сфотографировать такой же вид журналисту НГС не удалось из-за сильного тумана во время поездки, но в ясные дни вы им точно насладитесь

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НГС протестировал горнолыжный комплекс на Телецком озере

Продолжая серию материалов о местах зимнего отдыха, обозреватель НГС Стас Соколов доехал до Телецкого озера. Здешний горнолыжный комплекс пока не может конкурировать в известности с Шерегешем или даже курортом «Манжерок», однако имеет целый ряд преимуществ. И уж раз вы доехали так далеко, то ограничиваться только катанием с горы со смешным названием Кокуя не стоит — эта уникальная природная зона сулит еще немало интересного.

Как добраться и где жить

Горнолыжный комплекс «Телецкий» расположен в ущелье на склоне горы Кокуя, ближайший населенный пункт — поселок Артыбаш — удален на 6 с лишним километров. Кроме небольшой гостиницы, вокруг нет никакого жилья вообще, а сама дорога, ведущая от поселка, здесь и заканчивается. Так что никого, кроме лыжников и работников горнолыжного комплекса, здесь не встретить.

Гостиница комплекса расположена на горе

Гостиница комплекса расположена на горе

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В самом «Телецком» огромные номера (такие увидишь не во всяком 5-звездочном отеле), за окнами которых поднимаются засыпанные снегом могучие ели. Одна ванная такого размера, что в ней можно было разместить пару номеров экономкласса в каком-нибудь популярном у туристов городе. Цены тут, правда, тоже пятизвездочные — даже в будни дешевле 11 тысяч рублей в день ничего нет. Те, кто не готов к таким расходам, могут выбрать из довольно большого количества гостиниц, баз и гостевых домов в Артыбаше. Здесь можно найти номера дешевле 2 тысяч рублей. От поселка 2 раза в сутки (утром и вечером) ходит автобус. Но если вы на колесах, то машину есть где поставить и в самом горнолыжном комплексе.

Наверх вас доставит простенький кресельный подъемник. Если повезет с погодой, гарантирован живописный вид

Наверх вас доставит простенький кресельный подъемник. Если повезет с погодой, гарантирован живописный вид

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Сколько стоит прокат

Подъемники в «Телецком» простые — кресельные. Основной, на котором с пересадкой можно забраться на вершину, находится метрах в 30 от гостиницы. Но начать спуск можно в буквальном смысле выйдя из дверей здания — одна из трасс проходит мимо, уводя к еще одному (бугельному) подъемнику, расположенному чуть ниже по склону. Там же, кстати, для детей оборудованы тюбинг (для спуска на «ватрушках») и маленький детский подъемник.

Начав подниматься при ясном небе, на последнем этапе можно попасть в густое облако тумана

Начав подниматься при ясном небе, на последнем этапе можно попасть в густое облако тумана

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Ски-пасс на два часа обойдется в 500 рублей в будни и 600 — на выходных, весь день стоит 1000 и 1400 рублей соответственно. Комплект снаряжения можно взять на день за 700 рулей (в выходные за 800), а специальный набор для фрирайда обойдется в 1200 рублей. Детские наборы примерно вдвое дешевле.

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Несмотря на то, что комплекс производит внешне довольно скромное впечатление, здесь проложено в общей сложности аж 7 трасс разного уровня и длины. Пятикилометровый «Променад» покорится без проблем даже чайнику — перепад высот здесь 755 метров. Но есть и вполне серьезные «Дуга» (1700 на 440 метров) и «Грива» (1600 на 440 метров).

Спуск с самой верхней площадки в таких погодных условиях может превратиться в довольно экстремальное развлечение

Спуск с самой верхней площадки в таких погодных условиях может превратиться в довольно экстремальное развлечение

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Но главная фишка «Телецкого» — это уникальные возможности для фрирайда. Чего-чего, а снега здесь всегда с избытком — близость озера обеспечивает повышенную влажность, а ущелья защищают от ветра. Одна из импровизированных «трасс» (если, конечно, вообще можно говорить о каких-то трассах в случае фрирайда) проходит прямо под подъемником. Кататься, там правда, администрация категорически не рекомендует. Но фрирайдеров разве удержишь?

Снега на горе Кокуя всегда с избытком

Снега на горе Кокуя всегда с избытком

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Еще одним несомненным достоинством склонов Телецкого можно считать сами виды вокруг. Это и совсем близкие заросшие елями склоны и, конечно, само озеро. Правда, эта опция доступна не всегда. Погода на Телецком переменчива. Можно выйти из гостиницы при отличной погоде и закончить прогулку в густом облаке, сквозь которое едва видно следующее кресло подъемника. В этом, впрочем, есть своя прелесть, особенно если вы — любитель атмосферы фильмов ужасов.

Вид на ущелье, где расположена гостиница

Вид на ущелье, где расположена гостиница

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Где поесть

Пельмени с маралом в кафе «Телецкого»

Пельмени с маралом в кафе «Телецкого»

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Поесть в «Телецком» можно во вместительной столовой на первом этаже гостиницы или в кафе под названием «ЦУП» тут же, в 10 метрах от отеля. Зачем оно там нужно, честно говоря, не очень понятно — за день я не видел ни разу, чтобы в столовой были заняты хотя бы 10% столов. Еда незамысловата, но имеются какие-никакие местные специалитеты вроде пельменей с маралом. Выше на склоне, рядом с конечной первого подъемника, имеется кафе «Орбитальная станция», а уже на самой вершине — еще одна огромная, на два зала столовая с фотообоями, изображающими космос и астероиды на потолке. Цены божеские — рублей за 300 можно просто сытно перекусить, а за 600–700 — посидеть с бокалом вина.

Один из залов большой столовой на вершине горы

Один из залов большой столовой на вершине горы

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«Телецкий» понравится лыжникам, настроенным проводить на горе весь день. Вечером здесь можно пойти разве что в местный спа-центр с пантовыми ванными, фитобочкой, русской баней, массажем и прочими неспешными развлечениями. Даже кафе — и то закрывается после ужина.

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Яйлю: алтайский сидр и зимний дайвинг

Вид на Телецкое озеро

Вид на Телецкое озеро

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Ехать до Телецкого озера довольно далеко — от Новосибирска это более 600 километров. Так что забравшись в такую даль, ограничиться одними только склонами Кокуя будет непростительной ошибкой. Прогуляться можно, конечно, уже в самом Артыбаше, где из Телецкого вытекает река Бия. Но при наличии времени и желания стоит забраться чуть дальше. В двух с небольшим часах езды от Артыбаша расположено село Яйлю — единственный населенный пункт на территории здешнего заповедника. Просто так приехать туда нельзя, но о посещении можно договориться заранее, гостей здесь принимают постоянно.

Молодые бычки на улице села Яйлю

Молодые бычки на улице села Яйлю

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Деревня расположена в живописном месте, где озеро расходится «рукавами» в три стороны, достигая максимальной ширины. Городские жители могут вдоволь поумиляться бродящими по поселку коровами и подышать деревенскими ароматами. Местной достопримечательностью считаются посаженые еще в 30-х годах прошлого века яблоневые сады. Яблоки тут вырастают самые настоящие, безо всяких скидок на суровые сибирские условия. Из них тут делают сидр и более крепкое яблочное вино.

Погрузиться в Телецкое озеро можно даже начинающим, но лучше делать это имея хотя бы минимальную подготовку

Погрузиться в Телецкое озеро можно даже начинающим, но лучше делать это имея хотя бы минимальную подготовку

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Если у вас есть хотя бы минимальный опыт в дайвинге, то стоит договориться с уникальным в своем роде центром «Зазеркалье», чтобы посмотреть на не очень богатый (не Красное море, конечно) подводный мир Телецкого. Из-за сочетания местных условий озеро практически не замерзает, но даже когда у берега появляется прочная ледяная корка, во льду делают отверстия и всё равно погружаются.

Ортош: хан-чай в этнопарке

На обратном пути можно заехать в не очевидное, но крайне интересное место — этнопарк «Ортош». Расположен он в лесу на берегу Бии в районе поселка Кебезень. Это непостоянно действующая гостиница (хотя там есть несколько домиков) — о посещении нужно договариваться заранее. Но оно того стоит.

Дорожка в лесу к этнопарку «Ортош»

Дорожка в лесу к этнопарку «Ортош»

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К парку нет автомобильной дороги, то есть, выйдя из машины, вам придется минут 15 идти по узкой тропинке в заснеженном лесу, что само по себе уже маленькое приключение. Идея «Ортоша» — познакомить гостей региона с традиционной алтайской культурой. Здесь вам расскажут местные легенды, покажут обряды и игры, а также угостят местными напитками и кушаньями.

Приготовление хан-чая в традиционном жилище алтайцев — аиле

Приготовление хан-чая в традиционном жилище алтайцев — аиле

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Для погружения в культуру здесь построили настоящий аил — традиционное строение алтайцев — с очагом в центре и отверстием в крыше для отвода дыма. Здесь можно самому попробовать сделать толкан — крупно натертые на плоском камне зерна ячменя — неотъемлемый ингредиент многих алтайских блюд. Настоящим открытием может стать приготовленный на огне хан-чай, где, помимо целого набора трав, присутствует молоко, топленое масло и тот самый толкан, окончательно превращающий напиток в сытное блюдо.

Берег реки Бия&nbsp;

Берег реки Бия 

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«Телецкий» — самая удаленная точка в нашем сериале о местах зимнего отдыха. Ехать туда имеет смысл сразу на неделю, чтобы не только покататься, но и посмотреть на окрестности. Тем же, кто не готов провести целый день в дороге, можно посоветовать расположенный сравнительно недалеко от Новосибирска комплекс «Танай».

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горнолыжный комплексзимний отдыхТелецкое озеро
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