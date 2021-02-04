Вот так Кокуя: лыжный фоторепортаж с видом на Телецкое озеро — на этой горе 7 трасс и простор для фрирайда

НГС протестировал горнолыжный комплекс на Телецком озере
Продолжая серию материалов о местах зимнего отдыха, обозреватель НГС Стас Соколов доехал до Телецкого озера. Здешний горнолыжный комплекс пока не может конкурировать в известности с Шерегешем или даже курортом «Манжерок», однако имеет целый ряд преимуществ. И уж раз вы доехали так далеко, то ограничиваться только катанием с горы со смешным названием Кокуя не стоит — эта уникальная природная зона сулит еще немало интересного.
Как добраться и где жить
Горнолыжный комплекс «Телецкий» расположен в ущелье на склоне горы Кокуя, ближайший населенный пункт — поселок Артыбаш — удален
В самом «Телецком» огромные номера (такие увидишь не во всяком
Сколько стоит прокат
Подъемники в «Телецком» простые — кресельные. Основной, на котором с пересадкой можно забраться на вершину, находится
Ски-пасс на два часа обойдется в
Несмотря на то, что комплекс производит внешне довольно скромное впечатление, здесь проложено в общей сложности аж
Но главная фишка «Телецкого» — это уникальные возможности для фрирайда. Чего-чего, а снега здесь всегда с избытком — близость озера обеспечивает повышенную влажность, а ущелья защищают от ветра. Одна из импровизированных «трасс» (если, конечно, вообще можно говорить о каких-то трассах в случае фрирайда) проходит прямо под подъемником. Кататься, там правда, администрация категорически не рекомендует. Но фрирайдеров разве удержишь?
Еще одним несомненным достоинством склонов Телецкого можно считать сами виды вокруг. Это и совсем близкие заросшие елями склоны и, конечно, само озеро. Правда, эта опция доступна не всегда. Погода на Телецком переменчива. Можно выйти из гостиницы при отличной погоде и закончить прогулку в густом облаке, сквозь которое едва видно следующее кресло подъемника. В этом, впрочем, есть своя прелесть, особенно если вы — любитель атмосферы фильмов ужасов.
Где поесть
Поесть в «Телецком» можно во вместительной столовой на первом этаже гостиницы или в кафе под названием «ЦУП» тут же,
«Телецкий» понравится лыжникам, настроенным проводить на горе весь день. Вечером здесь можно пойти разве что в местный спа-центр с пантовыми ванными, фитобочкой, русской баней, массажем и прочими неспешными развлечениями. Даже кафе — и то закрывается после ужина.
Яйлю: алтайский сидр и зимний дайвинг
Ехать до Телецкого озера довольно далеко — от Новосибирска это более
Деревня расположена в живописном месте, где озеро расходится «рукавами» в три стороны, достигая максимальной ширины. Городские жители могут вдоволь поумиляться бродящими по поселку коровами и подышать деревенскими ароматами. Местной достопримечательностью считаются посаженые еще
Если у вас есть хотя бы минимальный опыт в дайвинге, то стоит договориться с уникальным в своем роде центром «Зазеркалье», чтобы посмотреть на не очень богатый (не Красное море, конечно) подводный мир Телецкого. Из-за сочетания местных условий озеро практически не замерзает, но даже когда у берега появляется прочная ледяная корка, во льду делают отверстия и всё равно погружаются.
Ортош: хан-чай в этнопарке
На обратном пути можно заехать в не очевидное, но крайне интересное место — этнопарк «Ортош». Расположен он в лесу на берегу Бии в районе поселка Кебезень. Это непостоянно действующая гостиница (хотя там есть несколько домиков) — о посещении нужно договариваться заранее. Но оно того стоит.
К парку нет автомобильной дороги, то есть, выйдя из машины, вам придется
Для погружения в культуру здесь построили настоящий аил — традиционное строение алтайцев — с очагом в центре и отверстием в крыше для отвода дыма. Здесь можно самому попробовать сделать толкан — крупно натертые на плоском камне зерна ячменя — неотъемлемый ингредиент многих алтайских блюд. Настоящим открытием может стать приготовленный на огне хан-чай, где, помимо целого набора трав, присутствует молоко, топленое масло и тот самый толкан, окончательно превращающий напиток в сытное блюдо.
«Телецкий» — самая удаленная точка в нашем сериале о местах зимнего отдыха. Ехать туда имеет смысл сразу на неделю, чтобы не только покататься, но и посмотреть на окрестности. Тем же, кто не готов провести целый день в дороге, можно посоветовать расположенный сравнительно недалеко от Новосибирска комплекс «Танай».