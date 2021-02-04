Вот так Кокуя: лыжный фоторепортаж с видом на Телецкое озеро — на этой горе 7 трасс и простор для фрирайда

Продолжая серию материалов о местах зимнего отдыха, обозреватель НГС Стас Соколов доехал до Телецкого озера. Здешний горнолыжный комплекс пока не может конкурировать в известности с Шерегешем или даже курортом «Манжерок», однако имеет целый ряд преимуществ. И уж раз вы доехали так далеко, то ограничиваться только катанием с горы со смешным названием Кокуя не стоит — эта уникальная природная зона сулит еще немало интересного.

Как добраться и где жить

