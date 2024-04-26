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Криминал Полицейский сбил 8-летнюю девочку и сбежал с места ДТП — как его наказали

Полицейский сбил 8-летнюю девочку и сбежал с места ДТП — как его наказали

Участкового уволили со службы и отправили в колонию

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Машина участкового попала на видео

Карасукский районный суд Новосибирской области сегодня, 26 апреля, вынес приговор бывшему участковому Алексею Пузю, который в августе 2023 года сбил на зебре ребенка, а затем уехал с места ДТП. Суд отправил его в колонию-поселение на 3 года и 3 месяца.

Авария произошла 7 августа, действующий на тот момент полицейский ехал на личной Toyota, и на нерегулируемом переходе сбил 8-летнюю девочку:

— Мужчина не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшей были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, — рассказали в СК.

После ДТП Алексей Пузь несколько дней скрывался, а затем явился к коллегам и дал явку с повинной, выяснить, был ли он в момент аварии пьян, не представлялось возможным. При этом местные жители были уверены, что действующий на тот момент сотрудник полиции и его родственники пытались замять дело. Якобы его мать, тоже сотрудница полиции, пыталась договориться с родителями пострадавшего ребенка о том, чтобы те не настаивали на строгом наказании.

— В городе ходят слухи, что дело хотят замять, а этого участкового просто уволить, — рассказывал в августе НГС местный житель Сергей.

В итоге Пузя уволили из полиции и осудили по части 2 статьи 264 УК РФ (ДТП, в результате которого человек получил тяжкий вред здоровью, сопряженное с оставлением места аварии) и 125 УК РФ (оставление в опасности). На стадии предварительного следствия бывший полицейский говорил, что ни в чём не виноват, но позже, по данным Карасукского районного суда, дал признательные показания.

— По совокупности преступлений Алексею Пузю назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, — указано в сообщении на сайте суда. Приговор в силу не вступил.

Ранее НГС писал о том, как женщина на Toyota Corolla сбила 7-летнюю девочку, катавшуюся на самокате.

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