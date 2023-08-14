Новосибирский полицейский признался, что сбил 6-летнюю девочку на переходе: он пришел в МВД через три дня

В Новосибирской области нашли водителя, который, в понедельник, 7 августа, в Карасуке сбил
Нашли через два дня
Ребенка доставили в Карасукскую больницу с черепно-мозговой травмой и переломами, полицейские начали искать виновника аварии, и, по информации местных жителей, через три дня нашли предполагаемого преступника.
— Виновника ДТП нашли еще в четверг (10 августа. —
По словам Сергея, мать предполагаемого виновника ДТП, также сотрудница полиции, уже пыталась договориться с родителями пострадавшего ребенка о том, чтобы женщина не настаивала на строгом наказании. При этом официального подтверждения этому нет: в МВД такую информацию не сообщают.
— В городе ходят слухи, что дело хотят замять, а этого участкового просто уволить, — добавил местный житель.
Сам пришел в полицию
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что в наезде на девочку подозревают сотрудника полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по НСО подтвердили, что сейчас проверяют деятельность карасукского участкового:
— В ходе проведения проверки сотрудниками полиции был установлен подозреваемый автомобиль Toyota Corolla, владельцем которого является сотрудник МО МВД России «Карасукский». 11 августа полицейский самостоятельно прибыл в ОГИБДД и признался в содеянном, — рассказали в полиции. — В отношении мужчины составлены административные протоколы по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения), статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).
В ГУ МВД России по Новосибирской области также добавили, что по факту произошедшего назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в законном порядке.
Журналисты связались и с самим Алексеем П., однако он отказался отвечать на вопросы, в том числе действительно ли он сбил ребенка, объяснив это тем, что находится на работе и очень занят.
Как произошла авария
Авария произошла возле детской поликлиники на улице Тургенева. Водитель на белой иномарке на большой скорости вылетел на регулируемый пешеходный переход и сбил переходившую дорогу
— Сбив ребенка, он приостановился, посмотрел и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, — рассказала на своей странице «ВКонтакте» после аварии инспектор по ПБДД межмуниципального отдела МВД России «Карасукский» Марина Беляева. — Госавтоинспекция Карасукского района просит помочь разыскать водителя, который наехал на несовершеннолетнего пешехода.
Ранее НГС писал о том, что сказал сын экс-депутата из Барнаула, который устроил смертельное ДТП на Серебренниковской. Когда его задержали, он был нетрезв.