Новосибирский полицейский признался, что сбил 6-летнюю девочку на переходе: он пришел в МВД через три дня

— Виновника ДТП нашли еще в четверг (10 августа. — Прим. ред. ). Им оказался местный участковый, — рассказал НГС местный житель Сергей. — Полицейские искали его без выходных, всё это осложнялось тем, что машина не состояла на учете в ГИБДД.



По словам Сергея, мать предполагаемого виновника ДТП, также сотрудница полиции, уже пыталась договориться с родителями пострадавшего ребенка о том, чтобы женщина не настаивала на строгом наказании. При этом официального подтверждения этому нет: в МВД такую информацию не сообщают.

