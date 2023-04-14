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ДТП на Серебренниковской

«Я не скрывался. Уехал, сразу позвонил, признался». Что сказал сын экс-депутата полиции после смертельного ДТП — видео

Возбуждено уголовное дело

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ДТП произошло рано утром. Женщина шла по пешеходному переходу, когда на огромной скорости ее сбил кроссовер

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Полиция опубликовала видео короткого разговора с сыном экс-депутата — его подозревают в смертельном наезде на 45-летнюю женщину на Серебренниковской. Александр Бушков заявил, что не скрывался и сам позвонил и признался.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что водитель автомобиля ехал очень быстро.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

Приводим текстовую расшифровку разговора:

— Можете пояснить, почему скрывались?

— Я не скрывался.

— А почему уехали с места ДТП?

— Я уехал, сразу позвонил, признался. Всё.

— Спиртные напитки употребляли? Наркотические вещества?

— Наркотические — нет. Спиртные да, после происшествия. С нервами не справился.

Полиция Новосибирска возбудила уголовное дело на Александра Бушкова. Суд избирает меру пресечения водителю. Всю актуальную информацию мы собираем в онлайн-трансляции.

Что может грозить водителю, если его вина будет доказана, объяснил юрист.

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