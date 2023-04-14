«Я не скрывался. Уехал, сразу позвонил, признался». Что сказал сын экс-депутата полиции после смертельного ДТП — видео

Полиция опубликовала видео короткого разговора с сыном экс-депутата — его подозревают в смертельном наезде на 45-летнюю женщину на Серебренниковской. Александр Бушков заявил, что не скрывался и сам позвонил и признался.
Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что водитель автомобиля ехал очень быстро.
Приводим текстовую расшифровку разговора:
— Можете пояснить, почему скрывались?
— Я не скрывался.
— А почему уехали с места ДТП?
— Я уехал, сразу позвонил, признался. Всё.
— Спиртные напитки употребляли? Наркотические вещества?
— Наркотические — нет. Спиртные да, после происшествия. С нервами не справился.
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