«Неважно, был ли он пьян»: что грозит сыну депутата, насмерть сбившему 45-летнюю женщину на Серебренниковской

Водителю кроссовера, который на большой скорости насмерть сбил
Что произошло
Сын опального экс-депутата Александр Бушков, как сообщают источники, устроил смертельную аварию рано утром 14 апреля. Китайский кроссовер на большой скорости пытался проехать перекресток на красный свет и насмерть сбил
Водитель с места происшествия скрылся. Момент ДТП попал на видео.
После задержания водителя кроссовера в Telegram-канале «Экстренный НСК» появилось видео, на котором молодой парень запечатлен в салоне автомобиля ГИБДД. Он рассказал журналистам, что выпил алкоголь уже после того, как сбил женщину. Якобы из-за нервного напряжения.
Что грозит за смертельный наезд на пешехода
Следствию предстоит выяснить, когда именно выпил алкоголь молодой человек.
— Если исходить из того, что он был трезвый, то тогда его действия должны быть квалифицированы по ст. 264 ч.3 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.
Но если следствие докажут, что водитель был пьян, то наказание будет более суровым. Его действия будут в этом случае квалифицированы по ст. 264 ч. 4 п. а УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека». В этом случае может быть лишение свободы до 12 лет.
Ответственность за оставление места ДТП
После аварии водитель покинул место ДТП.
— Оставление места ДТП — это отдельный квалифицирующий признак. Это ст. 264 ч. 4 п. б УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». И в данном случае, если алкогольное опьянение доказано не будет, то его все равно будут судить именно по этой части. Неважно, был ли он пьян или нет. Наказание по ней, вне зависимости от того, будет здесь один пункт или два, — от 5 до 12 лет лишения свободы, — подчеркнул Сергей Егоров.
Такие преступления относятся к тяжкой категории.
Что может учесть суд
Во время расследования могут быть установлены как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства.
— Суд будет назначать наказание, исходя из обстоятельств. Важно, как будет вести себя в ходе следствия подозреваемый. Возместит ли моральный и материальный вред, — отметил юрист. — Привлекался ли он ранее к уголовной и административной ответственности.
Если у водителя много штрафов, например, за превышение скорости, то суд тоже может учесть это.
— Всё будет исследоваться судом в совокупности и оцениваться, — объяснил Сергей Егоров. — В моей практике два года назад Советский районный суд по ст. 264 ч. 4 п. а УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека» приговорил водителя к 5 годам лишения свободы. Причем с отбыванием в колонии общего режима. Немаловажно отметить, что с каждым годом увеличиваются и суммы взыскания морального вреда по такого рода делам. Последние три моих дела — моральный вред был взыскан за смерть человека до миллиона рублей.
Все подробности об этом ДТП вы можете прочитать в отдельном сюжете. Момент страшной аварии попал на видео.