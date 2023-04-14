«Неважно, был ли он пьян»: что грозит сыну депутата, насмерть сбившему 45-летнюю женщину на Серебренниковской

После задержания водителя кроссовера в Telegram-канале «Экстренный НСК» появилось видео, на котором молодой парень запечатлен в салоне автомобиля ГИБДД. Он рассказал журналистам, что выпил алкоголь уже после того, как сбил женщину. Якобы из-за нервного напряжения.



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Следствию предстоит выяснить, когда именно выпил алкоголь молодой человек.

— Если исходить из того, что он был трезвый, то тогда его действия должны быть квалифицированы по ст. 264 ч.3 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.