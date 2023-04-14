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СрочноЖенщину сбили насмерть в центре города
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«Весь перекресток в вещах»: в центре Новосибирска сбили женщину — виновник скрылся

На месте работает ГИБДД

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ДТП произошло сегодня утром

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В центре Новосибирска сегодня утром, 14 апреля, сбили пешехода на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали. На месте работают сотрудники ГИБДД. Тело человека лежит накрытым.

— На перекрестке бабушку насмерть сбили. Водитель Ford сильно быстро по Серебренниковской ехал от центра к автовокзалу, весь перекресток в вещах, удар был сильный, аж обувь слетела, — рассказал читатель НГС.

Как рассказали в группе «АСТ-54», Ford также зацепил еще одну машину, Toyota Avensis, и скрылся с места ДТП.

Октябрьская магистраль и Серебренниковская стоят в пробке, сообщают читатели.

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Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. Там сообщили, что комментарий будет позже.

В начале апреля в Чемальском районе Республики Алтай ВАЗ-2121 сбил человека, им оказался житель Новосибирска. От полученных травм он скончался в больнице.

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