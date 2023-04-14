«Весь перекресток в вещах»: в центре Новосибирска сбили женщину — виновник скрылся

В центре Новосибирска сегодня утром,
— На перекрестке бабушку насмерть сбили. Водитель Ford сильно быстро по Серебренниковской ехал от центра к автовокзалу, весь перекресток в вещах, удар был сильный, аж обувь слетела, — рассказал читатель НГС.
Как рассказали в группе «АСТ-54», Ford также зацепил еще одну машину, Toyota Avensis, и скрылся с места ДТП.
Октябрьская магистраль и Серебренниковская стоят в пробке, сообщают читатели.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. Там сообщили, что комментарий будет позже.
В начале апреля в Чемальском районе Республики Алтай ВАЗ-2121 сбил человека, им оказался житель Новосибирска. От полученных травм он скончался в больнице.