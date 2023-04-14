Полиция задержала водителя, который насмерть сбил женщину на Октябрьской магистрали

Полиция установила личность водителя, который покинул место ДТП на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Им оказался 22-летний парень.
— По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия на Серебрянниковской пешеход — женщина 1978 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что с водителем сейчас «проводятся необходимые следственные действия».
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.
Авария случилась сегодня утром. На перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали сбили пешехода:
— Водитель Ford сильно быстро по Серебренниковской ехал от центра к автовокзалу, весь перекресток в вещах, удар был сильный, аж обувь слетела, — рассказал читатель НГС.
Как рассказали в группе «АСТ-54», Ford также зацепил еще одну машину, Toyota Avensis, и скрылся с места ДТП.