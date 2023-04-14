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СрочноЖенщину сбили насмерть в центре города
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Полиция задержала водителя, который насмерть сбил женщину на Октябрьской магистрали

В аварии погибла 45-летняя женщина

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Авария случилась сегодня утром

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Полиция установила личность водителя, который покинул место ДТП на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Им оказался 22-летний парень.

— По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия на Серебрянниковской пешеход — женщина 1978 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что с водителем сейчас «проводятся необходимые следственные действия».

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

Авария случилась сегодня утром. На перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали сбили пешехода:

— Водитель Ford сильно быстро по Серебренниковской ехал от центра к автовокзалу, весь перекресток в вещах, удар был сильный, аж обувь слетела, — рассказал читатель НГС.

Как рассказали в группе «АСТ-54», Ford также зацепил еще одну машину, Toyota Avensis, и скрылся с места ДТП.

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