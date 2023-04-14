Арест сына экс-депутата за смертельное ДТП: собираем всё, что известно, в онлайн-режиме

Водителю может грозить реальный срок, если его вину докажут. Молодой человек может получить наказание до 12 лет лишения свободы вне зависимости от того, был ли он пьян за рулем или нет, так как он оставил место ДТП.
— Оставление места ДТП — это отдельный квалифицирующий признак. Это ст. 264 ч. 4 п. б УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». И в данном случае, если алкогольное опьянение доказано не будет, то его все равно будут судить именно по этой части. Неважно, был ли он пьян или нет. Наказание по ней, вне зависимости от того, будет здесь один пункт или два, — от 5 до 12 лет лишения свободы, — подчеркнул юрист Сергей Егоров.
Он объяснил, что может учесть суд при назначении наказания.
Поделиться
— В отношении мужчины следователем 11-го отдела следственного управления УМВД России по г. Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Поделиться
В ГУ МВД по Новосибирской области выложили часть допроса водителя.
— Можете пояснить, почему скрывались?
— Я не скрывался.
— А почему уехали с места ДТП?
— Я уехал, позвонил, признался.
— Спиртные напитки употребляли? Наркотические вещества?
— Наркотические — нет. Спиртные — да, после происшествия. С нервами не справился.
Поделиться
Мы ищем родственников или знакомых погибшей женщины.
Поделиться
Поделиться
Фото из зала заседания от прокуратуры Новосибирской области.
Поделиться
Авария произошла сегодня около 07:00 на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской. Момент трагедии попал на видео, на кадрах видно, что водитель ехал на высокой скорости.
По информации источника в правоохранительных органах, за рулем был сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова.
Поделиться