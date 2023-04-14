Арест сына экс-депутата за смертельное ДТП: собираем всё, что известно, в онлайн-режиме

Водителю может грозить реальный срок, если его вину докажут. Молодой человек может получить наказание до 12 лет лишения свободы вне зависимости от того, был ли он пьян за рулем или нет, так как он оставил место ДТП.



— Оставление места ДТП — это отдельный квалифицирующий признак. Это ст. 264 ч. 4 п. б УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». И в данном случае, если алкогольное опьянение доказано не будет, то его все равно будут судить именно по этой части. Неважно, был ли он пьян или нет. Наказание по ней, вне зависимости от того, будет здесь один пункт или два, — от 5 до 12 лет лишения свободы, — подчеркнул юрист Сергей Егоров.

Он объяснил, что может учесть суд при назначении наказания.