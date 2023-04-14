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ДТП на СеребренниковскойОнлайн-трансляция

Арест сына экс-депутата за смертельное ДТП: собираем всё, что известно, в онлайн-режиме

В результате наезда автомобиля погибла 45-летняя женщина

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Вечером 14 апреля в Дзержинском районном суде началось заседание, где изберут меру пресечения сибиряку, которого подозревают в наезде на 45-летнюю женщину на улице Серебренниковской. Пострадавшая скончалась.

Так как место заседания стало известно поздно, корреспонденты НГС не смогли попасть на него. Подозреваемого могут заключить под стражу.

Александра Бруня

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Водителю может грозить реальный срок, если его вину докажут. Молодой человек может получить наказание до 12 лет лишения свободы вне зависимости от того, был ли он пьян за рулем или нет, так как он оставил место ДТП.

— Оставление места ДТП — это отдельный квалифицирующий признак. Это ст. 264 ч. 4 п. б УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». И в данном случае, если алкогольное опьянение доказано не будет, то его все равно будут судить именно по этой части. Неважно, был ли он пьян или нет. Наказание по ней, вне зависимости от того, будет здесь один пункт или два, — от 5 до 12 лет лишения свободы, — подчеркнул юрист Сергей Егоров.

Он объяснил, что может учесть суд при назначении наказания.

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Александра Бруня

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— В отношении мужчины следователем 11-го отдела следственного управления УМВД России по г. Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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Александра Бруня

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В ГУ МВД по Новосибирской области выложили часть допроса водителя.

— Можете пояснить, почему скрывались?

— Я не скрывался.

— А почему уехали с места ДТП?

— Я уехал, позвонил, признался.

— Спиртные напитки употребляли? Наркотические вещества?

— Наркотические — нет. Спиртные — да, после происшествия. С нервами не справился.

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Александра Бруня

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Мы ищем родственников или знакомых погибшей женщины.

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Александра Бруня

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Отметим, что после задержания 21-летний парень заявил, что в момент аварии был трезв.

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Александра Бруня

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Фото из зала заседания от прокуратуры Новосибирской области.

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Александра Бруня

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Авария произошла сегодня около 07:00 на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской. Момент трагедии попал на видео, на кадрах видно, что водитель ехал на высокой скорости.

По информации источника в правоохранительных органах, за рулем был сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова.

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