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Мой дом «Изначально был гараж и сейчас гараж»: прокуратура подала в суд на СТО, расположенную за стенкой квартиры на улице Мира

«Изначально был гараж и сейчас гараж»: прокуратура подала в суд на СТО, расположенную за стенкой квартиры на улице Мира

Ведомству не понравилось, что станция работает без проекта санитарно-защитной зоны

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На станции техобслуживания «Распредвал» комментировать иск отказались

В Новосибирске прокуратура подала в суд на станцию техобслуживания «Распредвал», пристроенную к жилому дому на улице Мира, 22.

Как сообщили редакции НГС в прокуратуре Кировского района, проект санитарно-защитной зоны СТО, в которой находятся три жилых дома и детская площадка, оказался не разработан. Это считается нарушением СанПин.

— Прокуратурой района 23 апреля 2024 года предъявлено исковое заявление, чтобы обязать приостановить или прекратить деятельность в виде СТО, — отмечают в ведомстве.

В «Распредвале» как-либо комментировать информацию об иске корреспонденту НГС отказались.

В начале апреля редакция рассказывала, что мастерская находится за стеной квартиры, которую купила сибирячка. Женщине мешал шум оттуда, но сотрудник «Распредвала» тогда заявил: сильных звуков от СТО фактически нет.

— Мы это помещение арендуем, не собственники. Просто как гараж снимаем. Изначально был как гараж и сейчас продолжает, как гараж, работать. Не я бы стучал — любой бы другой на месте, даже хозяин мог бы тут находиться и стучать, — уверял собеседник.

В Государственной жилищной инспекции региона НГС подтвердили следующее:

— По информации, предоставленной управляющей компанией, согласно техническому паспорту, помещение является гаражом.

В прокуратуре подчеркивают: в ремонтных боксах проводились различные работы, в том числе сварочные и лакокрасочные.

В прошлом году сибиряку показалось, что его соседи майнят криптовалюту — он обратился в полицию с жалобой на шум.

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