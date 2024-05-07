«Изначально был гараж и сейчас гараж»: прокуратура подала в суд на СТО, расположенную за стенкой квартиры на улице Мира

В Новосибирске прокуратура подала в суд на станцию техобслуживания «Распредвал», пристроенную к жилому дому на улице Мира, 22.
Как сообщили редакции НГС в прокуратуре Кировского района, проект санитарно-защитной зоны СТО, в которой находятся три жилых дома и детская площадка, оказался не разработан. Это считается нарушением СанПин.
— Прокуратурой района 23 апреля 2024 года предъявлено исковое заявление, чтобы обязать приостановить или прекратить деятельность в виде СТО, — отмечают в ведомстве.
В «Распредвале» как-либо комментировать информацию об иске корреспонденту НГС отказались.
В начале апреля редакция рассказывала, что мастерская находится за стеной квартиры, которую купила сибирячка. Женщине мешал шум оттуда, но сотрудник «Распредвала» тогда заявил: сильных звуков от СТО фактически нет.
— Мы это помещение арендуем, не собственники. Просто как гараж снимаем. Изначально был как гараж и сейчас продолжает, как гараж, работать. Не я бы стучал — любой бы другой на месте, даже хозяин мог бы тут находиться и стучать, — уверял собеседник.
В Государственной жилищной инспекции региона НГС подтвердили следующее:
— По информации, предоставленной управляющей компанией, согласно техническому паспорту, помещение является гаражом.
В прокуратуре подчеркивают: в ремонтных боксах проводились различные работы, в том числе сварочные и лакокрасочные.
В прошлом году сибиряку показалось, что его соседи майнят криптовалюту — он обратился в полицию с жалобой на шум.
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