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«Это просто вытяжка». Сибиряку показалось, что его соседи майнят криптовалюту — он обратился в полицию с жалобой на шум

Мужчину раздражали звуки из соседней квартиры

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Сибиряк заподозрил соседей в том, что в их квартире якобы может работать майнинговая ферма. Он слышал шум из-за стены

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В Новосибирске житель дома на улице Большая, Роман, заподозрил соседей в том, что в их квартир работает майнинговая ферма. По словам мужчины, он нередко слышит шум, доносящийся из-за стены.

По факту шума Роман написал жалобы в управляющую компанию, МВД, Государственную жилищную инспекцию НСО и «Новосибирскэнергосбыт». Скриншоты его обращений есть в распоряжении НГС. В них мужчина просит провести проверку.

Об уровне шума в своей квартире Роман рассказал нам следующее:

— Будто трансформаторная будка гудит. Постоянный монотонный шум. Там же вентиляторы охлаждают компьютеры. Спать-то не мешает, а когда проснешься ночью, гул стоит. Раздражает очень сильно.

За комментарием ситуации мы обратились в ГУ МВД по Новосибирской области. Там сообщили, что заявление Романа принято и ведется разбирательство.

В управляющей компании «УК на Большой», обслуживающей дом, где живет сибиряк, объяснили ситуации. По информации УК, в соседней квартире работает не майнинговая ферма, а вытяжка.

— К нам приходила собственница соседней квартиры. По ее словам, у нее работает принудительная вентиляция. Стена разделяет две квартиры, и мужчине слышен шум. В этих домах шумоизоляции практически нет, а вентилятор постоянно работает. Вытяжка включается автоматически, при каждом включении света.

В конце августа НГС рассказывал о том, что жителей СНТ под Новосибирском напугали странные звуки. Они были похожи на взрывы и выстрелы.

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