«Автоматные очереди, как будто в лесу»: жителей СНТ под Новосибирском напугали странные звуки

— Услышали два сильных взрыва. Мы подумали, что это от завода «Искра» в Пашино, но в этот раз было громко и показалось, что близко. Потом были автоматные очереди, много, громко, как будто в лесу, такого никогда не было. Утром прочитали в общем чате, что это слышали многие жители, и все мы обеспокоены случившимся, — рассказала НГС жительница садового товарищества.