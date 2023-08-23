«Автоматные очереди, как будто в лесу»: жителей СНТ под Новосибирском напугали странные звуки

Жителей СНТ «Звездное» под Новосибирском напугал шум взрывов и выстрелов ночью
Как рассказали НГС жители, их товарищество «Звездное» находится в поселке Красный Яр, недалеко от новосибирского района Пашино. В поселке примерно в 4 часа ночи были слышны звуки взрывов. Шум, по словам жителей, продолжался примерно полчаса.
— Услышали два сильных взрыва. Мы подумали, что это от завода «Искра» в Пашино, но в этот раз было громко и показалось, что близко. Потом были автоматные очереди, много, громко, как будто в лесу, такого никогда не было. Утром прочитали в общем чате, что это слышали многие жители, и все мы обеспокоены случившимся, — рассказала НГС жительница садового товарищества.
Журналист связалась с отделом по жилому району Пашино в Калининском районе. Начальник отдела объяснил, что сейчас у завода «Искра» есть оборонный заказ.
— У нас есть градообразующий завод «Искра», они периодически испытывают продукцию. Бывают взрывы, когда они отрабатывают на полигоне. Когда взрывают продукцию, то это несколько похоже на автоматную очередь, несколько взрывов сразу. Может, это и слышали, — сообщили в администрации.
На заводе «Искра» на звонки журналиста НГС не ответили, также не удалось дозвониться до администрации Новосибирского района, в котором находится поселок Красный Яр. Журналист направила запрос в администрацию правительства региона.
Недавно жители микрорайона Стрижи пожаловались на шум от пролетающих вертолетов. По словам местных, полеты продолжаются несколько месяцев.