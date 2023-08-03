«Шум не дает спать». В Новосибирске над микрорайоном Стрижи кружат вертолеты — жители гадают, чьи они

Жителям микрорайона Стрижи в Новосибирске мешают спать пролетающие вертолеты. Как рассказала НГС одна из жительниц, полеты продолжаются уже несколько месяцев.
— У нас периодически летают вертолеты над жилой застройкой, как в дневное, так и в ночное время. Помимо шума, который не дает спать, мы боимся за свою безопасность, — рассказала читательница НГС.
2 августа, по словам жительницы, вертолет начал летать в ночью, примерно в 12 часов. Видео, которое прислала в редакцию читательница НГС, по ее словам, было снято в 00:36. Она отмечает, что полетов было примерно 10, шум не прекращался в течение 1,5 часа.
— Не могу сказать, один вертолет летает или несколько, пролетают как будто со стороны Родников в сторону Мочище, — объяснила сибирячка.
НГС обратился за комментарием на аэродром Мочище, там сообщили, что вертолеты не их. Также журналист попросила прокомментировать ситуацию пресс-службу СГК (перед началом отопительного сезона сотрудники компании проводят обследование труб, чтобы выявить дефекты на теплотрассах), но и там сообщили, что обследований сейчас не проводят.
НГС направил официальный запрос в пресс-службу ЦВО.
В конце октября прошлого года жители нескольких районов Новосибирска услышали шум от вертолета около 02:00. Тогда проводили обследование теплосетей.