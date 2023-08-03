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«Шум не дает спать». В Новосибирске над микрорайоном Стрижи кружат вертолеты — жители гадают, чьи они

Горожане заявили, что полеты продолжаются уже несколько месяцев

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Ночной шум от вертолетов мешает жителям микрорайона

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Жителям микрорайона Стрижи в Новосибирске мешают спать пролетающие вертолеты. Как рассказала НГС одна из жительниц, полеты продолжаются уже несколько месяцев.

— У нас периодически летают вертолеты над жилой застройкой, как в дневное, так и в ночное время. Помимо шума, который не дает спать, мы боимся за свою безопасность, — рассказала читательница НГС.

2 августа, по словам жительницы, вертолет начал летать в ночью, примерно в 12 часов. Видео, которое прислала в редакцию читательница НГС, по ее словам, было снято в 00:36. Она отмечает, что полетов было примерно 10, шум не прекращался в течение 1,5 часа.

— Не могу сказать, один вертолет летает или несколько, пролетают как будто со стороны Родников в сторону Мочище, — объяснила сибирячка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Как объяснила жительница, увидеть из ее окна вертолет не получается, но она смогла записать шум

Видео: читатель НГС

НГС обратился за комментарием на аэродром Мочище, там сообщили, что вертолеты не их. Также журналист попросила прокомментировать ситуацию пресс-службу СГК (перед началом отопительного сезона сотрудники компании проводят обследование труб, чтобы выявить дефекты на теплотрассах), но и там сообщили, что обследований сейчас не проводят.

НГС направил официальный запрос в пресс-службу ЦВО.

В конце октября прошлого года жители нескольких районов Новосибирска услышали шум от вертолета около 02:00. Тогда проводили обследование теплосетей.

ВертолетСтрижиШумЦВО
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