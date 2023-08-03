«Шум не дает спать». В Новосибирске над микрорайоном Стрижи кружат вертолеты — жители гадают, чьи они

— У нас периодически летают вертолеты над жилой застройкой, как в дневное, так и в ночное время. Помимо шума, который не дает спать, мы боимся за свою безопасность, — рассказала читательница НГС.

2 августа, по словам жительницы, вертолет начал летать в ночью, примерно в 12 часов. Видео, которое прислала в редакцию читательница НГС, по ее словам, было снято в 00:36. Она отмечает, что полетов было примерно 10, шум не прекращался в течение 1,5 часа.