«Это ужас. Квартира вся трясется!»: вертолет перебудил новосибирцев сегодня ночью — он кружил над центром
В СГК сообщили, что искали повреждения на трубах
Ночью жители центра Новосибирска, а также еще нескольких районов не смогли спокойно спать из-за летающего вертолета. Они начали жаловаться в редакцию на шум около 02:00
— Что за ночные полеты происходят на вертолете над городом? Вертолет проделал уже
Еще одна читательница сообщила о полетах. Она была ими крайне возмущена.
— Это безобразие полнейшее. Центр города. Это ужас. Просто квартира вся трясется! — недовольна читательница.
Она жалуется, что вертолеты летают слишком поздно и не дают жителям спать.
В СГК объяснили, что проверку проводил их подрядчик.
— Сегодня ночью проводили тепловизионные обследования с вертолета теплосетей Заельцовского, Центрального и Кировского районов. Тепловизор показывает утечки и повреждения изоляции. Сожалеем, что доставляем жителям беспокойство, просим отнестись с пониманием к производственной необходимости, — объяснили корреспонденту НГС в СГК.
В СГК добавили, что подобные исследования проводятся ежегодно после запуска системы теплоснабжения города.
— Поскольку при работе необходимо исключить влияние солнечного света, полеты проводим преимущественно в вечернее и ночное время. В ближайшее время планируем еще несколько таких обследований в Центральном, Дзержинском, Первомайском и Калининском районах города. Решение о возможности вылета принимается поздно вечером, с учетом погоды и по разрешению диспетчерских летных служб аэропорта Толмачево, — отметили в компании.
26 октября жители Новосибирска также пожаловались на вертолеты, которые кружили над центром города. Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, в городе проводили обследование теплосетей с помощью аэросъемки.