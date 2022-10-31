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«Это ужас. Квартира вся трясется!»: вертолет перебудил новосибирцев сегодня ночью — он кружил над центром

В СГК сообщили, что искали повреждения на трубах

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Новосибирцы недовольны ночными проверками в центре и других районах города

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Ночью жители центра Новосибирска, а также еще нескольких районов не смогли спокойно спать из-за летающего вертолета. Они начали жаловаться в редакцию на шум около 02:00 31 октября.

— Что за ночные полеты происходят на вертолете над городом? Вертолет проделал уже 6–7 пролетов по центру на данный момент — живу на Державина. Пролетает мимо нашего дома, стоит гул, время — два часа ночи. Пролетает туда-обратно — со стороны площади Калинина в сторону пединститута и обратно, — удивился читатель НГС.

Еще одна читательница сообщила о полетах. Она была ими крайне возмущена.

— Это безобразие полнейшее. Центр города. Это ужас. Просто квартира вся трясется! — недовольна читательница.

Она жалуется, что вертолеты летают слишком поздно и не дают жителям спать.

В СГК объяснили, что проверку проводил их подрядчик.

— Сегодня ночью проводили тепловизионные обследования с вертолета теплосетей Заельцовского, Центрального и Кировского районов. Тепловизор показывает утечки и повреждения изоляции. Сожалеем, что доставляем жителям беспокойство, просим отнестись с пониманием к производственной необходимости, — объяснили корреспонденту НГС в СГК.

В СГК добавили, что подобные исследования проводятся ежегодно после запуска системы теплоснабжения города.

— Поскольку при работе необходимо исключить влияние солнечного света, полеты проводим преимущественно в вечернее и ночное время. В ближайшее время планируем еще несколько таких обследований в Центральном, Дзержинском, Первомайском и Калининском районах города. Решение о возможности вылета принимается поздно вечером, с учетом погоды и по разрешению диспетчерских летных служб аэропорта Толмачево, — отметили в компании.

26 октября жители Новосибирска также пожаловались на вертолеты, которые кружили над центром города. Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, в городе проводили обследование теплосетей с помощью аэросъемки.

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