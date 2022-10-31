«Это ужас. Квартира вся трясется!»: вертолет перебудил новосибирцев сегодня ночью — он кружил над центром

— Поскольку при работе необходимо исключить влияние солнечного света, полеты проводим преимущественно в вечернее и ночное время. В ближайшее время планируем еще несколько таких обследований в Центральном, Дзержинском, Первомайском и Калининском районах города. Решение о возможности вылета принимается поздно вечером, с учетом погоды и по разрешению диспетчерских летных служб аэропорта Толмачево, — отметили в компании.