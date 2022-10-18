В Новосибирске по ночам начали запускать дрон — что он будет искать
Также планируются ночные полеты вертолета Ми-8
В Новосибирске начали обследовать теплосети с помощью аэросъемки. Это делают для того, чтобы выявить дефекты.
Работы начались на выходных, 15 октября. Подрядчик должен завершить обследование до конца декабря, сроки зависят от погоды.
— С воздуха будут обследованы 205 квадратных километров теплотрасс. Для этого задействованы беспилотные летательные устройства, а в зонах с запретом на БПЛА — вертолет Ми-8, — сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».
Там, где полет дронов запрещен, обследования проведут с помощью вертолета Ми-8. С него трубы проверят во всех районах города, кроме Советского. На основании снимков тепловизора энергетики составят план по ликвидации дефектов. Полеты будут проводить вечером и ночью. СГК приносит извинения за возможные неудобства.
После начала отопительного сезона в некоторых домах Новосибирска отключают тепло. В СГК объяснили, почему все дефекты не устраняют летом, в результате чего ремонт приходится делать с приходом холодов.