Почему все поврежденные трубы не выявили летом и теперь отключают тепло — ответ СГК
Новосибирцы жалуются, что ремонты проводят, когда уже наступил холод
Новосибирцы продолжают жаловаться на отключение тепла и горячей воды в домах. Чаще всего это происходит из-за ремонта теплотрасс.
При этом многие задаются вопросом, почему дефекты выявляют не летом, а с началом отопительного сезона. В СГК объяснили, почему это происходит.
— Все дефекты выявить летом технически невозможно: сеть не выходит на зимние параметры — температура окружающей среды намного выше, чем осенью и зимой. Внутри трубопровода испытание проводят либо давлением, либо температурой. Одновременно использовать эти факторы нельзя — высока опасность сильных порывов, что может угрожать здоровью людей, — объяснили в пресс-службе СГК.
В компании объяснили, что при начале отопительного сезона в трубах повышается и давление, и температура. Металл расширяется.
— И там, где стенка трубы была тоньше всего, образуется дефект. А так как теплоноситель подается по теплотрассам под высоким давлением, то своим напором вода увеличивает диаметр микродефекта до размеров серьезного повреждения, — отметили в компании.
Посмотрите, в каких домах было холодно на прошлой неделе, — в нашем материале.