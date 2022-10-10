Почему все поврежденные трубы не выявили летом и теперь отключают тепло — ответ СГК

— И там, где стенка трубы была тоньше всего, образуется дефект. А так как теплоноситель подается по теплотрассам под высоким давлением, то своим напором вода увеличивает диаметр микродефекта до размеров серьезного повреждения, — отметили в компании.



Посмотрите, в каких домах было холодно на прошлой неделе, — в нашем материале.

