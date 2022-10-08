«Каждый день оставляем заявки»: публикуем карту домов Новосибирска, где до сих пор не дали отопление

Отопление везде должно было появиться к 24 сентября, об этом ранее говорили в СГК. Однако у некоторых новосибирцев в домах по-прежнему холодно, где-то отопления нет совсем, а где-то включают периодически. Мы спросили у жителей города, в каких домах до сих пор холодно, и составили карту проблемных домов.



Чаще всего жители жалуются с Кировского и Железнодорожного районов Новосибирска.

— По адресу Красноярская, 36 половина дома без отопления. Каждый день оставляем заявки о перезапуске системы, — сообщила жительница Железнодорожного района.