«Каждый день оставляем заявки»: публикуем карту домов Новосибирска, где до сих пор не дали отопление
Мы спросили у читателей, в каких домах холодно
Отопление везде должно было появиться к 24 сентября, об этом ранее говорили в СГК. Однако у некоторых новосибирцев в домах по-прежнему холодно, где-то отопления нет совсем, а где-то включают периодически. Мы спросили у жителей города, в каких домах до сих пор холодно, и составили карту проблемных домов.
Чаще всего жители жалуются с Кировского и Железнодорожного районов Новосибирска.
— По адресу Красноярская, 36 половина дома без отопления. Каждый день оставляем заявки о перезапуске системы, — сообщила жительница Железнодорожного района.
Как рассказали новосибирцы, в некоторых домах включают отопление периодически, например, так происходит на улице Телевизионной, 12.
— Формально у нас есть отопление, но через день у нас авария. Пишем жалобу, ее начинают рассматривать ровно в день, когда отопление появляется, — рассказала жительница дома 10 на улице Римского-Корсакова.
Жильцам на улице Большевистской, 114 повезло больше, днем они сообщили в редакцию, что отопления нет, а к вечеру оно появилось.
Как объясняли в СГК, если у вас дома дали отопление частично или оно слишком слабое, то необходимо обращаться в управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу 051.
— В 99,7% домов Новосибирска получили отопление до похолодания, — утверждают в СГК. — В целом процесс подключения города к теплу прошел по плану. В отдельных домах еще не прогрелись батареи: это 22 дома из 8199 домов города с центральным отоплением.
Посмотрите, в каких домах было холодно на прошлой неделе, — в нашем материале.