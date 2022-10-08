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«Каждый день оставляем заявки»: публикуем карту домов Новосибирска, где до сих пор не дали отопление

Мы спросили у читателей, в каких домах холодно

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Люди жалуются на то, что отопление включают периодически

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Отопление везде должно было появиться к 24 сентября, об этом ранее говорили в СГК. Однако у некоторых новосибирцев в домах по-прежнему холодно, где-то отопления нет совсем, а где-то включают периодически. Мы спросили у жителей города, в каких домах до сих пор холодно, и составили карту проблемных домов.

Чаще всего жители жалуются с Кировского и Железнодорожного районов Новосибирска.

— По адресу Красноярская, 36 половина дома без отопления. Каждый день оставляем заявки о перезапуске системы, — сообщила жительница Железнодорожного района.

Как рассказали новосибирцы, в некоторых домах включают отопление периодически, например, так происходит на улице Телевизионной, 12.

— Формально у нас есть отопление, но через день у нас авария. Пишем жалобу, ее начинают рассматривать ровно в день, когда отопление появляется, — рассказала жительница дома 10 на улице Римского-Корсакова.

Жильцам на улице Большевистской, 114 повезло больше, днем они сообщили в редакцию, что отопления нет, а к вечеру оно появилось.

Как объясняли в СГК, если у вас дома дали отопление частично или оно слишком слабое, то необходимо обращаться в управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу 051.

— В 99,7% домов Новосибирска получили отопление до похолодания, — утверждают в СГК. — В целом процесс подключения города к теплу прошел по плану. В отдельных домах еще не прогрелись батареи: это 22 дома из 8199 домов города с центральным отоплением.

Посмотрите, в каких домах было холодно на прошлой неделе, — в нашем материале.

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