СГК опубликовала график подключения домов к теплу в Новосибирске

«Сибирская генерирующая компания» представила график подключения домов в Новосибирске к отоплению. Его показали сегодня, 15 сентября, во время встречи энергетиков с местными жителями.

Первый этап подключения пройдет с 19 по 20 сентября. В это время должны подключить дома, которые получают тепло от ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, ул. 1-я, 2-я Чулымская, Ясный Берег.