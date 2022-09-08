В Новосибирске начали частично включать отопление
Горожане могут подать заявку на досрочное подключение к теплу
Сегодня, 8 сентября, стало известно, что в Новосибирске до официального отопительного сезона к теплу подключили 3 объекта. Они находятся в Дзержинском, Заельцовском и Калининском районах.
По данным «Сибирской генерирующей компании», 10 сентября отопление подали в жилой малоэтажный дом на улице Лазарева, 22, родильный дом при Городской клинической больнице
— Ранее они подали нам заявки на досрочное подключение — до начала отопительного сезона во всём городе. Получив согласование, заявители сами выбрали день, когда открыть задвижку и начать отопительный сезон, — отметили в СГК.
Отметим, что социальные объекты и жилые дома могут подключить к теплу заранее — по заявкам.
Ранее в СГК сообщали, что ориентировочно тепло начнут централизованно подавать 15 сентября.