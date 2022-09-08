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В Новосибирске начали частично включать отопление

Горожане могут подать заявку на досрочное подключение к теплу

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3 объекта заранее подали заявку на подачу отопления

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Сегодня, 8 сентября, стало известно, что в Новосибирске до официального отопительного сезона к теплу подключили 3 объекта. Они находятся в Дзержинском, Заельцовском и Калининском районах.

По данным «Сибирской генерирующей компании», 10 сентября отопление подали в жилой малоэтажный дом на улице Лазарева, 22, родильный дом при Городской клинической больнице № 1 и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Рассвет».

— Ранее они подали нам заявки на досрочное подключение — до начала отопительного сезона во всём городе. Получив согласование, заявители сами выбрали день, когда открыть задвижку и начать отопительный сезон, — отметили в СГК.

Отметим, что социальные объекты и жилые дома могут подключить к теплу заранее — по заявкам.

Ранее в СГК сообщали, что ориентировочно тепло начнут централизованно подавать 15 сентября.

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