В СГК назвали возможную дату старта отопительного сезона в Новосибирске
Капитальный ремонт сетей сделан на 60%
В СГК назвали возможную дату старта отопительного сезона в Новосибирске — 15 сентября 2022 года. Такая же дата озвучена и для других городов присутствия компании.
Об этом энергетики сообщили в своем телеграм-канале, уточнив, что в Новосибирске гидравлические испытания вступили в завершающую стадию и затрагивают ограниченное количество объектов.
— Программа капитального ремонта СГК на тепловых сетях выполняется согласно принятому плану. По состоянию на 15 июля в Новосибирске работы выполнены на 60%, — отметили в СГК.
Ранее мы рассказывали, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал ускорить подготовку к отопительному сезону.