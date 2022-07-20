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В СГК назвали возможную дату старта отопительного сезона в Новосибирске

Капитальный ремонт сетей сделан на 60%

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В Новосибирске к завершению подходят гидравлические испытания

В Новосибирске к завершению подходят гидравлические испытания

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В СГК назвали возможную дату старта отопительного сезона в Новосибирске — 15 сентября 2022 года. Такая же дата озвучена и для других городов присутствия компании.

Об этом энергетики сообщили в своем телеграм-канале, уточнив, что в Новосибирске гидравлические испытания вступили в завершающую стадию и затрагивают ограниченное количество объектов.

— Программа капитального ремонта СГК на тепловых сетях выполняется согласно принятому плану. По состоянию на 15 июля в Новосибирске работы выполнены на 60%, — отметили в СГК.

Ранее мы рассказывали, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал ускорить подготовку к отопительному сезону.

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