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Отопительный сезон стартовал в Новосибирске

С 15 сентября начнут подключать соцобъекты, затем отопление дадут в жилые дома

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В жилых дома тепло появится с 19 сентября

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В четверг, 15 сентября, в Новосибирске стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло дадут в социальные объекты, а затем в жилые дома.

— С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, с 19 сентября — иных объектов, — сообщали ранее в пресс-центре мэрии.

Действие постановления не распространяется на многоквартирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода.

По данным СГК на 13 сентября, досрочно к отоплению подключили 21 объект — 12 детских садов, 4 школы, 2 больницы, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Рассвет», областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» и жилой дом.

Ранее НГС собрал данные за прошедшие семь лет о том, когда в городе начинали подавать тепло в дома.

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