Отопительный сезон стартовал в Новосибирске

В четверг, 15 сентября, в Новосибирске стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло дадут в социальные объекты, а затем в жилые дома.

— С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, с 19 сентября — иных объектов, — сообщали ранее в пресс-центре мэрии.



Действие постановления не распространяется на многоквартирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода.

