Отопительный сезон стартовал в Новосибирске
С 15 сентября начнут подключать соцобъекты, затем отопление дадут в жилые дома
В четверг, 15 сентября, в Новосибирске стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло дадут в социальные объекты, а затем в жилые дома.
— С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, с
Действие постановления не распространяется на многоквартирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода.
По данным СГК на 13 сентября, досрочно к отоплению подключили 21 объект — 12 детских садов, 4 школы, 2 больницы, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Рассвет», областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» и жилой дом.
Ранее НГС собрал данные за прошедшие семь лет о том, когда в городе начинали подавать тепло в дома.