Дата начала отопительного сезона объявлена в Новосибирске
Первыми к теплу подключат больницы, школы и детские сады
В Новосибирске с 15 сентября начнется отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, с 19 сентября — иных объектов, — пояснили в муниципалитете.
Действие постановления не распространяется на многоквартирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода.
Ранее НГС собрал данные за прошедшие семь лет о том, когда в городе начинали подавать тепло в дома.