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СрочноСтарт отопительного сезон - названа дата
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Дата начала отопительного сезона объявлена в Новосибирске

Первыми к теплу подключат больницы, школы и детские сады

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В жилых домах тепло появится с 19 сентября

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В Новосибирске с 15 сентября начнется отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, с 19 сентября — иных объектов, — пояснили в муниципалитете.

Действие постановления не распространяется на многоквартирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода.

Ранее НГС собрал данные за прошедшие семь лет о том, когда в городе начинали подавать тепло в дома.

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