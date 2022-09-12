Когда в Новосибирске начинали отопительный сезон в последние 7 лет? Показываем в одной картинке
Ориентировочная дата старта в этом году — 15 сентября
В Новосибирске завершили испытания теплосетей, энергетики готовят оборудование ТЭЦ к отопительному сезону. Но точная дата старта пока неизвестна. НГС собрал данные за прошедшие семь лет о том, когда в городе начинали подавать тепло в дома. Посмотрите на эти даты в одной картинке.
Решение о начале отопительного сезона принимает мэрия Новосибирска. Централизованная подача стартует после того, как среднесуточная температура воздуха в городе в течение пяти дней держится на уровне ниже +8 градусов. В этом году дома уже начали подключать к отоплению по отдельным заявкам до начала сезона. Ориентировочная дата начала подачи тепла в дома —
В сентябре жители 15 домов Новосибирска подали заявки о досрочном подключении к теплу. К