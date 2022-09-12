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Когда в Новосибирске начинали отопительный сезон в последние 7 лет? Показываем в одной картинке

Ориентировочная дата старта в этом году — 15 сентября

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Сейчас ТЭЦ готовят к запуску

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В Новосибирске завершили испытания теплосетей, энергетики готовят оборудование ТЭЦ к отопительному сезону. Но точная дата старта пока неизвестна. НГС собрал данные за прошедшие семь лет о том, когда в городе начинали подавать тепло в дома. Посмотрите на эти даты в одной картинке.

Обычно отопительный сезон начинается во второй половине сентября

Обычно отопительный сезон начинается во второй половине сентября

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Решение о начале отопительного сезона принимает мэрия Новосибирска. Централизованная подача стартует после того, как среднесуточная температура воздуха в городе в течение пяти дней держится на уровне ниже +8 градусов. В этом году дома уже начали подключать к отоплению по отдельным заявкам до начала сезона. Ориентировочная дата начала подачи тепла в дома — 15 сентября.

В сентябре жители 15 домов Новосибирска подали заявки о досрочном подключении к теплу. К 8 сентября были подключены три объекта, которые расположены в Заельцовском, Дзержинском и Калининском районах. НГС объяснял в инструкции, что нужно делать, если вы тоже хотите подключить отопление до начала сезона.

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