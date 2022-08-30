15 домов попросили включить им батареи до начала отопительного сезона в Новосибирске
Заявки получила Сибирская генерирующая компания
В Новосибирске 15 домов подали заявки на раннее подключение отопления. Об этом сообщили в СГК.
— Пока ни один объект не подключен. Тем не менее нам уже начали поступать заявки на раннее подключение — до официального начала отопительного сезона, — сообщили в пресс-службе СГК.
О том, как подключить тепло раньше срока, мы писали ранее. Правда, сначала стоит узнать, возможно ли подключить ваш дом заранее к теплу, так как не всем зданиям доступна такая функция.
В мэрии Новосибирска объяснили, что в городе начнут централизованно включать батареи, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти дней. На данный момент ООО «НТСК» (Новосибирская теплосетевая компания) готова подавать тепло для объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики и МКД при получении письменного заявления от учреждения в адрес директора компании.
Ранее в СГК сообщали, что ориентировочно тепло начнут централизованно подавать 15 сентября.