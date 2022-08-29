Мэрия Новосибирска объяснила, когда в городе начнется отопительный сезон

В мэрии Новосибирска объяснили, что в городе начнут централизованно включать батареи, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока в здания готовы подавать тепло по заявкам.



В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства сообщили на запрос НГС, что при определении срока начала отопительного периода учитываются не только показатели температуры, но и климатические особенности региона.