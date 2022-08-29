Мэрия Новосибирска объяснила, когда в городе начнется отопительный сезон
Низкая среднесуточная температура должна держаться в течение пяти дней
В мэрии Новосибирска объяснили, что в городе начнут централизованно включать батареи, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока в здания готовы подавать тепло по заявкам.
В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства сообщили на запрос НГС, что при определении срока начала отопительного периода учитываются не только показатели температуры, но и климатические особенности региона.
— При получении данных о долгосрочном понижении температуры наружного воздуха, отопительный сезон будет начат в первый день пятидневки (не дожидаясь установленных регламентом сроков в 5 дней) в целях создания комфортных условий для проживания потребителей города, — отметили в департаменте.
На данный момент ООО «НТСК» (Новосибирская теплосетевая компания) готова подавать тепло для объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики и МКД при получении письменного заявления от учреждения в адрес директора компании.
Отключают отопление по похожему принципу — если среднесуточная температура будет ниже +8 градусов в течение пяти дней.
Недавно НГС объяснял, как подавать заявки на подачу тепла в дома до начала отопительного сезона.