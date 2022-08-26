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Как подключить тепло до начала отопительного сезона в Новосибирске? Пояснение от СГК

В большинстве домов города есть техническая возможность для этого

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Ранее в СГК заявили, что отопительный сезон может начаться в середине сентября

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Новосибирцы могут подавать заявки на подачу тепла в дома до начала отопительного сезона. Техническая возможность для этого есть в большинстве домов города.

— Мы готовы рассматривать заявки горожан на раннее подключение отопления — еще до официального старта отопительного сезона по решению мэра города, — сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Для того чтобы узнать, есть ли возможность подключить к теплу ваш дом, старший по дому должен написать вопрос об этом на почту Priem-TS@sibgenco.ru. Когда в СГК подтвердят такую возможность, то вопрос о подключении нужно обсудить с соседями. Затем, если большинство из них согласны, следует составить коллективный запрос на подключение и передать его в управляющую компанию. Она направит заявку на подключение в СГК. На рассмотрение уйдет 1–2 дня.

Ранее в СГК назвали предварительную дату старта отопительного сезона. Решение о начале принимают после того, как среднесуточная температура составляет +8 градусов и ниже на протяжении пяти дней. НГС изучил прогноз погоды на сентябрь, который составили специальные сервисы. Рассказываем, когда ждать похолодания.

СГКОтопительный сезонОтопление
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