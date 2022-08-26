Как подключить тепло до начала отопительного сезона в Новосибирске? Пояснение от СГК
В большинстве домов города есть техническая возможность для этого
Новосибирцы могут подавать заявки на подачу тепла в дома до начала отопительного сезона. Техническая возможность для этого есть в большинстве домов города.
— Мы готовы рассматривать заявки горожан на раннее подключение отопления — еще до официального старта отопительного сезона по решению мэра города, — сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
Для того чтобы узнать, есть ли возможность подключить к теплу ваш дом, старший по дому должен написать вопрос об этом на почту Priem-TS@sibgenco.ru. Когда в СГК подтвердят такую возможность, то вопрос о подключении нужно обсудить с соседями. Затем, если большинство из них согласны, следует составить коллективный запрос на подключение и передать его в управляющую компанию. Она направит заявку на подключение в СГК. На рассмотрение уйдет
Ранее в СГК назвали предварительную дату старта отопительного сезона. Решение о начале принимают после того, как среднесуточная температура составляет