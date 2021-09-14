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В Новосибирске начали частично включать отопление

Тепло подали в школы и детские сады

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Дата начала отопительного сезона в Новосибирске неизвестна

Дата начала отопительного сезона в Новосибирске неизвестна

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В Новосибирске к отоплению подключили 12 учреждений

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что в Новосибирске до официального отопительного сезона к теплу подключили 12 социальных объектов. Они находятся Кировском, Ленинском, Дзержинском, Калининском и Первомайском районах.

По данным «Сибирской генерирующей компании», 10 сентября отопление подали в городскую больницу № 4 в Пашино. 13 сентября подключили детские сады № 172, 192, 329, 368, 440, 357, 184, 360. Также тепло получили лицей № 81, школы № 73, а сегодня — школа № 145.

Кроме больницы в Пашино, к отоплению подключили еще одно лечебное учреждение. Вчера его подали в три корпуса областной новосибирской клинической туберкулезной больницы,

Социальные объекты и жилые дома могут подключить к теплу заранее по заявкам. От многоквартирных домов они пока не поступили.

Накануне губернатор НСО Андрей Травников поручил начать подготовку к подключению социальных объектов к теплу. В качестве ориентировочной даты он назвал 15 сентября.

Решение о начале отопительного сезона принимают после того, как среднесуточная температура составляет +8 градусов и ниже на протяжении пяти дней. Сегодня НГС выяснил, когда ждать такого похолодания в Новосибирске. Ранее мы писали о том, что делать, чтобы подключить дом к теплу до отопительного сезона.

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ПашиноСГКотопительный сезонотоплениеСибирская генерирующая компания
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