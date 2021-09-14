В Новосибирске начали частично включать отопление

В Новосибирске к отоплению подключили
Сегодня, 14 сентября, стало известно, что в Новосибирске до официального отопительного сезона к теплу подключили 12 социальных объектов. Они находятся Кировском, Ленинском, Дзержинском, Калининском и Первомайском районах.
По данным «Сибирской генерирующей компании», 10 сентября отопление подали в городскую больницу
Кроме больницы в Пашино, к отоплению подключили еще одно лечебное учреждение. Вчера его подали в три корпуса областной новосибирской клинической туберкулезной больницы,
Социальные объекты и жилые дома могут подключить к теплу заранее по заявкам. От многоквартирных домов они пока не поступили.
Накануне губернатор НСО Андрей Травников поручил начать подготовку к подключению социальных объектов к теплу. В качестве ориентировочной даты он назвал 15 сентября.
Решение о начале отопительного сезона принимают после того, как среднесуточная температура составляет +8 градусов и ниже на протяжении пяти дней. Сегодня НГС выяснил, когда ждать такого похолодания в Новосибирске. Ранее мы писали о том, что делать, чтобы подключить дом к теплу до отопительного сезона.