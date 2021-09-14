В Новосибирске начали частично включать отопление

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что в Новосибирске до официального отопительного сезона к теплу подключили 12 социальных объектов. Они находятся Кировском, Ленинском, Дзержинском, Калининском и Первомайском районах.



По данным «Сибирской генерирующей компании», 10 сентября отопление подали в городскую больницу № 4 в Пашино. 13 сентября подключили детские сады № 172 , 192, 329, 368, 440, 357, 184, 360. Также тепло получили лицей № 81 , школы № 73 , а сегодня — школа № 145 .

Кроме больницы в Пашино, к отоплению подключили еще одно лечебное учреждение. Вчера его подали в три корпуса областной новосибирской клинической туберкулезной больницы,