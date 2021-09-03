Когда в Новосибирске включают батареи? Сравниваем даты начала отопительного сезона за пять лет

В СГК назвали условия начала отопительного сезона в Новосибирске
В Новосибирской области начались первые холода — в некоторых районах днем 2 сентября и ночью
НГС решил вспомнить, когда в последние пять лет в городе подавали отопление — посмотрите, чтобы знать, когда можно ждать потепления в квартирах.
— Официальный запуск тепла происходит по распоряжению мэра города. Отопительный сезон стартует, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице не выше +8 градусов, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
В 2020 году отопительный сезон в Новосибирской области начался 14 сентября. Тогда тепло начали подавать в восьми районах региона. Документ о начале отопительного сезона в Новосибирске мэр Анатолий Локоть подписал 21 сентября, на следующий день дома начали массово подключать к отоплению.
Годом ранее власти объявили о начале отопительного сезона 25 сентября. В первую очередь тепло начали подавать в больницы, школы и детские сады, а на следующей неделе — в жилые дома. В 2018 году сезон начали еще раньше — 19 сентября начали подключать школы, детские сады и больницы, а 24 сентября — другие объекты здравоохранения, жилищный фонд, вузы и другие здания.
В 2017 году отопительный сезон стартовал 18 сентября, а подавать тепло в дома стали 20 сентября. Почти в то же время сезон начался годом ранее — это произошло 21 сентября.
В СГК сообщили, что у большинства домов есть возможность подключиться к теплу досрочно. Чтобы это сделать, нужно обсудить идею с активом дома. Если соседи согласны на подачу тепла, то вы можете составить коллективную заявку на досрочное подключение, а затем направить ее в управляющую компанию или ТСЖ. Она передаст ее в подразделение СГК.
— Если техническая возможность подтвердится, мы обеспечим возможность подключения тепла в этот же день, — уточнили в СГК.
Для подачи отопления управляющая компания должна будет открыть задвижку в тепловом узле дома.
В начале прошлого отопительного сезона НГС выпустил инструкцию о том, что делать, если в вашем доме не появилось тепло. Об этом рассказала эксперт по ЖКХ Оксана Царапкина.