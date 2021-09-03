Когда в Новосибирске включают батареи? Сравниваем даты начала отопительного сезона за пять лет

В Новосибирской области начались первые холода — в некоторых районах днем 2 сентября и ночью 3-го температура опускалась до -1 градуса. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр. Постепенно воздух будет становиться только холоднее.

НГС решил вспомнить, когда в последние пять лет в городе подавали отопление — посмотрите, чтобы знать, когда можно ждать потепления в квартирах.

— Официальный запуск тепла происходит по распоряжению мэра города. Отопительный сезон стартует, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице не выше +8 градусов, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

