Отопление будут подключать неделю: публикуем график подачи тепла в дома Новосибирска (ищите свою улицу)

В Новосибирске официально стартовал отопительный сезон — с
Отопление будут включать в пять этапов, по два дня каждый, весь процесс займёт
1-й этап: 22–23 сентября
ТЭЦ-2: ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского,
ТЭЦ-3: ул. Котовского, ул. Широкая, ул. Пархоменко,
ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова,
ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского,
Кировская районная котельная № 2 (КРК-2).
Котельная АО «СГС» по ул. Часовой: район ОбьГЭС в Советском районе.
Котельная ООО «Потенциал-Плюс»:
Котельная ЗАО «Электросигнал»:
Котельная ООО «Новосибирский мелькомбинат
Котельная ИП «Хамидуллина Е. Н.»:
Котельная ФГКУ комбинат «Восход», ЛК
Котельная № 27: ул. Клубная.
Котельная № 28: ул. Прокопьевская.
Котельная № 45, 46: ул. Большая.
Котельная № 5: ул. Выборная,
Котельная № 10: ул. Европейская.
Котельная № 11: ул. Высотная,
Котельная № 12: ул. Гусинобродский тракт.
Котельная № 14: 4-й Пятилетки.
Котельная № 15: ул. Брюсова, ул. Лаврова,
Котельная № 17: ул. Первомайская.
Котельная № 19, 20: ул. Старое шоссе.
Котельная № 32: ул. Кубовая,
Котельная № 41: д. п. Мочище, микрорайон «Дом отдыха Мочище».
Котельная № 42: территория военного санатория «Ельцовка».
Котельная № 47: ул. Сеченова.
Котельная № 48: Бердское шоссе.
Котельная № 51: ул. Ленинградская.
Котельная № 52: ул. Пихтовая.
Котельная № 50: пос. Гвардейский.
Котельная ООО «Стройкерамика»:
Котельная АО «СГС» по ул. Звездной: ул. Грунтовая,
Котельная ООО «НЭРЗ»: ул. 1-я Механическая,
Котельная ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.
Котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»: ул. Ногина.
Котельные ООО «МзЖБК», ООО «ТСП-Сиб»:
Котельная АО «НМЗ «Искра»: ул. Коченевская,
Котельная АО «СГС» по ул. Флотской:
Котельная ООО «СИАСК-Энерго»: ул. Ботаническая,
2-й этап: 24–25 сентября
ТЭЦ-2: ул. Плахотного, ул. Пермитина до
Городской вывод ТЭЦ-2 — с 25.09: ул. Инская,
ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Пархоменко,
Кировская районная котельная (КРК): по
ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения,
ТЭЦ-5: ул. Стофато, ул. Кошурникова,
3-й этап: 26–27 сентября
ТЭЦ-2: ул. Ватутина от ул. Блюхера —
ТЭЦ-3: ул. Станиславского, Станиславский жилмассив,
КРК: ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев,
ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Весенняя,
ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул. Волжская,
4-й этап: 28–29 сентября
ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Ватутина от
ТЭЦ-2: ул. Шамшурина, ул. Фабричная,
ТЭЦ-3: Северо–Чемской жилмассив,
КРК: Затулинский ж/м ул. Петухова —
ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Весенняя,
ТЭЦ-5: ул. Нарымская, ул. Челюскинцев,
5-й этап: 30 сентября — 1 октября
Объекты культуры, институты, другие оставшиеся учреждения во всех районах города.
По состоянию на 22 сентября к отоплению уже подключены
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