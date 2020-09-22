Отопление будут подключать неделю: публикуем график подачи тепла в дома Новосибирска (ищите свою улицу)

В Новосибирске официально стартовал отопительный сезон — с 22 сентября СГК начинает массово подключать всех к теплоснабжению. До 29 сентября тепло придёт во все социальные объекты и жилые дома. Затем в течение ещё двух дней — 30 сентября и 1 октября — к отоплению подключат объекты культуры и институты. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.

Отопление будут включать в пять этапов, по два дня каждый, весь процесс займёт 10 дней . Публикуем список улиц и даты.

1-й этап: 22–23 сентября

