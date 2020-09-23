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Коммунальщики рассказали, как будут подавать тепло в Академгородок

Жителям правобережной части Советского района тепло решено подавать в течение трёх дней

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Советский район не относится к зоне отопления «СГК»

Советский район не относится к зоне отопления «СГК»

Правый берег Советского района подключат к отоплению за три дня

В энергоснабжающей компании ФГУП «УЭВ» рассказали, как будет отапливаться правобережная часть Советского района, в том числе Академгородок.

— У нас система работает не так, как во всём городе, — этим мы отличаемся. Если в городе могут подавать ресурсы локально через индивидуальные тепловые пункты, то у нас происходит по-другому. Мы запускаем сразу всю систему, а потребители в зависимости от поданных заявок и готовности принять ресурс сами подключаются и подают ресурс себе на объекты, — рассказал главный инженер «УЭВ» Евгений Назаров.

В «УЭВ» уточнили, что уже сейчас в школы и детские сады тепло подано. Также отопление есть в Верхней зоне Академгородка.

— «УЭВ» производит разворот системы по своим нормативам в течение трех дней. 22 сентября мы растопили дополнительно тепловые агрегаторы и котлы на станции ТС-1 и ТС-2, собрали схему и начали подавать. Социально значимые объекты были запитаны в первую очередь — это школы, детские сады, институты и многоквартирные дома. УК подключаются согласно своим заявкам, после чего подают ресурс к себе в жилые дома, — добавил инженер «УЭВ».

С 22 сентября в Новосибирске объявлено начало отопительного сезона. Большую часть города отапливает «Сибирская генерирующая компания» (исключение — правый берег Советского района). Накануне «СГК» обнародовала график подключения к отоплению разных улиц Новосибирска. Отопление будут включать в пять этапов, по два дня каждый. А весь процесс займёт 10 дней.

Во время первого похолодания НГС рассказывал, как жители могут повлиять на включение батарей в их домах.

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АкадемгородокНовосибирскСоветский районгорячая водаотоплениеуправляющая компания
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