Коммунальщики рассказали, как будут подавать тепло в Академгородок

Правый берег Советского района подключат к отоплению за три дня
В энергоснабжающей компании ФГУП «УЭВ» рассказали, как будет отапливаться правобережная часть Советского района, в том числе Академгородок.
— У нас система работает не так, как во всём городе, — этим мы отличаемся. Если в городе могут подавать ресурсы локально через индивидуальные тепловые пункты, то у нас происходит по-другому. Мы запускаем сразу всю систему, а потребители в зависимости от поданных заявок и готовности принять ресурс сами подключаются и подают ресурс себе на объекты, — рассказал главный инженер «УЭВ» Евгений Назаров.
В «УЭВ» уточнили, что уже сейчас в школы и детские сады тепло подано. Также отопление есть в Верхней зоне Академгородка.
— «УЭВ» производит разворот системы по своим нормативам в течение трех дней.
С 22 сентября в Новосибирске объявлено начало отопительного сезона. Большую часть города отапливает «Сибирская генерирующая компания» (исключение — правый берег Советского района). Накануне «СГК» обнародовала график подключения к отоплению разных улиц Новосибирска. Отопление будут включать в пять этапов, по два дня каждый. А весь процесс займёт 10 дней.
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