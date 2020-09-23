Коммунальщики рассказали, как будут подавать тепло в Академгородок

В «УЭВ» уточнили, что уже сейчас в школы и детские сады тепло подано. Также отопление есть в Верхней зоне Академгородка.



— «УЭВ» производит разворот системы по своим нормативам в течение трех дней. 22 сентября мы растопили дополнительно тепловые агрегаторы и котлы на станции ТС-1 и ТС-2 , собрали схему и начали подавать. Социально значимые объекты были запитаны в первую очередь — это школы, детские сады, институты и многоквартирные дома. УК подключаются согласно своим заявкам, после чего подают ресурс к себе в жилые дома, — добавил инженер «УЭВ».

С 22 сентября в Новосибирске объявлено начало отопительного сезона. Большую часть города отапливает «Сибирская генерирующая компания» (исключение — правый берег Советского района). Накануне «СГК» обнародовала график подключения к отоплению разных улиц Новосибирска. Отопление будут включать в пять этапов, по два дня каждый. А весь процесс займёт 10 дней.



Во время первого похолодания НГС рассказывал, как жители могут повлиять на включение батарей в их домах.