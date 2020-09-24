24 сентября четверг
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 76.35
eur 89.25
Тема дняНа Новосибирск идут сильные заморозки

Все новости

Все новости

Инструкция для замерзающих. Куда звонить жителям Новосибирска, если дома нет отопления

Отопительный сезон обошел вашу квартиру стороной? Мы знаем, куда жаловаться

699
10Обсудить

Поделиться

Проблемы могут быть из-за закрытых задвижек и воздуха в системе отопления

Проблемы могут быть из-за закрытых задвижек и воздуха в системе отопления

В СГК сказали, куда жаловаться на отсутствие отопления

Новосибирские дома постепенно подключают к отоплению. Первый этап стартовал 22 сентября, весь процесс затянется на 7–10 дней — к октябрю во всех зданиях города должно быть тепло. В редакцию НГС тем временем уже поступают первые звонки с вопросом «Куда обращаться, если в квартирах до сих пор холодно?». Мы поговорили с экспертом в сфере энергетики и ЖКХ Оксаной Царапкиной и представителями «Сибирской генерирующей компанией» — они объяснили, что делать тем, кто замерзает дома.

Почему батареи холодные

СЮЖЕТ

Отопительный сезон-2020

Для начала посмотрите график подключения и убедитесь, что ваш дом должен быть подключен к теплу. Если у соседей (или у жителей соседнего дома) батареи уже вовсю греют, а у вас дома — холодно, то на это может быть несколько причин. Самые распространённые — закрытые задвижки или ремонтные работы в доме.

— Если по графику наступил срок подключения дома, но отопление так и не появилось, в 95% случаях это связано с нарушением работы внутридомовой системы отопления. Необходимо обратиться в управляющую организацию, её специалисты проверят состояние коммуникаций внутри дома — например, нет ли воздушных пробок, и отрегулируют работу оборудования, — советуют в «Сибирской генерирующей компании».

Я позвонил в УК. Когда дадут тепло?

После того как кто-то из жильцов сообщит в управляющую компанию об отсутствии отопления, на участок должен приехать инженер или слесарь. Он проверит работу теплоснабжения в доме.

— Если подаётся давление и температура, то, соответственно, открываются задвижки. Управляющая компания в течение 15 минут должна отреагировать на заявку жильца. Либо позвонить собственнику и сказать, когда отопление придет на дом, либо за 30 минут прийти в многоквартирный дом и определить, в чём проблема. В любом случае нужно поставить жильца в известность о причине и сроках устранения, — объясняет эксперт Оксана Царапкина.

В домах, где нет проблем с системой теплоснабжения, достаточно просто открыть задвижку, чтобы в квартирах появилось тепло. Иногда из-за завоздушенности систему в доме приходится перезапускать несколько раз, поэтому подключение может растянуться на полдня или больше. Это также может привести к тому, что специалисты позже подключат другие дома на участке, даже если там всё в порядке.

Если УК не справляется с подключением отопления?

Если управляющая компания не может самостоятельно решить проблему, то она должна обратиться за помощью к поставщику тепла.

— Возможно, требуется вмешательство со стороны энергетиков. Например, регулировка оборудования центрального теплового пункта, — говорят в СГК.

У вас дома уже включили отопление?

    На днях мы разбирались, как сэкономить на отоплении. Есть два реальных способа — придется повозиться, но они позволят платить на 25% меньше.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    СГКТСЖотопительный сезонотоплениеуправляющая компания
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

    КОММЕНТАРИИ (10)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!