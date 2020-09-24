Инструкция для замерзающих. Куда звонить жителям Новосибирска, если дома нет отопления

В СГК сказали, куда жаловаться на отсутствие отопления
Новосибирские дома постепенно подключают к отоплению. Первый этап стартовал
Почему батареи холодные
Для начала посмотрите график подключения и убедитесь, что ваш дом должен быть подключен к теплу. Если у соседей (или у жителей соседнего дома) батареи уже вовсю греют, а у вас дома — холодно, то на это может быть несколько причин. Самые распространённые — закрытые задвижки или ремонтные работы в доме.
— Если по графику наступил срок подключения дома, но отопление так и не появилось, в 95% случаях это связано с нарушением работы внутридомовой системы отопления. Необходимо обратиться в управляющую организацию, её специалисты проверят состояние коммуникаций внутри дома — например, нет ли воздушных пробок, и отрегулируют работу оборудования, — советуют в «Сибирской генерирующей компании».
Я позвонил в УК. Когда дадут тепло?
После того как кто-то из жильцов сообщит в управляющую компанию об отсутствии отопления, на участок должен приехать инженер или слесарь. Он проверит работу теплоснабжения в доме.
— Если подаётся давление и температура, то, соответственно, открываются задвижки. Управляющая компания в течение
В домах, где нет проблем с системой теплоснабжения, достаточно просто открыть задвижку, чтобы в квартирах появилось тепло. Иногда из-за завоздушенности систему в доме приходится перезапускать несколько раз, поэтому подключение может растянуться на полдня или больше. Это также может привести к тому, что специалисты позже подключат другие дома на участке, даже если там всё в порядке.
Если УК не справляется с подключением отопления?
Если управляющая компания не может самостоятельно решить проблему, то она должна обратиться за помощью к поставщику тепла.
— Возможно, требуется вмешательство со стороны энергетиков. Например, регулировка оборудования центрального теплового пункта, — говорят в СГК.
У вас дома уже включили отопление?
На днях мы разбирались, как сэкономить на отоплении. Есть два реальных способа — придется повозиться, но они позволят платить на 25% меньше.