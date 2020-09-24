Инструкция для замерзающих. Куда звонить жителям Новосибирска, если дома нет отопления

Для начала посмотрите график подключения и убедитесь, что ваш дом должен быть подключен к теплу. Если у соседей (или у жителей соседнего дома) батареи уже вовсю греют, а у вас дома — холодно, то на это может быть несколько причин. Самые распространённые — закрытые задвижки или ремонтные работы в доме.

— Если по графику наступил срок подключения дома, но отопление так и не появилось, в 95% случаях это связано с нарушением работы внутридомовой системы отопления. Необходимо обратиться в управляющую организацию, её специалисты проверят состояние коммуникаций внутри дома — например, нет ли воздушных пробок, и отрегулируют работу оборудования, — советуют в «Сибирской генерирующей компании».



Я позвонил в УК. Когда дадут тепло?

После того как кто-то из жильцов сообщит в управляющую компанию об отсутствии отопления, на участок должен приехать инженер или слесарь. Он проверит работу теплоснабжения в доме.

