Когда погода позволит включить отопление? Синоптики рассказали про изменение температуры в Новосибирске

В Новосибирске средняя температура опустится до +8 градусов 20 сентября
В Новосибирск идет потепление, которое не позволит в ближайшие дни включить отопление в жилых домах. Для этого нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней была не выше +8 градусов.
— За 13 сентября среднесуточная температура уже опустилась до +8,5 градусов. Сегодня тоже будет достаточно низкая температура. А с завтрашнего дня мы ждем небольшое повышение — теплые дни будут 15, 16 и 17 сентября. В среднем будет +10...+12 градусов, возможно даже +13 градусов, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Серьезное понижение температуры синоптики ждут не раньше следующей недели.
— С понедельника снова начнет поступать холодный воздух с севера и северо-запада. И будет более явное вторжение холода. И ожидается, что с 20 сентября начнется необходимая для включения отопления среднесуточная температура, — добавила эксперт.
Синоптики должны представить свой прогноз на следующую неделю региональному МЧС и энергетикам в эту пятницу, 17 сентября.
13 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал примерную дату подключения социальных объектов к отоплению в Новосибирской области. Ране НГС вспоминал, в какие даты в последние пять лет в городе подавали отопление.