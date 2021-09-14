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Когда погода позволит включить отопление? Синоптики рассказали про изменение температуры в Новосибирске

В городе на этой неделе еще ожидается волна тепла

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На этой неделе будет холодно, но недостаточно, чтобы включить отопление

На этой неделе будет холодно, но недостаточно, чтобы включить отопление

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В Новосибирске средняя температура опустится до +8 градусов 20 сентября

В Новосибирск идет потепление, которое не позволит в ближайшие дни включить отопление в жилых домах. Для этого нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней была не выше +8 градусов.

— За 13 сентября среднесуточная температура уже опустилась до +8,5 градусов. Сегодня тоже будет достаточно низкая температура. А с завтрашнего дня мы ждем небольшое повышение — теплые дни будут 15, 16 и 17 сентября. В среднем будет +10...+12 градусов, возможно даже +13 градусов, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Серьезное понижение температуры синоптики ждут не раньше следующей недели.

— С понедельника снова начнет поступать холодный воздух с севера и северо-запада. И будет более явное вторжение холода. И ожидается, что с 20 сентября начнется необходимая для включения отопления среднесуточная температура, — добавила эксперт.

Синоптики должны представить свой прогноз на следующую неделю региональному МЧС и энергетикам в эту пятницу, 17 сентября.

13 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал примерную дату подключения социальных объектов к отоплению в Новосибирской области. Ране НГС вспоминал, в какие даты в последние пять лет в городе подавали отопление.

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отопительный сезонхолод
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