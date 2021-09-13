Андрей Травников назвал дату, когда в Новосибирской области начнут подавать тепло

В Новосибирской области первое тепло в здания планируют подать 15 сентября
Сегодня, 13 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал примерную дату подключения социальных объектов к отоплению в Новосибирской области.
— На этой неделе по прогнозу продолжится холодная погода.
Глава региона уточнил, что детские сады и школы принимают решение о подключении самостоятельно.
Официальная дата начала отопительного сезона в Новосибирске пока неизвестна. Он стартует, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице не выше +8 градусов. НГС писал, что делать, если вы хотите, чтобы в ваш дом тепло начали подавать раньше.