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Андрей Травников назвал дату, когда в Новосибирской области начнут подавать тепло

Пока решение включить отопление будет касаться социальных объектов

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Отопление могут подать в детские сады уже на этой неделе

Отопление могут подать в детские сады уже на этой неделе

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В Новосибирской области первое тепло в здания планируют подать 15 сентября

Сегодня, 13 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал примерную дату подключения социальных объектов к отоплению в Новосибирской области.

— На этой неделе по прогнозу продолжится холодная погода. 15 сентября — условная дата на этой неделе. Просьба принимать решение по подключению соцобъектов к отоплению, чтобы там не допустить роста заболеваемости среди детских коллективов. Будьте готовы к началу отопительного сезона, — сказал губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве региона.

Глава региона уточнил, что детские сады и школы принимают решение о подключении самостоятельно.

Официальная дата начала отопительного сезона в Новосибирске пока неизвестна. Он стартует, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице не выше +8 градусов. НГС писал, что делать, если вы хотите, чтобы в ваш дом тепло начали подавать раньше.

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