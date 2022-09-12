«Гул бесконечно пролетающих самолетов»: громкий шум от
ТЭЦ-2 напугал жителей левого берега
На станции разворачивают оборудование перед отопительным сезоном
В Новосибирске из-за работ на
Сообщения о шуме поступили в редакцию накануне вечером,
— На протяжении некоторого времени слышен гул бесконечно пролетающих самолетов. Очень шумно при закрытом окне, и сколько это будет продолжаться? Уже минут 20 слышен этот гул. То усиливается, то чуть уменьшается и опять усиливается. Сейчас на улице темно, и в окно ничего не видно. Уже голова болит от шума, — написал в редакцию читатель.
Также жители сообщили о шуме в районе Телецентра, на улицах Троллейной и Степной.
В пресс-службе СГК пояснили, что
— Кратковременный шум — это следствие технологических операций, таких как сброс пара при растопке котла, прогрев паропроводов. Приносим горожанам извинения за доставленное беспокойство, просим отнестись с пониманием к этой технологической необходимости. Сегодня до 15:00 планируем завершить все шумные работы, — добавили в пресс-службе.
На прошлой неделе в Новосибирске начали подключать дома к отоплению. Это сделали по заявкам жителей.