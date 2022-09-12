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«Гул бесконечно пролетающих самолетов»: громкий шум от ТЭЦ-2 напугал жителей левого берега

На станции разворачивают оборудование перед отопительным сезоном

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Сейчас ТЭЦ готовят к отопительному сезону

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В Новосибирске из-за работ на ТЭЦ-2 в Ленинском районе слышен громкий шум. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании рассказали, когда это закончится.

Сообщения о шуме поступили в редакцию накануне вечером, 11 сентября, около 21:00.

— На протяжении некоторого времени слышен гул бесконечно пролетающих самолетов. Очень шумно при закрытом окне, и сколько это будет продолжаться? Уже минут 20 слышен этот гул. То усиливается, то чуть уменьшается и опять усиливается. Сейчас на улице темно, и в окно ничего не видно. Уже голова болит от шума, — написал в редакцию читатель.

Также жители сообщили о шуме в районе Телецентра, на улицах Троллейной и Степной.

В пресс-службе СГК пояснили, что ТЭЦ-2 работает в штатном режиме. Сейчас на ней ведут работы по подготовке к отопительному сезону, вчера энергетики начали разворот оборудования после летнего перерыва.

— Кратковременный шум — это следствие технологических операций, таких как сброс пара при растопке котла, прогрев паропроводов. Приносим горожанам извинения за доставленное беспокойство, просим отнестись с пониманием к этой технологической необходимости. Сегодня до 15:00 планируем завершить все шумные работы, — добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе в Новосибирске начали подключать дома к отоплению. Это сделали по заявкам жителей.

ТЭЦ-2ОтоплениеШум
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