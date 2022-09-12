«Гул бесконечно пролетающих самолетов»: громкий шум от ТЭЦ-2 напугал жителей левого берега

— Кратковременный шум — это следствие технологических операций, таких как сброс пара при растопке котла, прогрев паропроводов. Приносим горожанам извинения за доставленное беспокойство, просим отнестись с пониманием к этой технологической необходимости. Сегодня до 15:00 планируем завершить все шумные работы, — добавили в пресс-службе.