«Жуткий дубак»: карта домов Новосибирска, которые до сих пор без отопления
В редакцию поступили десятки жалоб
Десятки новосибирцев сидят без тепла, несмотря на начало отопительного сезона. Чаще всего жители жалуются с улиц Бориса Богаткова, Зорге, Советской, Дуси Ковальчук.
— Улица Сибирская, 40 — ледяные батареи, дома холоднее, чем на улице. До управляющей компании не дозвониться! — недовольны жители дома.
Многие читатели жалуются, что не могут добиться ответа от своих УК и ЖЭУ.
— На Зорге, 44 отопления нет! Никто, ни управляющая компания, ни старшая по дому, ни гортеплосети ничего ответить не могут! Только орут, мол, мы ничего не знаем и ничего сделать не можем! Обращаться больше некуда. Придется зимовать так! — пишет одна из читательниц.
С ней солидарна и жительница дома по улице Ленина, 79:
— Дома годовалый ребенок и жуткий дубак, — недовольна жительница.
Мы составили карту с жалобами читателей и ответов на них СГК:
В СГК пояснили, что если вам дали отопление частично или оно слишком слабое, то нужно обращаться в УК или в единую диспетчерскую 051.
— В 99,7% домов Новосибирска получили отопление до похолодания, — утверждают в СГК. — В целом процесс подключения города к теплу прошел по плану. В отдельных домах еще не прогрелись батареи: это 22 дома из 8199 домов города с центральным отоплением.
Отопительный сезон в Новосибирске начался с 15 сентября.
Первый снег сняли на видео в Новосибирской области в ночь на 27 сентября. И в некоторых районах он уже лег.