«Жуткий дубак»: карта домов Новосибирска, которые до сих пор без отопления

Десятки новосибирцев сидят без тепла, несмотря на начало отопительного сезона. Чаще всего жители жалуются с улиц Бориса Богаткова, Зорге, Советской, Дуси Ковальчук.



— Улица Сибирская, 40 — ледяные батареи, дома холоднее, чем на улице. До управляющей компании не дозвониться! — недовольны жители дома.

Многие читатели жалуются, что не могут добиться ответа от своих УК и ЖЭУ.

— На Зорге, 44 отопления нет! Никто, ни управляющая компания, ни старшая по дому, ни гортеплосети ничего ответить не могут! Только орут, мол, мы ничего не знаем и ничего сделать не можем! Обращаться больше некуда. Придется зимовать так! — пишет одна из читательниц.

