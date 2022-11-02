«Можно перетерпеть»: Анатолий
Локоть — о ночном обследовании теплосетей Новосибирска с вертолета
Работы проводят для того, чтобы выявить дефекты
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ночные полеты вертолетов над городом стоит потерпеть, чтобы улучшить надежность теплосетей.
Горожане замечают ночной шум вертолетов с конца октября. Во время полетов специалисты проводят обследование труб, чтобы выявить дефекты на теплотрассах. Об этом ранее сообщали в Сибирской генерирующей компании.
Анатолий Локоть прокомментировал эту ситуацию во время пресс-конференции
— Я считаю обследование и мониторинг, которые проводит СГК, благим делом для новосибирцев, прежде всего. Мы в ходе этого анализа получаем информацию о тех местах, где могут произойти аварии во время подачи тепла, особенно в зимний период. Цена ликвидации аварий во время 20- и 30-градусных морозов значительно выше, чем цена пролета сегодня над Новосибирском. Поэтому, мне кажется, можно перетерпеть эту ситуацию, зато повысить надежность теплоснабжения.
Мэр Новосибирска уточнил, что у муниципальных властей нет полномочий для того, чтобы контролировать передвижения транспорта в воздушном пространстве над городом.
В прошлый раз жители Новосибирска сообщили о шуме от вертолета