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«Можно перетерпеть»: Анатолий Локоть — о ночном обследовании теплосетей Новосибирска с вертолета

Работы проводят для того, чтобы выявить дефекты

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В прошлый раз сообщения о шуме вертолетов поступили поздней ночью

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ночные полеты вертолетов над городом стоит потерпеть, чтобы улучшить надежность теплосетей.

Горожане замечают ночной шум вертолетов с конца октября. Во время полетов специалисты проводят обследование труб, чтобы выявить дефекты на теплотрассах. Об этом ранее сообщали в Сибирской генерирующей компании.

Анатолий Локоть прокомментировал эту ситуацию во время пресс-конференции 2 ноября:

— Я считаю обследование и мониторинг, которые проводит СГК, благим делом для новосибирцев, прежде всего. Мы в ходе этого анализа получаем информацию о тех местах, где могут произойти аварии во время подачи тепла, особенно в зимний период. Цена ликвидации аварий во время 20- и 30-градусных морозов значительно выше, чем цена пролета сегодня над Новосибирском. Поэтому, мне кажется, можно перетерпеть эту ситуацию, зато повысить надежность теплоснабжения.

Мэр Новосибирска уточнил, что у муниципальных властей нет полномочий для того, чтобы контролировать передвижения транспорта в воздушном пространстве над городом.

В прошлый раз жители Новосибирска сообщили о шуме от вертолета 31 октября. Жалобы начали поступать около 02:00. Работы по обследованию теплосетей должны завершить до конца декабря. Точные сроки зависят от погодных условий.

Анатолий ЛокотьСГКВертолет
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