Над центром Новосибирска кружат вертолеты. Что происходит?
Проверка с воздуха позволит найти дефекты на теплосетях
26 октября жители Новосибирска пожаловались на вертолеты, которые кружили над центром города. Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, в городе проводят обследование теплосетей с помощью аэросъемки. Это делают для того, чтобы выявить дефекты.
— Сегодня начали проводить тепловизионные обследования теплосетей с вертолета. Тепловизор показывает утечки и повреждения изоляции. Поскольку при работе необходимо исключить влияние солнечного света, полеты проводят преимущественно в вечернее и ночное время. Сожалеем, если доставили беспокойство горожанам, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.
Как отметили в компании, в ближайшее время проведут еще несколько аэросъемок. Вылет будет зависеть от погодных условий.
В СГК объяснили, что обследования проводят с помощью дронов и вертолета
Отметим, что после начала отопительного сезона в некоторых домах Новосибирска отключают тепло. В СГК объяснили, с чем это связано.