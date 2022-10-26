Над центром Новосибирска кружат вертолеты. Что происходит?

26 октября жители Новосибирска пожаловались на вертолеты, которые кружили над центром города. Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, в городе проводят обследование теплосетей с помощью аэросъемки. Это делают для того, чтобы выявить дефекты.



— Сегодня начали проводить тепловизионные обследования теплосетей с вертолета. Тепловизор показывает утечки и повреждения изоляции. Поскольку при работе необходимо исключить влияние солнечного света, полеты проводят преимущественно в вечернее и ночное время. Сожалеем, если доставили беспокойство горожанам, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.