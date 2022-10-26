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Тема дняНад центром Новосибирска кружат вертолёты
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Над центром Новосибирска кружат вертолеты. Что происходит?

Проверка с воздуха позволит найти дефекты на теплосетях

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Помимо вертолетов, над городом летают дроны

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26 октября жители Новосибирска пожаловались на вертолеты, которые кружили над центром города. Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, в городе проводят обследование теплосетей с помощью аэросъемки. Это делают для того, чтобы выявить дефекты.

— Сегодня начали проводить тепловизионные обследования теплосетей с вертолета. Тепловизор показывает утечки и повреждения изоляции. Поскольку при работе необходимо исключить влияние солнечного света, полеты проводят преимущественно в вечернее и ночное время. Сожалеем, если доставили беспокойство горожанам, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.

Как отметили в компании, в ближайшее время проведут еще несколько аэросъемок. Вылет будет зависеть от погодных условий.

В СГК объяснили, что обследования проводят с помощью дронов и вертолета Ми-8. На основании снимков тепловизора энергетики составят план по ликвидации дефектов. Полеты будут проводить вечером и ночью.

Отметим, что после начала отопительного сезона в некоторых домах Новосибирска отключают тепло. В СГК объяснили, с чем это связано.

НовосибирскСГКТеплосети
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