НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

южн.

 756мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,39
EUR 99,43
Реклама

ТЕМА ДНЯ

У кандидатов на пост мэра забрали телефоны

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Фурам запретили въезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Как пенсионер попал в рехаб
Потребовали предоплату за ЖКУ
Научный метод лечения СДВГ
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Мой дом «У меня кухня и спальня рядом»: сибирячка купила квартиру с СТО за стенкой — теперь ей мешает шум

«У меня кухня и спальня рядом»: сибирячка купила квартиру с СТО за стенкой — теперь ей мешает шум

На станции техобслуживания считают, что проблема надуманна

563
5 комментариев
СТО находится в жилом доме на улице Мира, 22 — в микрорайоне Расточка

Жительнице Новосибирска заявила о шуме со стороны СТО «Распредвал». Главная сложность в том, что станция расположенна прямо за стеной ее квартиры — в пристройке к трехэтажке на улице Мира, 22.

На фотографии, которую сибирячка прислала в редакцию, видно, что помещение СТО примыкает к жилому дому. По словам женщины, громкие звуки оттуда ей нередко приходится слушать по вечерам, после возвращения с работы. Уверяет, что когда покупала квартиру два года назад, то не думала, что будет «так шумно».

— Шума достаточно, к примеру, когда ремонтируют двигатель. Я пришла с работы и с полшестого до девяти слушала. Во-первых, громкие разговоры: хорошо, согласна — потому что работают мужчины. Но по всем правилам СТО не должна располагаться в жилом доме. У меня кухня и спальня с ней соседствуют. В декабре у них был, как они выразились, корпоратив, который перешел в драку, — утверждает квартиры, попросившая об анонимности.

По мнению жительницы, для некоторых других собственников трехэтажки соседство с СТО — также проблема. Но управляющей компании «Домовой +» корреспонденту сообщили, что жильцы не обращались с жалобами по этому поводу.

Сотрудник «Распредвала» заверил НГС, что сильного шума от мастерской фактически нет.

— Есть единственный житель, который на данный момент жалуется, — женщина, — считает он. — Со всеми жильцами, которые лично меня знают и свои машинки ремонтируют, никогда проблем не было. У нас не такой поток машин, и месяц может быть никого не слышно. Зависит от ситуации. Тут стены очень толстые, и чтобы какой-то сильно яркий шум, выраженный был — такого нет.

По версии мужчины, еще до того, как «Распредвал» занял помещение, там располагался автосервис.

— Мы это помещение арендуем, не собственники. Просто как гараж снимаем. Изначально был как гараж и сейчас продолжает, как гараж, работать. Не я бы стучал — любой бы другой на месте, даже хозяин мог бы тут находиться и стучать, — заявил собеседник.

Редакция отправила запросы в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области.

Ранее сибиряку показалось, что его соседи майнят криптовалюту — он обратился в полицию с жалобой на шум.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск СТО Шум
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Ника,  35

Александра,  33

Александр,  35

Лисенок,  42

Таня,  35

Любовь,  23

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Добавить объявление