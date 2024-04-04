«У меня кухня и спальня рядом»: сибирячка купила квартиру с СТО за стенкой — теперь ей мешает шум

СТО находится в жилом доме на улице Мира, 22 — в микрорайоне Расточка Источник: предоставлено читательницей NGS.RU











Жительнице Новосибирска заявила о шуме со стороны СТО «Распредвал». Главная сложность в том, что станция расположенна прямо за стеной ее квартиры — в пристройке к трехэтажке на улице Мира, 22.



На фотографии, которую сибирячка прислала в редакцию, видно, что помещение СТО примыкает к жилому дому. По словам женщины, громкие звуки оттуда ей нередко приходится слушать по вечерам, после возвращения с работы. Уверяет, что когда покупала квартиру два года назад, то не думала, что будет «так шумно».



— Шума достаточно, к примеру, когда ремонтируют двигатель. Я пришла с работы и с полшестого до девяти слушала. Во-первых, громкие разговоры: хорошо, согласна — потому что работают мужчины. Но по всем правилам СТО не должна располагаться в жилом доме. У меня кухня и спальня с ней соседствуют. В декабре у них был, как они выразились, корпоратив, который перешел в драку, — утверждает квартиры, попросившая об анонимности.



По мнению жительницы, для некоторых других собственников трехэтажки соседство с СТО — также проблема. Но управляющей компании «Домовой +» корреспонденту сообщили, что жильцы не обращались с жалобами по этому поводу.



Сотрудник «Распредвала» заверил НГС, что сильного шума от мастерской фактически нет.



— Есть единственный житель, который на данный момент жалуется, — женщина, — считает он. — Со всеми жильцами, которые лично меня знают и свои машинки ремонтируют, никогда проблем не было. У нас не такой поток машин, и месяц может быть никого не слышно. Зависит от ситуации. Тут стены очень толстые, и чтобы какой-то сильно яркий шум, выраженный был — такого нет.



По версии мужчины, еще до того, как «Распредвал» занял помещение, там располагался автосервис.



— Мы это помещение арендуем, не собственники. Просто как гараж снимаем. Изначально был как гараж и сейчас продолжает, как гараж, работать. Не я бы стучал — любой бы другой на месте, даже хозяин мог бы тут находиться и стучать, — заявил собеседник.

Редакция отправила запросы в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области.

Ранее сибиряку показалось, что его соседи майнят криптовалюту — он обратился в полицию с жалобой на шум.

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