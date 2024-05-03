От шахтера до владельца McDonald’s, назвавшего сеть «Вкусно — и точка»: на чем сколотил состояние Александр Говор

В активах бизнесмена не только инфраструктура «Макдональдса» Источник: Сергей Бобылев / ТАСС











Предприниматель из Новокузнецка Александр Говор стал известным на всю страну и даже за ее пределами после покупки инфраструктуры ушедшей из России сети фастфуда McDonald’s. Наши коллеги из NGS42.RU рассказывают, с чего начинал бизнесмен, чем увлекается и почему его сын оказался под санкциями.



Фамилию Александра Говора вы не найдете в последнем топ-125 самых богатых бизнесменов России, по версии Forbes. Но в рейтинги журнала он попадал, правда, не такие престижные. В 2022 году его включили в список 25 новых собственников активов иностранных компаний в России. Для обывателей покупка сети McDonald’s предпринимателем из Новокузнецка весной 2022 года стала неожиданной, но на самом деле он имел отношение к фастфуду уже давно.

В 2015 году компания Говора ООО «ГиД» по франшизе открыла первый в Сибири ресторан McDonald’s в стенах новокузнецкого торгового центра «Планета». В то время в Кузбассе особых альтернатив не было, конкуренцию составляла только сеть «Подорожник», поэтому известный бренд, естественно, привлек толпы народа. Время для этого было выбрано вполне удачное, ведь в те сентябрьские дни отведать бургеры можно было не только в здании, но и на уличной веранде или прямо в машине.

После этого Говор начал открывать рестораны в других городах Сибири: Новосибирске, Красноярске, Томске, Барнауле, а позже появилась и точка в Кемерове.

Спустя три года McDonald’s продал свои сибирские активы Говору за почти 1,5 миллиарда рублей, с тех пор все рестораны в СФО развивает и открывает новые его ООО «ГиД». Такое положение дел сохранялось до мая 2022 года. Из-за начала СВО и массового ухода зарубежных предприятий из России возник вопрос, что будет с сетью быстрого питания, но ответ нашелся довольно быстро — выкупить сеть решился новокузнецкий бизнесмен. Сохранить старое название не удалось, но инфраструктура осталась та же, да и рабочие места люди не потеряли.

Во сколько обошлась сделка Говору — доподлинно неизвестно. До событий февраля 2022 года сеть оценивалась примерно в 80 миллиардов рублей, но сам бизнесмен ее никогда не называл, отмечая, что она «символическая». При этом в договоре есть пункт, что сеть может выкупить рестораны обратно, но на каких условиях — загадка.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU, Ako.ru











Но любые, даже «символические» деньги надо было на чем-то заработать, и учитывая, что Говор родом из Новокузнецка, ожидаемо, что капитал он строил на местных ресурсах. А карьеру свою он начинал с самых низов.



Александру был 21 год, когда он в 1982 году после армии пришел на шахту «Юбилейная». Доработав до должности бригадира, Говор получил травму, но продолжил трудиться. Совмещая работу и учебу, сначала в техникуме, затем в вузе, предприниматель поднимался по карьерной лестнице и в возрасте 37 лет стал гендиректором предприятия.

В 2000-х годах предприятие преобразовалось, и его половина отошла олигарху Роману Абрамовичу. Оставшейся долей на протяжении семи последующих лет руководили Говор и два других менеджера: Георгий Лаврик и Юрий Кушнеров. Бизнесмены и дальше бы получали деньги с «Юбилейной», но «по просьбе» тогдашнего губернатора Амана Тулеева они примерно за полмиллиона долларов продали свою часть «Евразу».

На протяжении последующих четырех лет Говор уходит в нефтяной бизнес, а также развивает другое угольное предприятие — «Сибэнергоуголь». Впоследствии он продает фирму другому известному бизнесмену из Кузбасса, Михаилу Федяеву, после чего занимающаяся экспортом организация входит в структуру «СДС-Уголь». На тот момент компания стоила порядка 170 миллионов долларов, но сумма сделки не сообщалась.

В нефтяной бизнес Говор ушел вместе с уже упоминавшимся выше Юрием Кушнеровым. Вместе они владели Яйским НПЗ (входит в «НХС»), а затем и с Анжерским нефтеперерабатывающим предприятием. С начала СВО предприниматели вышли из АО «НХС», но сохранили свои доли в последнем. Правда, по итогам 2023 года компания сработала в убыток в 21,4 миллиона рублей.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











На сегодняшний день Говор так или иначе владеет десятком предприятий лично. Самое прибыльное — ООО «Клуб Отель», принесло ему в 2023 году 11 миллиардов рублей. На втором месте «Скандипакс», которое было куплено одновременно с McDonald’s, его чистая прибыль составила 1,6 миллиарда рублей. Остальные организации принесли почти 200 миллионов убыток.



Но Говор не единственный добытчик, члены его семьи тоже занимаются бизнесом. В частности, им принадлежит сеть клиник «Медика», расположенных в разных регионах страны.

СВО принесло семье предпринимателя не только бизнес, но и санкции. Сын Александра, Роман Говор, который с 2018 по 2023 год был депутатом парламента Кузбасса, попал под санкции Евросоюза вместе с четой Цивилевых. Но это не мешает Роману увлекаться мотоспортом и занимать там призовые места.

Также Роману Говору принадлежит новокузнецкий «Ретропарк» — музей старинных автомобилей, коллекционированием которых увлекается его отец.

