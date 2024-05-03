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Экономика Кризис-2024 Райффайзенбанк сокращает бизнес в России. Сроки уже обозначены

Райффайзенбанк сокращает бизнес в России. Сроки уже обозначены

На этом настаивает Европейский центробанк

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Глава RBI заверил, что Райффайзен не будет уходить слишком быстро

Райффайзенбанк начнет сокращать бизнес в России с третьего квартала 2024 года. Об этом заявил глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль на звонке с аналитиками и журналистами. По его словам, это вынужденная мера — банк выполняет предписания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который требует существенно сократить бизнес в России.

— Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты за год, — цитирует Штробля РБК.

В первую очередь, по словам главы RBI, речь идет о почти полной остановке кредитования. Штробль рассказал, что банк будет ждать погашения уже выданных ссуд и не выдавать новые «за несколькими исключениями», правда, каких именно направлений кредитования это касается, он не уточнил.

Также Штробль уточнил, что сокращать бизнес в России одномоментно Райффайзен не станет.

— Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка, — цитирует главу RBI «Интерфакс».

В группе говорят, что продажа бизнеса — самый простой способ уйти из России, но есть один нюанс: возможные покупатели банка находятся под санкциями.

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Банк Экономика Деньги Райффайзенбанк Россия Кризис
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