Райффайзенбанк сокращает бизнес в России. Сроки уже обозначены

Глава RBI заверил, что Райффайзен не будет уходить слишком быстро

Райффайзенбанк начнет сокращать бизнес в России с третьего квартала 2024 года. Об этом заявил глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль на звонке с аналитиками и журналистами. По его словам, это вынужденная мера — банк выполняет предписания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который требует существенно сократить бизнес в России.