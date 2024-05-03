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Город Дороги и транспорт эксперимент «Неудобно, но приходится»: тестируем новосибирские электрички с коляской, велосипедом и собакой — результат неутешительный

«Неудобно, но приходится»: тестируем новосибирские электрички с коляской, велосипедом и собакой — результат неутешительный

Мы решили узнать, способны ли пассажиры с тяжелым багажом зайти в транспорт без посторонней помощи

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Электрички ходят по расписанию и не боятся пробок. Транспорт кажется идеальным, но попасть в него — тот еще квест

Длинные майские выходные традиционно совпадают с началом дачного сезона, и к обычным пассажирам пригородных электричек присоединяются дачники. На перронах появляются бабушки с тележками, мамочки с колясками, велосипедисты всех мастей. И все они немедленно сталкиваются с необходимостью совершить настоящее восхождение: там, где москвичи и гости столицы непринужденно шагают с платформы в тамбур, новосибирцу придется попотеть. Журналисты НГС решили проверить, смогут ли пассажиры с тяжелым и негабаритным багажом подняться в вагон без посторонней помощи — справились не все.

На фоне автобусов и маршруток пригородные электрички невероятно радуют сердца пассажиров: они ходят по расписанию, не боятся пробок, в вагонах не пахнет бензином, а ехать в направлении Тогучина или Бердска, наблюдая из окна поезда Великое стояние на Большевичке, — отдельный вид удовольствия. Но есть в этой бочке меда, разумеется, и большая ложка дегтя: процесс посадки с платформы в вагон (и обратно).

Преодолеть три высокие железные ступени, в принципе, несложно — если ты молод и здоров, а руки свободны. Увы, гораздо чаще все обстоит ровно наоборот: значительная часть пассажиров — люди пожилые, а если и нет, с собой у них тяжелый, негабаритный багаж или еще один пассажир, живой и тоже тяжелый. Мы решили проверить, удастся ли попасть в вагон без посторонней помощи, если в руках что-то тяжелее пакета, и собрали команду мечты: молодую маму с ребенком в коляске, велосипедиста, даму с сумкой на колесиках и собачника с небольшим, но очень тяжелым питомцем.

Двойное удовольствие

Вероника — многодетная мама. И если ее старшему сыну уже 12, и он из тяжкого груза вырос в маминого помощника, с младшими ребятишками поездки превращаются в настоящий челлендж для тяжелоатлетов и альпинистов: ее дочке 3,5 года, а младшему сыну Андрюше 1 год и 10 месяцев.

Вероника — настоящий мастер спорта по подъемам в вагон: способна выполнить это упражнение сразу с двумя детьми. Вот только никакой радости молодая мама от этого не испытывает

А ездить Веронике приходится немало:

— Мои родители живут в Матвеевке, регулярно езжу, — смеется сибирячка. — В деревню в Тогучинском районе ездим, туда вообще путь занимает порядка двух часов. Садиться абсолютно неудобно, спускаться тоже не сильно удобно, но приходится. Когда едет старший сын, мы вдвоем с ним справляемся со всеми этими сложностями. Когда его нет, приходится упражняться самой. Я коляску складываю и сначала одного ребенка наверх запихиваю, потом второго и потом уже коляску.

Вес коляски — 8,2 кг. Еще 13 кг весит Андрюша, а его сестра — 14. Кажется, миссия невыполнима, но Вероника — опытный тяжелоатлет. Первым походом она ловко ставит в тамбур, пол которого находится на уровне груди девушки, сына, вторым — складывает наверх сложенную коляску. Сделано!

Мог бы и сам поехать

Фотожурналист НГС Саша Ощепков — страстный велосипедист, и вообще-то мог бы с электричками не связываться: иногда проще доехать на двух колесах, чем подстраиваться под общественный транспорт. Но ради эксперимента ему пришлось изменить любимому велоспорту с городским альпинизмом.

Саша выше Вероники, да и багаж его состоит всего лишь из одного элемента, но велосипед, в отличие от коляски, не сложишь пополам — это тоже неудобство. Кажется, он идеально справляется с заданием, но в последний момент нечаянно касается колесом другой пассажирки. К счастью, влажной грязи на дороге нет, иначе мог бы выйти конфуз.

Резюме: велосипедист способен поднять железного коня в электричку, но остальным пассажирам при этом стоит держаться от него подальше. Особенно в дождь.

— У меня довольно легкий велосипед, весит в районе 10 кг, — прокомментировал результат Александр. — Но ладно я, жена у меня очень страдает: у нее велосипед тяжелый, дубовый, весит около 15 кг. Хотелось бы платформы все-таки повыше, как московские, чтобы как в метро: зашел спокойно, не ковыряясь, не таская велик на себе.

Дорожная классика

Среди читателей НГС уверенных пользователей сумок на колесиках, готовых рассказать о своей сложной жизни, не нашлось. Так что мы по-простому знакомимся с Еленой Борисовной прямо на платформе.

Елена Борисовна может справиться с багажом и сама. Но от помощи не отказывается

Такие «телеги» не лишены плюсов: вместо того чтобы нести тяжести на весу, просто тянешь за собой сумку. Но при посадке в электричку багаж нужно в буквальном смысле поднять выше головы, и дополнительный вес сумки на колесиках становится неприятным фактором.

— Пока сама поднимать могу, — отвечает женщина на вопрос, способна ли она справиться со своим багажом (помимо «тележки» у нее есть еще пара авосек). — Но довольно часто молодые помогают. Хотелось бы, чтобы вровень были платформа и ступенечки, а то напрягаешься каждый раз.

В этот самый момент на пути в соседний вагон другая дама с тележкой, явно постарше, просит попутчика поднять ей сумку: подняться в поезд самостоятельно явно способны не все.

Четверо в тамбуре, не считая собаки

Я не смогла пройти мимо участия в эксперименте, тем более, что у меня тоже есть негабаритный, тяжелый и очень ценный живой багаж — собака породы корги кардиган, черно-белая волосатая сарделька на мощных, но очень коротких лапках.

Запрыгнуть в вагон самостоятельно, как это делают псы стандартных габаритов, мой низкопольный друг не способен: преодолеть высокий и крутой подъем в несколько этапов корги не может из-за сочетания длинного тела и коротких ножек. При этом масса у пса вполне внушительная — это не какой-нибудь чихуа-хуа, а полноценные 20 килограммов собачатины. Что ж, вызов принят: когда остальные проблемные пассажиры уже поднимаются в тамбур, я наклоняюсь, поднимаю собаку и подсаживаю ее наверх.

Сложнее всего подниматься в электричку с собакой

Результат не нравится никому из нас двоих. Я едва не падаю назад, вдобавок от резкого движения из сумочки у меня выпадает помада. Пес просто в шоке, и его отчаяние буквально написано на морде.

К счастью, мою потерянную косметику собирает на перроне вышедший из кабины помощник машиниста, но без посторонней помощи я бы точно не справилась. Кажется, это провал.

Итог нашего эксперимента неутешителен: несмотря на то, что нам всем удалось оказаться в вагоне, поездка, которая началась с челленджа для тяжелоатлетов и альпинистов, хорошей оказаться не может априори. А ведь посадкой в поезд дело не ограничивается, из него нужно еще и выйти — а это дополнительное веселье.

НГС отправил запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги, чтобы узнать, почему в Москве жизнь пассажиров гораздо легче (в прямом и переносном смысле), планируют ли делать высокие платформы в Новосибирской области, и если нет, как еще можно решить проблему неудобной среды. Ответа на запрос редакция не получила.

Ранее мы пытались успеть в НГУ к первой паре, воспользовавшись муниципальным автобусом. В результате пришлось выбирать между маршруткой и электричкой.

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Электричка Остановочная платформа Пассажиры РЖД Пригородные поезда
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