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Происшествия «Уронила дочку на сиденье, а затем на пол»: сибирячка заснула с младенцем в такси — ее отвезли в полицию

«Уронила дочку на сиденье, а затем на пол»: сибирячка заснула с младенцем в такси — ее отвезли в полицию

В крови ребенка установили наличие алкоголя

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Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает

Республике Алтай водитель такси отвез в отдел полиции пассажирку с младенцем. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, женщина уронила трехмесячную девочку на пол машины — от нее исходил запах алкоголя.

— Малышку в руках нетрезвой матери он перевозил во время очередного заказа. От женщины исходил сильный запах алкоголя. В пути пассажирка сначала уронила дочку на сиденье, а затем и вовсе на пол, — объяснили в ведомстве. — На уговоры поднять ребенка клиентка не реагировала и в какой-то момент просто заснула.

Уточняется, что водитель побоялся оставлять ребенка с матерью и отвез обеих в отдел МВД России по Горно-Алтайску. К тому моменту, по данным ведомства, сибирячка проснулась начала вести себя агрессивно.

Полицейские предложили клиентке такси пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но та отказалась. В результате ее отправили в помещение для содержания задержанных, а ребенка передали инспекторам по делам несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудники почувствовали запах алкоголя от девочки и вызывали в отдел работников скорой медицинской помощи.

— Для дальнейшего обследования малышка была госпитализирована в больницу в отделение новорожденных детей. В ее крови врачи установили наличие алкоголя, который попал к ней в организм от матери через грудное вскармливание, — сообщили в полиции. — Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По информации МВД, 41-летнюю мать ребенка ранее судили за особо тяжкое преступление. Кроме того, сибирячка была лишена родительских прав в отношении троих своих детей — сейчас их воспитывают в приемных семьях.

За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию четвертого ребенка в отношении сибирячки составили административные материалы.

— Решается вопрос о подаче искового заявления в суд с целью лишения правонарушительницы родительских прав в отношении трехмесячной дочки. Малышка уже выписана из больницы и определена в специализированный дом ребенка, — сообщили в ведомстве.

Весной в Новосибирске женщина на два дня оставила сына в квартире одного без еды. Следователи возбудили уголовное дело.

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Полиция Такси Родительские обязанности Республика Алтай
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