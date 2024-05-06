«Уронила дочку на сиденье, а затем на пол»: сибирячка заснула с младенцем в такси — ее отвезли в полицию

Республике Алтай водитель такси отвез в отдел полиции пассажирку с младенцем. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, женщина уронила трехмесячную девочку на пол машины — от нее исходил запах алкоголя.

— Малышку в руках нетрезвой матери он перевозил во время очередного заказа. От женщины исходил сильный запах алкоголя. В пути пассажирка сначала уронила дочку на сиденье, а затем и вовсе на пол, — объяснили в ведомстве. — На уговоры поднять ребенка клиентка не реагировала и в какой-то момент просто заснула.

