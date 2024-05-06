«Уронила дочку на сиденье, а затем на пол»: сибирячка заснула с младенцем в такси — ее отвезли в полицию

Республике Алтай водитель такси отвез в отдел полиции пассажирку с младенцем. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, женщина уронила трехмесячную девочку на пол машины — от нее исходил запах алкоголя.
— Малышку в руках нетрезвой матери он перевозил во время очередного заказа. От женщины исходил сильный запах алкоголя. В пути пассажирка сначала уронила дочку на сиденье, а затем и вовсе на пол, — объяснили в ведомстве. — На уговоры поднять ребенка клиентка не реагировала и в какой-то момент просто заснула.
Уточняется, что водитель побоялся оставлять ребенка с матерью и отвез обеих в отдел МВД России по Горно-Алтайску. К тому моменту, по данным ведомства, сибирячка проснулась начала вести себя агрессивно.
Полицейские предложили клиентке такси пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но та отказалась. В результате ее отправили в помещение для содержания задержанных, а ребенка передали инспекторам по делам несовершеннолетних.
Кроме того, сотрудники почувствовали запах алкоголя от девочки и вызывали в отдел работников скорой медицинской помощи.
— Для дальнейшего обследования малышка была госпитализирована в больницу в отделение новорожденных детей. В ее крови врачи установили наличие алкоголя, который попал к ней в организм от матери через грудное вскармливание, — сообщили в полиции. — Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
По информации МВД, 41-летнюю мать ребенка ранее судили за особо тяжкое преступление. Кроме того, сибирячка была лишена родительских прав в отношении троих своих детей — сейчас их воспитывают в приемных семьях.
За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию четвертого ребенка в отношении сибирячки составили административные материалы.
— Решается вопрос о подаче искового заявления в суд с целью лишения правонарушительницы родительских прав в отношении трехмесячной дочки. Малышка уже выписана из больницы и определена в специализированный дом ребенка, — сообщили в ведомстве.
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